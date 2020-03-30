Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Майские фьючерсы на нефть WTI снизились на на 4,51%, составив $20,54 за баррель.
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Цена на нефть WTI упала до $20 за баррель впервые с 2002 года

РБКвчера в 21:10

СМИ: Даляньская сырьевая биржа начала торговлю фьючерсами на сжиженный нефтяной газ

ТАСС00:30

Новости кризиса 30 марта: рекордное падение цены на нефть, правительство РФ сократило список товаров первой необходимости

URA.Ruвчера в 23:45

Нефть падает в цене более чем на четыре процента на фоне коронавируса

РИА Новости01:35

Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года

Lenta.ruвчера в 19:13

Цена нефти WTI упала ниже $20 за баррель впервые с 2002 года

Газета.Ruвчера в 18:59

Цена нефти WTI опустилась ниже $20 впервые с февраля 2002 года

Коммерсантъвчера в 18:56
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Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Интерфакс вчера в 16:29
Политика

Тимошенко предупредила об «афере века» на Украине

Киев, 30 марта 2020, 07:48 — REGNUM Власти Украины намерены использовать пандемию коронавируса, чтобы «провернуть аферу века» и принять закон о продаже земли в стране, написала лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 29 марта на своей странице в Facebook.
REGNUM 00:48
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости вчера в 13:20
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
Гаджеты

Появился рендер смартфона Redmi 9

В интернете появилось неофициальное изображение бюджетного Redmi 9. Благодаря этому специалисты смогли предположить, как смартфон будет выглядеть сзади.
Мой Брянск вчера в 08:15
Здоровье

В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом

В больницах Китая остаются 2396 человек с новым коронавирусом, при этом 93% всех зараженных выздоровели.
Известия вчера в 22:13
Экономика

ИТ-компании попросили считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса

Что даст включение ИТ в правительственный список В воскресенье, 29 марта президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля определить перечень отраслей, наиболее пострадавших "в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции".
РБК 00:01
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
RT на русском вчера в 19:50
Здоровье

Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к населению

На официальном сайте города появилось обращение мэра к населению.
Вести Алтай 01:56
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом младше 40 лет

Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
РИА Новости вчера в 11:19
Футбол

Хави рассказал, кто может усилить «Барселону»

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави поделился мнением, какие игроки могли бы усилить состав Каталонского клуба.
Sport.ru 01:29
Экономика

В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Известия вчера в 18:45
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Экономика

Мишустин уточнил, на какой срок введен мораторий на штрафы для МСП

В качестве одной из мер поддержки будет введен «мораторий на начисление штрафов до конца этого года», а «если они уже были начислены, то начиная с 1 апреля, их оплату можно будет отложить — также до конца года», заявил премьер на заседании правкомиссии по поддержке по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП).
Росбалт 27 марта в 10:14
Общество

В Китае посоветовали промывать нос для защиты от коронавируса

Ван Хайин порекомендовал промывать нос один раз в день после возвращения домой, пишет life.ru.
Волгоградская правда 28 марта в 16:00
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Политика

Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
RT на русском вчера в 18:07
Политика

Андрей Липов возглавил Роскомнадзор

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 09:42
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru вчера в 05:12
Общество

Украинка на коленях извинилась за распространение коронавируса

РИА Новости вчера в 22:11
Общество

В Ярославской области почтовые отделения закроют на три дня

Почта России рекомендует клиентам максимально использовать цифровые сервисы.
REGNUM 01:53
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия 28 марта в 20:28
Общество

Вступление в силу закона о видеофиксации техосмотра автомашин отложат

Планировалось, что в июне 2020 г. вступит в силу федеральный закон, меняющий практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО.
Ведомости 00:53
Наука

В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

Российская газета вчера в 23:30
Экономика

Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
РИА Новости вчера в 01:00
Гаджеты

Capcom обновила системные требования для Resident Evil 3 Remake

Кампания Capcom обновила минимальные и рекомендованные системные требования для Resident Evil 3 Remake на странице игры в Steam.
CyberSport.ru 28 марта в 04:44
Интернет

Новая ошибка Windows усложнила работу из дома

Новая ошибка Windows усложнила работу из дома.
Ferra 28 марта в 09:44
Экономика

В России спрогнозировали рост цен на бензин темпами ниже инфляции

Ранее Президент России обратил внимание на рост цен на бензин за год на 10,44%, хотя в то же время стоимость нефти упала почти вдвое.
Ореанда-Новости 27 марта в 04:43
Политика

Пресс-секретарь Путина рассказал о подготовке обращения президента РФ

Москва, 30 марта 2020, 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам, которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 21:36
Футбол

Моуринью составил символическую сборную из игроков, которых тренировал

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью составил символическую сборную из футболистов, которых он тренировал, сообщает Manchester Evening News.
Евро-футбол.ру вчера в 17:44
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