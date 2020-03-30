с чего всё началось

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 2,12% и составила $26,98 за баррель по состоянию на 6:07 мск. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI составила $21,23 за баррель (плюс 5,67%).

Цена нефти Brent выросла на торгах в Лондоне на 2,12%

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