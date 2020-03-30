Энергетика
ТАССЦена нефти Brent выросла на торгах в Лондоне на 2,12%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 2,12% и составила $26,98 за баррель по состоянию на 6:07 мск. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI составила $21,23 за баррель (плюс 5,67%).
Читать в источнике
Оценить461
с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала ниже $22 за баррель впервые с марта 2002 г. На 17:34 мск цена снизилась на 12,72% до $21,76 за баррель.Ведомостивчера в 12:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 01:00, Ашберн
Комментарии
Общество
Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы
Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
Политика
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин: Правда о Майдане будет потрясением!
После Майдана Виктор Шокин более года - с февраля 2015 по апрель 2016 - возглавлял Генпрокуратуру Украины.
Общество
В Ростовской области введен режим самоизоляции
Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Политика
Путин и Трамп обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом на фоне распространения нового коронавируса в мире.
Культура
Вышла короткометражка по сериалу «Рик и Морти»
В сети появилась короткометражка в стиле аниме, сделанная по мотивам мультсериала «Рик и Морти». Проект получил название «Самурай и сёгун».
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Армия и оружие
Первый американский военнослужащий скончался от коронавируса
Первый американский военнослужащий скончался от коронавируса, сообщил министр обороны США Марк Эспер.
Спорт
Олимпийская чемпионка Резцова призналась, что не соблюдает карантин
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что не соблюдает карантин.
Общество
В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч
Общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 101 739, сообщает Le Repubblica со ссылкой на Департамент гражданской защиты.
Общество
Более 10 тысяч москвичей обратились за пособием по безработице за день
За сутки за пособием по безработице в столице обратились уже 10 тысяч человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Политика
Пичугин вновь написал прошение о помиловании
Политика
Тимошенко обвинила Зеленского и Верховную раду в «сдаче» Украины
Глава оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила украинского президента Владимира Зеленского и депутатов Верховной рады в "сдаче" Украины после принятия закона о продаже сельхозземель.
Общество
Режим самоизоляции введен в 17 регионах России
Вслед за Москвой и Подмосковьем режим обязательной самоизоляции ввели сразу 15 регионов России.
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко
Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
Общество
В России создали высокоточный тест для выявления коронавируса COVID-19
Специалисты ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали высокоточный тест для диагностики коронавируса COVID-19.
Экономика
Закон о введении налога на доход по вкладам внесли в Госдуму
Ряд депутатов внесли в Госдуму законопроект, который предполагает налогообложение доходов от процентов по вкладам в России.
Общество
В Свердловской области ввели карантин по COVID-19
Екатеринбург, 30 марта 2020, 17:14 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввёл в регионе карантин по коронавирусу.
Наука
Радиус действия чихания установлен
Как сообщает ToDay News Ufa, американские ученые, проведя многочисленные исследования заявили, что капли жидкости при чихании разлетаются вокруг на 7-8 метров от того, кто совершил данное действие и прежде чем упасть на землю задерживаются в воздухе на время от нескольких секунд до нескольких минут – все зависит от его влажности.
Происшествия
В Москве скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом
Общество
Российские ритейлеры запретят принимать наличные
Компании запретят принимать наличные или банковские карты в пунктах выдачи заказов.
Экономика
Банк России приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
Центральный Банк России сообщил о приостановке покупки драгоценных металлов на внутреннем рынке.
Авто
Россию ждёт массовый уход дилеров и автомобильных брендов
Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Космос
Астрономы обнаружили у ближайшей к Солнцу звезды «суперземлю»
Полный цикл вращения последней вокруг светила достигает 5,2 земных года. Выявить планету исследователям удалось вблизи Проксимы Центавра.
Здоровье
Прививка от туберкулеза снижает смертность от коронавируса
Американские эпидемиологи нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом.
Общество
Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса
Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Происшествия
Прибывших из Таиланда пассажиров на Сахалине отпускают из карантина
Всех пассажиров прибывшего из Таиланда на Сахалин рейса отпускают из санатория, где они провели пять дней, анализы на коронавирус у них отрицательные, сообщила РИА Новости представитель минздрава области Ксения Сахарова.
Общество
В Братске построят инфекционный блок для борьбы с коронавирусом
Экономика
Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Армия и оружие
Американцы высоко оценили российскую атомную подлодку «Северодвинск»
Обозреватели отметили, что подлодка «Северодвинск» отличается возможностью совершать запуски крылатых ракет прямо от причальной стенки, делая вид, что она «застигнута врасплох».