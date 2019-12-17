Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,71%, составив $60,51 за баррель.
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Фьючерс на сырую нефть марки Brent на февраль на Лондонской нефтяной бирже 19 декабря составил $66.54 за баррель

АК&М04:53

Нефть марки Brent впервые с сентября стоит более $66 за баррель

News.ru17 декабря в 12:19

Мировые цены на нефть снижаются

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Цена нефти Brent превысила 66 рублей

Взгляд.ру17 декабря в 11:57

Мировые цены на нефть по итогам торгов вторника выросли

Банки.ру18 декабря в 00:54

Стоимость нефти усилила рост на оптимизме вокруг торговли США и Китая

ПРАЙМ17 декабря в 10:25
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Происшествия

Раскрыта личность устроившего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке

По словам источников, стрельбу в центре Москвы открыл Манюров Евгений Фатихович.
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В Сети опубликованы рендеры iPhone SE 2

Рендер показывает, что новый смартфон iPhone SE 2 будет с металлической рамкой, как и iPhone 4 и 5 поколений.
ToDay News Ufa 00:34
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Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

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Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
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Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко заявила об обысках в своем офисе.
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В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
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NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС

Руководство NASA отменило запланированную на 21 декабря стыковку корабля CST-100 Starliner с Международной космической станцией (МКС).
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Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости».
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Курс евро опустился до 69 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,59% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69 рублей, свидетельствуют данные торгов на 13:56 мск.
ТАСС 06:16
Армия и оружие

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Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
REGNUM 17 декабря в 17:28
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Марсоход Mars 2020 прошел ходовые испытания

Ровер, который в рамках межпланетной исследовательской миссии "Марс-2020" будет бороздить просторы Марса, прошел ходовые испытания в условиях Земли.
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Происшествия

Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
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ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции

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Регулярные посещения концертов, музеев и театра могут продлить жизнь

Исследование британских ученых показало, что регулярное посещение музеев, концертов, галерей и театра может продлить жизнь, значительно снизив риск преждевременной смерти.
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Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
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Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»

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Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии

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В порту мексиканского острова столкнулись два круизных лайнера

Два круизных лайнера столкнулись во время исполнения стыковочных маневров в порту мексиканского острова Косумель, сообщает портал MedioTiempo.
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В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

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«Яндекс.Авто» получит обновленный дизайн и новые функции

Компания Яндекс 19 декабря выпускает новую версию системы бортового компьютера «Яндекс.Авто» с улучшенным дизайном и рядом долгожданных функций.
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"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
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Орешкин назвал три блока нерешенных вопросов с Минском

После переговоров президентов России и Беларуси в Санкт-Петербурге перед саммитом Евразийского экономического союза осталось лишь три группы нерешенных вопросов в рамках Союзного государства: нефть, газ и налоги.
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Фрэнк Лэмпард: «Я не взял у Моуринью ни одной тренерской идеи»

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Путин ответил на вопрос о компаниях дочерей

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При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Российская газета вчера в 11:19
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