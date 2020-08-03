Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Общество
Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов
Коммерсантъ вчера в 17:57
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на слухи о женитьбе Гарика Харламова
В июне звёздная пара Асмус и Харламов объявили своим поклонникам о разводе.
Paparazzi.ru 03:09
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
Накануне народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник".
Москва 24 01 августа в 01:45
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
Кино
Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»
Известный канадский режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе несколько готовых кадров из второй части "Аватара".
Piter.tv 00:32
Экономика
Индекс PMI в промсекторе Китая в июле вырос до максимума за 9,5 года
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июле вырос по итогам четвертого месяца подряд, достигнув максимума с января 2011 года.
Интерфакс 00:59
Общество
Фургал отказался от услуг одного из своих адвокатов
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от услуг адвоката Бориса Кожемякина, который активно комментировал дело политика в СМИ.
ТАСС 03:58
Общество
За сутки в России выявлено 5394 случая коронавируса
В России за сутки зарегистрировали 5394 случая коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 03:51
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
РИА Новости вчера в 13:31
Наука
Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных
Попадая в организм человека, новый коронавирус вызывает мощную ответную реакцию иммунитета, но она мешает в борьбе с распространением инфекции.
Российская газета вчера в 17:21
Общество
ФСБ задержала более 40 подпольных оружейников
ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержала 42 человека, которые подозреваются в создании подпольных мастерских, где гражданские образцы оружия переделывались в боевые аналоги.
РБК 03:28
Общество
Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»
Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 02:43
Общество
Депутат из Свердловской области задекларировал доход в четыре копейки
Депутат парламента Свердловской области Илья Гаффнер, который стал известен в обществе после заявления о том, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, заработал за 2019 год 4 копейки.
Газета.Ru 04:16
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
Политика
В Чехии заявили о скорых переговорах по нормализации отношений с РФ
Переговоры между Россией и Чехией о нормализации отношений начнутся в ближайшее время.
Известия вчера в 22:53
Общество
Следователь изымает всю корреспонденцию экс-губернатора Хабаровского края Фургала
Следователь изымает всю корреспонденцию экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Эхо Москвы 03:25
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 01 августа в 13:27
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 01 августа в 03:10
Происшествия
Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 15%.
РБК 04:05
Происшествия
Родители жертвы из дела Фургала рассказали об убитом сыне
Мать убитого Романа Сандалова из дела арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала добивалась правды через различные инстанции более 15 лет.
PROkhab.ru 00:05
Здоровье
На Южном Урале выявили очаг птичьего гриппа
Россельхознадзор по Челябинской области сообщил о выявленных случаях смертельного для птиц заболевания.
Эхо Москвы в Челябинске 04:08
Общество
Власти расширят список производимых в России важных лекарств
Впервые за последние 10 лет правительство пересмотрит перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России.
РБК 04:10
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у московского «Оргбанка»
Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Оргбанка», сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 03:30
Общество
В России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки
С 3 августа в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которыми отменяется анонимное пополнение электронных кошельков.
Коммерсантъ 03:10
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС вчера в 03:19
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 01 августа в 21:37
Здоровье
В области от гриппа сделают прививки не менее 60% жителей
В области имеется более 451 тысячи доз вакцины от гриппа. Это позволит сделать прививки 45% жителей области.
Весть (Калужская область) 04:11