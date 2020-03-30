Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть 30 марта, в понедельник, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Майские фьючерсы на нефть WTI снизились на на 4,51%, составив $20,54 за баррель.
Читать в источнике
Оценить144
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 01:37, Ашберн
Комментарии
Происшествия
В Шереметьево сел самолет со сработавшим датчиком отказа двигателя
Общество
В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
Финансы
Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе
Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Происшествия
В Хакасии подтвердился третий случай коронавируса
Абакан, 30 марта 2020, 07:33 — REGNUM Третий случай заражения коронавирусом официально подтвердился в Хакасии.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Общество
В больнице в Коммунарке проходят лечение около 350 пациентов
За сутки на лечение в московскую больницу в Коммунарке поступили 28 человек, всего пациентов - 348, в том числе с диагнозом коронавирус, Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный врач клиники Денис Проценко.
Экономика
Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в Москве и области станет ударом по бизнесу, считают предприниматели
Как сказал газете РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик, сейчас необходимо не только помогать тем, кто уже потерял работу, но и постараться не допустить, чтобы безработица росла по экспоненте.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Политика
Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте
Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
Шоу-бизнес
Лиза Боярская на карантине назвала домохозяек «героинями»
Лиза Боярская уже несколько раз пыталась написать содержательный пост, но у нее ничего не выходит.
Общество
Российский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Согласно наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, сообщил российский врач.
Общество
Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу
Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
Губерниев осудил олимпийскую чемпионку Резцову, нарушающую карантин
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трехкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима самоизоляции в условиях эпидемии коронавируса, передает РИА Новости.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Экономика
Путин отдал поручения в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин отдал поручения по итогам телеобращения к гражданам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Экономика
Мишустин рассказал о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин также рассказал, что малому и среднему бизнесу со стороны государства будут обеспечены беспроцентные кредиты на неотложные нужды.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно носить многоразовые и одноразовые медицинские маски, а также напомнили об их функциях.
Происшествия
Задержан экс-начальник МЧС России по Курганской области
Общество
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Гаджеты
Открыт предзаказ на смартфон 8848 Titanium M6 с двумя экранами
Анонс флагманского смартфона 8848 Titanium M6 состоялся 29 марта и сразу аппарат стал доступен для предзаказа.
Общество
Жителям Москвы присвоят QR-коды как пропуска для выхода из дома, пишет интернет-издание «Медуза»
По словам источника в оперативном штабе, «умная система контроля», о которой говорит мэр Сергей Собянин, подразумевает, что каждый москвич житель должен будет зарегистрироваться на официальном сайте столичного правительства.
Общество
Вильфанд оценил влияние климата на распространение коронавируса
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не верит в прямую зависимость распространения коронавируса от погоды.
Здоровье
Против коронавируса может работать прививка от туберкулеза
Профессор Кетрин Норт заявила, что прививка от туберкулеза поможет спасти жизни медработников.
Общество
Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса
Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Происшествия
Краба больше чем на 1 млн рублей выловили браконьеры на Сахалине
Еще 2 гражданина РФ и гражданин Республики Таджикистан, осуществившие незаконную добычу краба с использованием маломерного самоходного плавсредства, задержаны на западном побережье Сахалина, в 2 км южнее Парусного 25 марта.
Политика
Пресс-секретарь Путина рассказал о подготовке обращения президента РФ
Москва, 30 марта 2020, 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам, которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Общество
Синоптик объяснил резкое похолодание в европейской части России
В Москве не понедельник объявили экстренное предупреждение из-за резкой смены погоды: с шести утра до девяти вечера ожидаются резкое похолодание, дождь, снег, метель, гололедица и сильный ветер.
Наука
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретическим могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.