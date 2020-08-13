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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 14 августа. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,16%, составив $42,60 за баррель.В источнике
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Взгляд.ру

Цены на нефть снизились после роста на данных по запасам в США

Взгляд.ру01:15
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:13
Росбалт

Котировки Brent и WTI растут в ожидании данных из США

Росбалтвчера в 06:47
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $44,5 за баррель

Деловое.ТВвчера в 11:06
REGNUM

Нефть Brent поднялась в цене на 2%

REGNUMвчера в 11:04
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах перешли к снижению

ИА Красная Весна01:03
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 05:26

Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих
Известия23:38
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В Кузбассе за сутки скончались два пациента с коронавирусом

«Скончались два пациента: у мужчины 1954 года рождения из Новокузнецка на фоне сахарного диабета II типа и гипертонической болезни развилась двухсторонняя пневмония, у мужчины 1958 года рождения из Кемерова на фоне сахарного диабета II типа и ожирения развилась двухсторонняя пневмония», — говорится в сообщении.
REGNUM00:19
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Китай начал готовить стратегию «внутренней циркуляции» для экономики

Высокопоставленные китайские чиновники с мая этого года регулярно говорят о стратегии "внутренней циркуляции", в рамках которой приоритет отдается внутреннему потреблению, рынкам и местным компаниям в качестве основных двигателей роста экономики КНР, сообщают источники газеты.
Интерфаксвчера в 14:42

Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов

Глава государства подчеркнул, что на текущий момент основными задачами властей являются защита конституционного строя, обеспечение безопасности граждан и нормального функционирования государственных органов управления.
Военное деловчера в 09:02
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