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RT на русскомМировые цены на нефть снижаются в начале торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,21%, составив $58,29 за баррель.
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Цены на нефть снижаются после публикации данных по запасам в США
Московский Комсомолец27 ноября в 22:32
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