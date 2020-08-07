Мировые цены на нефть снижаются
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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,38%, составив $41,79 за баррель.В источнике
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