Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известия вчера в 15:37
Общество
Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»
Управление по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) оштрафовало «Газпром» на 213 млн злотых, что эквивалентно €50 млн, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
РБК 02:43
Общество
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 01 августа в 08:59
Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа
С 16 августа в некоторых регионах России пенсионерам будет выплачено по 2000 рублей.
ToDay News Ufa вчера в 13:55
Происшествия
При пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске погиб один человек
Норильск, Красноярский край, 3 августа 2020, 09:45 — REGNUM В результате пожара, произошедшего на ТЭЦ-2 в Норильске, погиб один человек.
REGNUM 02:45
Общество
В 12 регионах России задержаны более 40 подпольных оружейников
ФСБ России провела крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, в 12 регионах задержаны 42 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
RT на русском 02:42
Космос
Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно
На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12
Происшествия
Пожар в бизнес-центре на Новом Арбате в Москве потушен
Пожарные ликвидировали возгорание в здании на Новом Арбате в Москве, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
ТАСС 02:14
Происшествия
СКР возбудил дело о геноциде в Псковской области в годы ВОВ
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о геноциде (ст. 357 УК РФ) в Псковской области во времена Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 02:38
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Здоровье
В области количество зараженных COVID-19 перевалило за 12 000
Во всех случаях ковид стал сопутствующим заболеванием. По стране зарегистрировано 845 443 случаев COVID-19.
Стальная искра вчера в 06:57
Шоу-бизнес
Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова
Актриса Кристина Асмус в комментариях к своему посту в Instagram ответила на вопрос подписчика о том, действительно ли юморист Гарик Харламов, с которым она разводится, намерен вновь жениться на другой женщине уже в январе.
РИА Новости 01:47
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Экономика
Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей
Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей Чиновники и нефтяники вступают в самый крупный за последние два года конфликт по налогам.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Шоу-бизнес
Forbes: Сергей Шнуров заработал в 2020 году $8,8 млн
Музыкант заработал 8,8 миллиона долларов. Егор Крид заработал в 2020 году 6,9 миллиона долларов.
RuNews24.ru 02:50
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости 02:24
Общество
В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса
Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия вчера в 10:56
Армия и оружие
ВМС и ВВС США провели совместные учения в Черном море
Военно-морские и Военно-воздушные силы США провели совместные учения в Черном море. Об этом 2 августа сообщил Шестой флот ВМС США.
Известия вчера в 10:51
Экономика
Fitch ухудшило прогноз по рейтингу США до негативного
Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США на уровне AAA, но снизило прогноз по нему со стабильного на негативный.
Коммерсантъ 01 августа в 03:19
Происшествия
К поискам пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии подключились военные
Военные Восточного округа принимают участие в поисках пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии, с помощью беспилотных летательных аппаратов они обследуют территорию и организуют круглосуточное дежурство для более эффективного поиска воздушного судна и людей.
ТАСС вчера в 22:48
Футбол
Тарханов заявил, что Кокорин выше классом, чем Зе Луиш и Адриано
Главный тренер «Енисея» Александр Тарханов прокомментировал подписание контракта нападающего Александра Кокорина со «Спартаком».
Metaratings 02:45
Экономика
Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
Общество
Мантуров заявил о планах по выпуску миллионов доз вакцины от COVID-19
Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с промышленным выпуском вакцины от коронавируса.
RT на русском 02:45
Происшествия
Междугородный автобус с 30 пассажирами опрокинулся в кювет на Сахалине
В момент аварии в салоне автобуса находились 30 пассажиров.
Известия 00:23
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv вчера в 09:50
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
Политика
Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести «красивые» выборы, отказавшись от участия в них.
Мойка78 01 августа в 12:42
Общество
Страны выстроились в очередь за вакциной от коронавируса
США, Великобритания, Евросоюз и Япония зарезервировали за собой 1,3 миллиарда доз вакцины от коронавируса несмотря на то, что действующая формула еще не создана.
Lenta.ru 01:55
Футбол
Тедеско назвал «Спартак» российской «Баварией»
Ранее сообщалось, что Мостовой назвал зарплату Кокорина в "Спартаке" космической.
Газета.Ru 02:15
Футбол
Экс-президент «Баварии» высказался о менталитете «Боруссии»
Бывший президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс высказался о менталитете главного оппонента в чемпионате Германии - дортмундской "Боруссии".
Газета.Ru вчера в 20:43