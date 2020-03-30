Мировые цены на нефть 30 марта, в понедельник, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Майские фьючерсы на нефть WTI снизились на на 4,51%, составив $20,54 за баррель.

Общество В больнице в Коммунарке проходят лечение около 350 пациентов За сутки на лечение в московскую больницу в Коммунарке поступили 28 человек, всего пациентов - 348, в том числе с диагнозом коронавирус, Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный врач клиники Денис Проценко.

Общество Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.

Общество Губерниев осудил олимпийскую чемпионку Резцову, нарушающую карантин Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трехкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима самоизоляции в условиях эпидемии коронавируса, передает РИА Новости.

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

Экономика Путин отдал поручения в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин отдал поручения по итогам телеобращения к гражданам в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Экономика Мишустин рассказал о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин также рассказал, что малому и среднему бизнесу со стороны государства будут обеспечены беспроцентные кредиты на неотложные нужды.

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Общество Вильфанд оценил влияние климата на распространение коронавируса Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не верит в прямую зависимость распространения коронавируса от погоды.

Происшествия Краба больше чем на 1 млн рублей выловили браконьеры на Сахалине Еще 2 гражданина РФ и гражданин Республики Таджикистан, осуществившие незаконную добычу краба с использованием маломерного самоходного плавсредства, задержаны на западном побережье Сахалина, в 2 км южнее Парусного 25 марта.

Политика Пресс-секретарь Путина рассказал о подготовке обращения президента РФ Москва, 30 марта 2020, 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам, которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».