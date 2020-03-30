с чего всё началось

Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Майские фьючерсы на нефть WTI снизились на 4,51%, составив $20,54 за баррель.

Политика Рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".

Технологии Microsoft переименует сервис Office 365 в Microsoft 365 Компания Microsoft переименует сервис Office 365 (предоставляет по подписке набор классических инструментов Microsoft Office для работы с документами) в Microsoft 365 и внедрит в него ряд новых функций и программ, говорится в сообщении компании.

Футбол Карантин в ЦСКА продлили до 1 мая Руководство футбольного клуба ЦСКА приняло решение до 1 мая продлить карантин для игроков и сотрудников клуба в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Здоровье Минздраву предложили признать профнепригодность Скворцовой Министерству здравоохранения РФ предлагают признать профессиональную непригодность Вероники Скворцовой — экс-министра, ныне — руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) из-за ее заявления о разработке в РФ «четырехместных» аппаратов ИВЛ.

Политика Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".

Общество В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

Общество Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.

Общество Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".

Общество Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.

Общество Российские военные в Италии провели дезинфекцию домов престарелых Военные эпидемиологи России провели полную санитарную обработку трёх пансионатов для пожилых людей в Италии сообщает 30 марта Министерство обороны России.

Футбол Санчо неофициально подтвердил, что перейдет в МЮ Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо неофициально подтвердил, что перейдет в «Манчестер Юнайтед» в следующее трансферное окно, сообщает источник со ссылкой на Irish Independent.По данным СМИ, на Санчо, помимо «Ман Юнайтед», претендуют «Челси» и «Ливерпуль».

Происшествия Названо число заболевших коронавирусом в Красноярском крае Как сообщало ИА REGNUM, на утро 30 марта в Красноярском крае было зарегистрировано 12 заболевших COVID-19.

Наука Ученые установили радиус действия чихания Американские ученые выяснили, что капли жидкости при чихании образуют облако на расстоянии 7-8 метров от чихнувшего и сохраняются в таком виде гораздо дольше, чем предполагалось ранее.

Общество Режим полной самоизоляции ввели в районах Якутии Глава Якутии Айсен Николаев ввел на территориях Якутска и Жатая, а также Нерюнгринского и Мирнинского районов режим полной самоизоляции.