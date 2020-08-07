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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,38%, составив $41,79 за баррель.В источнике
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ТАСС

Эксперты объяснили причины возможного роста цены нефти до $50 за баррель

ТАССвчера в 02:34
Эхо Москвы

Цены на нефть незначительно снижаются этим вечером

Эхо Москвывчера в 14:02
Телеканал 360°

Стоимость барреля нефти Brent упала ниже 45 долларов

Телеканал 360°вчера в 09:23
Ньюс-НН

Цены на нефть в мире пошли вниз

Ньюс-ННвчера в 08:57
URA.Ru

Новости кризиса 8 августа. ВВП России рухнет, за ЖКХ придется платить больше, семьям с детьми помогут деньгами

URA.Ru00:00
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 04:45
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:17

В РФС считают, что изменения правил фиксации игры рукой помогут арбитрам VAR

Изменения в правилах, касающиеся фиксации нарушения при игре рукой, принятые Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), помогут с определением игры рукой судьям, которые будут работать с системой видеоассистента рефери (VAR).
В РФС считают, что изменения правил фиксации игры рукой помогут арбитрам VAR
ТАСС Спорт6 августа в 07:04

Сиро Герра экранизировал «В ожидании варваров» Джона Кутзее

Сиро Герра экранизировал «В ожидании варваров» Джона Кутзее В прокат выходит фильм «В ожидании варваров» — англоязычный дебют колумбийского режиссера Сиро Герры и экранизация одноименного романа нобелевского лауреата Джона Кутзее, который сам адаптировал свое произведение для экрана.
Коммерсантъ18:46
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Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUMвчера в 13:41
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Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии

Во втором полугодии 2020 года тарифы за коммунальные услуги для граждан в среднем по России вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает информагентство ПРАЙМ.
РБКвчера в 05:27
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