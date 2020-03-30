Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Майские фьючерсы на нефть WTI снизились на на 4,51%, составив $20,54 за баррель.
Читать в источнике
Оценить159
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 02:02, Ашберн
Комментарии
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Политика
Тимошенко предупредила об «афере века» на Украине
Киев, 30 марта 2020, 07:48 — REGNUM Власти Украины намерены использовать пандемию коронавируса, чтобы «провернуть аферу века» и принять закон о продаже земли в стране, написала лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 29 марта на своей странице в Facebook.
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Гаджеты
Появился рендер смартфона Redmi 9
В интернете появилось неофициальное изображение бюджетного Redmi 9. Благодаря этому специалисты смогли предположить, как смартфон будет выглядеть сзади.
Здоровье
В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом
В больницах Китая остаются 2396 человек с новым коронавирусом, при этом 93% всех зараженных выздоровели.
Экономика
ИТ-компании попросили считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса
Что даст включение ИТ в правительственный список В воскресенье, 29 марта президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля определить перечень отраслей, наиболее пострадавших "в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции".
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
Здоровье
Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к населению
На официальном сайте города появилось обращение мэра к населению.
Общество
Назван процент тяжелобольных коронавирусом младше 40 лет
Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Футбол
Хави рассказал, кто может усилить «Барселону»
Бывший полузащитник "Барселоны" Хави поделился мнением, какие игроки могли бы усилить состав Каталонского клуба.
Экономика
В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Экономика
Мишустин уточнил, на какой срок введен мораторий на штрафы для МСП
В качестве одной из мер поддержки будет введен «мораторий на начисление штрафов до конца этого года», а «если они уже были начислены, то начиная с 1 апреля, их оплату можно будет отложить — также до конца года», заявил премьер на заседании правкомиссии по поддержке по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП).
Общество
В Китае посоветовали промывать нос для защиты от коронавируса
Ван Хайин порекомендовал промывать нос один раз в день после возвращения домой, пишет life.ru.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Политика
Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
Политика
Андрей Липов возглавил Роскомнадзор
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Общество
Украинка на коленях извинилась за распространение коронавируса
Общество
В Ярославской области почтовые отделения закроют на три дня
Почта России рекомендует клиентам максимально использовать цифровые сервисы.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Общество
Вступление в силу закона о видеофиксации техосмотра автомашин отложат
Планировалось, что в июне 2020 г. вступит в силу федеральный закон, меняющий практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО.
Наука
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
Экономика
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
Гаджеты
Capcom обновила системные требования для Resident Evil 3 Remake
Кампания Capcom обновила минимальные и рекомендованные системные требования для Resident Evil 3 Remake на странице игры в Steam.
Интернет
Новая ошибка Windows усложнила работу из дома
Новая ошибка Windows усложнила работу из дома.
Экономика
В России спрогнозировали рост цен на бензин темпами ниже инфляции
Ранее Президент России обратил внимание на рост цен на бензин за год на 10,44%, хотя в то же время стоимость нефти упала почти вдвое.
Политика
Пресс-секретарь Путина рассказал о подготовке обращения президента РФ
Москва, 30 марта 2020, 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам, которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Футбол
Моуринью составил символическую сборную из игроков, которых тренировал
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью составил символическую сборную из футболистов, которых он тренировал, сообщает Manchester Evening News.