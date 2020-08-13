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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 14 августа. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,16%, составив $42,60 за баррель.В источнике
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Финмаркет

Запасы нефти в США упали за период с 31 июля по 7 августа на 4512 тыс. баррелей, бензина - упали на 722 тыс. баррелей

Финмаркетвчера в 10:32
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:13
ПРАЙМ

Цены на нефть коррекционно снижаются после роста на данных по запасам в США

ПРАЙМ01:17
Взгляд.ру

Цены на нефть снизились после роста на данных по запасам в США

Взгляд.ру01:15
Profinance.ru

Реакция цен на нефть на данные Минэнерго США по запасам

Profinance.ruвчера в 10:47
Росбалт

Котировки Brent и WTI растут в ожидании данных из США

Росбалтвчера в 06:47
Банки.ру

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов понедельника

Банки.ру11 августа в 01:11

Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.
REGNUM21:24
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Михаила Абызова окончательно обвинили в оргпреступности

По данным СКР, создателями ОПС являются Михаил Абызов, а также заместитель генерального директора ООО "Ру-ком" Максим Русаков и однофамилец руководившего следственной бригадой СКР по этому делу генерал-майора юстиции Сергея Степанова — гендиректор группы "Ру-ком" Николай Степанов.
Коммерсантъ18:07
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Петербург и Москва внедрят единую систему оплаты проезда и парковок

Говоря об оплате парковки, собеседники «Фонтанки» в Смольном считают, что власти Петербурга могут перенять московскую платформу — столица готова безвозмездно поделиться лицензией на свою систему.
РБК Санкт-Петербург02:33
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе

В Белоруссии перед Светланой Тихановской, основным соперником действующего президента республики Александра Лукашенко, поставили выбор между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями.
РБКвчера в 10:51
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В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
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