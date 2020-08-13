Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.
По данным СКР, создателями ОПС являются Михаил Абызов, а также заместитель генерального директора ООО "Ру-ком" Максим Русаков и однофамилец руководившего следственной бригадой СКР по этому делу генерал-майора юстиции Сергея Степанова — гендиректор группы "Ру-ком" Николай Степанов.
Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.