Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 29 ноября.
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Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов пятницы

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Мировые цены на нефть снижаются

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Число погибших при перестрелке с наркокартелем в Мексике достигло 14

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