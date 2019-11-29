Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 29 ноября.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Котировки Brent и WTI снижаются на фоне неопределенности

Росбалт29 ноября в 07:30

Нефть Brent за сутки подешевела на $3,5 за баррель

РБК29 ноября в 13:04

Цена нефти Brent опустилась на 5%

ТАСС29 ноября в 12:42

Нефть марки WTI подешевела более чем на 5% на сомнениях в результативности заседания ОПЕК+

ПРАЙМ29 ноября в 14:05

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов пятницы

Банки.рувчера в 02:17

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на февраль на Лондонской нефтяной бирже в 12:01 MSK 29 ноября составил $62.87 за баррель

АК&М29 ноября в 04:27

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском29 ноября в 00:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 01:14, Ашберн
Футбол

Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Газета.Ru вчера в 15:39
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 17:30
Хоккей

Проворов забросил победную шайбу в матче «Филадельфии» с «Монреалем»

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграл 27 минут и 41 секунду, забил гол и заработал показатель полезности «+2».
Metaratings 01:03
Происшествия

Моряки Тихоокеанского флота спасли двух рыбаков в Японском море

Газета.Ru вчера в 23:27
Общество

«Алые паруса» признали лучшим праздником в мире

Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
РИА Новости вчера в 09:20
Политика

В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана

Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
REGNUM вчера в 19:31
Энергетика

В Совфеде оценили ходатайство «Нафтогаза» по спору с «Газпромом»

Сенатор Олег Морозов прокомментировал обращение "Нафтогаза" в суд Видземского предместья Риги с ходатайством об исполнении решения Международного арбитражного суда Стокгольма по транзитному спору, пишет ФАН.
Газета.Ru 29 ноября в 06:01
Шоу-бизнес

Татьяна Доронина госпитализирована

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.
Городовой 29 ноября в 02:28
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

REGNUM 29 ноября в 05:14
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru вчера в 03:40
Происшествия

В Белгороде учитель информатики подрался с учеником

В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.
Известия 29 ноября в 10:37
Политика

Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor вчера в 00:52
Происшествия

Российские туристы двое суток не могут вылететь из Китая в Казань

Туристы из России вторые сутки ожидают вылета из аэропорта китайского города Санья на острове Хайнань в Казань, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Газета.Ru вчера в 15:11
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
REGNUM вчера в 23:15
Единоборства

Кадыров поздравил Емельяненко с победой над Кокляевым

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил Александра Емельяненко с победой над Михаилом Кокляевым.
Нева Спорт вчера в 01:43
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о своей болезни

Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:10
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк уехал из России

Ранее фигурист все свое время проводил у постели больной супруги. Напомним, Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга.
Srnsk вчера в 14:05
Политика

Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах

Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Российская газета вчера в 21:06
Общество

Мара Багдасарян намерена обратиться к Путину

Скандальная стритрейсерша Мара Багдасарян заявила о намерении пожаловаться президенту России Владимиру Путину на государственные учреждения, отказавшиеся вернуть ей водительские права и лишившие ее отца российского гражданства.
Рамблер 29 ноября в 15:11
Наука

Прогрессирующая болезнь Хантингтона укоротила теломеры пациентов

N+1 28 ноября в 10:02
Здоровье

Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ

За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, отметили в пресс-службе.
РИА Новости вчера в 19:09
Экономика

Миллиардеры из Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в проекты 70 трлн рублей, если будет введён механизм стабилизации условий ведения бизнеса.
RT на русском 29 ноября в 02:56
Общество

В 2020 году приступят к гигантской трассе, которая прорежет Брянщину

В 600 миллиардов рублей оценили строительство скоростной автотрассы «Меридиан», которая свяжет Китай и Европу, прорезав при этом Брянскую область.
Брянские новости вчера в 03:29
Здоровье

Как пить больше воды с пользой для здоровья, посоветовали эксперты

Как научиться пить больше воды с пользой для здоровья, посоветовали медицинские эксперты.
Ugpressa.ru вчера в 23:21
Политика

Елена Лукаш: Президент #Зеленский хочет бы

На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись оппозиционного политика, министра юстиции Украины (2013-2014 гг.) Елены Лукаш: Президент #Зеленский хочет бы встретиться со студентами – онижедетями.
Голос Правды вчера в 14:03
Политика

Медведчук назвал силовой возврат Донбасса самоубийством

Силовой путь возвращения Донбасса, поддерживаемый на Украине противниками «капитуляции», является самоубийством, заявил народный депутат Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».
Rambler News Service вчера в 06:15
Политика

Савченко рассказала об отвратительных встречах с Порошенко

Известия вчера в 23:50
Футбол

«Уфа» на выезде победила «Крылья Советов»

Свободная Пресса вчера в 08:02
Наука

Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты

РИА Новости вчера в 08:52
Происшествия

В США при крушении самолета погибли девять человек

В американском штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную администрацию.
РБК вчера в 23:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное