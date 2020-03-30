Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Майские фьючерсы на нефть WTI снизились на 4,51%, составив $20,54 за баррель.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала ниже $22 за баррель впервые с марта 2002 г. На 17:34 мск цена снизилась на 12,72% до $21,76 за баррель.Ведомости12:50
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