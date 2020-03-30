Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецНефть марки Brent подешевела до 23,37 доллара за баррель

Утром 30 марта нефть марки Brent обвалилась на 6,26% - до 23,37 доллара за баррель.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала
 ниже $22 за баррель впервые с марта 2002 г. На 17:34 мск цена снизилась на 12,72% до $21,76 за баррель.
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В Петербурге ещё две больницы начали принимать пациентов с пневмонией

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Президент Владимир Путин объявил о необходимости обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках в условиях распространения коронавируса.
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Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек

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