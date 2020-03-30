Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть 30 марта, в понедельник, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Майские фьючерсы на нефть WTI снизились на на 4,51%, составив $20,54 за баррель.
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Подробнее о событии

СМИ: Даляньская сырьевая биржа начала торговлю фьючерсами на сжиженный нефтяной газ

ТАСС00:30

Новости кризиса 30 марта: рекордное падение цены на нефть, правительство РФ сократило список товаров первой необходимости

URA.Ruвчера в 23:45

Цена нефти WTI упала ниже $20 за баррель впервые с 2002 года

Газета.Ruвчера в 18:59

Цена на нефть WTI упала ниже 20 долларов

РИА Новостивчера в 19:24

Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года

Lenta.ruвчера в 19:13

Цена на нефть WTI упала до $20 за баррель впервые с 2002 года

РБКвчера в 21:10

Цена нефти WTI опустилась ниже $20 впервые с февраля 2002 года

Коммерсантъвчера в 18:56
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Комментарии

Происшествия

В Шереметьево сел самолет со сработавшим датчиком отказа двигателя

Российская газета вчера в 17:15
Общество

В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
ТАСС вчера в 13:43
Финансы

Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе

Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Lenta.ru вчера в 00:09
Происшествия

В Хакасии подтвердился третий случай коронавируса

Абакан, 30 марта 2020, 07:33 — REGNUM Третий случай заражения коронавирусом официально подтвердился в Хакасии.
REGNUM 00:33
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Интерфакс вчера в 16:29
Общество

В больнице в Коммунарке проходят лечение около 350 пациентов

За сутки на лечение в московскую больницу в Коммунарке поступили 28 человек, всего пациентов - 348, в том числе с диагнозом коронавирус, Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный врач клиники Денис Проценко.
Газета.Ru 01:18
Экономика

Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в Москве и области станет ударом по бизнесу, считают предприниматели

Как сказал газете РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик, сейчас необходимо не только помогать тем, кто уже потерял работу, но и постараться не допустить, чтобы безработица росла по экспоненте.
Эхо Москвы вчера в 21:07
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС вчера в 12:44
Политика

Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 16:10
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
RT на русском вчера в 19:50
Шоу-бизнес

Лиза Боярская на карантине назвала домохозяек «героинями»

Лиза Боярская уже несколько раз пыталась написать содержательный пост, но у нее ничего не выходит.
Дни24 01:04
Общество

Российский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Согласно наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, сообщил российский врач.
Lenta.ru 00:40
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК вчера в 15:42
Общество

Губерниев осудил олимпийскую чемпионку Резцову, нарушающую карантин

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трехкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима самоизоляции в условиях эпидемии коронавируса, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:59
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Экономика

Путин отдал поручения в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин отдал поручения по итогам телеобращения к гражданам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 04:54
Экономика

Мишустин рассказал о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин также рассказал, что малому и среднему бизнесу со стороны государства будут обеспечены беспроцентные кредиты на неотложные нужды.
REGNUM 28 марта в 04:16
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно носить многоразовые и одноразовые медицинские маски, а также напомнили об их функциях.
РИА Новости вчера в 20:42
Происшествия

Задержан экс-начальник МЧС России по Курганской области

Российская газета 27 марта в 12:53
Общество

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Гаджеты

Открыт предзаказ на смартфон 8848 Titanium M6 с двумя экранами

Анонс флагманского смартфона 8848 Titanium M6 состоялся 29 марта и сразу аппарат стал доступен для предзаказа.
Дни24 00:27
Общество

Жителям Москвы присвоят QR-коды как пропуска для выхода из дома, пишет интернет-издание «Медуза»

По словам источника в оперативном штабе, «умная система контроля», о которой говорит мэр Сергей Собянин, подразумевает, что каждый москвич житель должен будет зарегистрироваться на официальном сайте столичного правительства.
Эхо Москвы вчера в 21:07
Общество

Вильфанд оценил влияние климата на распространение коронавируса

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не верит в прямую зависимость распространения коронавируса от погоды.
ТАСС вчера в 23:37
Здоровье

Против коронавируса может работать прививка от туберкулеза

Профессор Кетрин Норт заявила, что прививка от туберкулеза поможет спасти жизни медработников.
Live24 01:21
Общество

Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Evo-rus.com 28 марта в 11:08
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Происшествия

Краба больше чем на 1 млн рублей выловили браконьеры на Сахалине

Еще 2 гражданина РФ и гражданин Республики Таджикистан, осуществившие незаконную добычу краба с использованием маломерного самоходного плавсредства, задержаны на западном побережье Сахалина, в 2 км южнее Парусного 25 марта.
АСТВ 01:04
Политика

Пресс-секретарь Путина рассказал о подготовке обращения президента РФ

Москва, 30 марта 2020, 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам, которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 21:36
Общество

Синоптик объяснил резкое похолодание в европейской части России

В Москве не понедельник объявили экстренное предупреждение из-за резкой смены погоды: с шести утра до девяти вечера ожидаются резкое похолодание, дождь, снег, метель, гололедица и сильный ветер.
РИА Новости вчера в 22:04
Наука

В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретическим могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 23:30
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