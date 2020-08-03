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Общество За сутки в России выявлено 5394 случая коронавируса В России за сутки зарегистрировали 5394 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

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Здоровье На Южном Урале выявили очаг птичьего гриппа Россельхознадзор по Челябинской области сообщил о выявленных случаях смертельного для птиц заболевания.

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