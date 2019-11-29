Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 29 ноября.
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Цены на нефть рухнули в конце недели

Московский Комсомолецвчера в 19:29

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 00:19

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов пятницы

Банки.ру02:17

Котировки Brent и WTI снижаются на фоне неопределенности

Росбалтвчера в 07:30

Мировые цены на нефть резко падают на фоне угрозы Китая из-за протестов в Гонконге

Эхо Москвывчера в 13:30

Цены на нефть снижаются после роста накануне

Финмаркет27 ноября в 00:12

Нефть Brent за сутки подешевела на $3,5 за баррель

РБКвчера в 13:04
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Хоккей

Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в большинстве

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в большинстве после матча против "Тампы-Бэй".
Российская газета 01:23
Энергетика

Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ

Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
РИА Новости 27 ноября в 10:28
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Красноярском

Появилось видео с места ДТП с участием легковушки и грузовика в Красноярском крае, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей.
Газета.Ru 05:45
Технологии

Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter

Отслеживающий работу крупнейших интернет-сервисов портал Downdetecor сообщил, что пользователи разных стран пожаловались на сбой в работе социальной сети Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 22:56
Политика

МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту

В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.
РИА Новости 05:16
Политика

В ДНР приняли закон о госгранице

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
РИА Новости вчера в 04:41
Авто

C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Автоновости дня 28 ноября в 01:55
Происшествия

Стрельба в московской гостинице: преступник скрылся

В гостинице на востоке столицы произошел конфликт со стрельбой, один человек ранен.
Вести.Ru 06:17
Единоборства

Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
МК-Спорт 01:21
Происшествия

В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка

Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена».
Известия 04:10
Политика

В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
RT на русском 00:17
Культура

В Кремле открылась выставка, посвященная предметам искусства Петра I

Live24 02:54
Политика

Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову

"Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.
РБК вчера в 12:06
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
Космос

ОАЭ решили запустить спутник Falcon Eye 2 на российской ракете

Для запуска разведывательного спутника Falcon Eye 2 ОАЭ выбрали российский «Союз-СТ».
News.ru 27 ноября в 14:31
Футбол

Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы

Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
RT на русском 03:29
Происшествия

Появилось видео с места крушения вертолета под Новороссийском

В сети выложили видео с места крушения вертолета в пяти км юго-западнее поселка Абрау-Дюрсо, расположенном под Новороссийском.
Газета.Ru 04:51
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия 28 ноября в 17:44
Политика

На Украине допустили возможность прямых поставок газа из России

Глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале «Украина» допустил возможность прямых поставок газа из России при соблюдении правил Евросоюза о том, что цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору.
RT на русском 02:07
Общество

Названы пенсионеры, которым нужно обратиться с заявлением о надбавке

В Пенсионном фонде рассказали, кому из пенсионеров стоит поскорее обратиться в отделения ведомства, чтобы получить положенную им надбавку к страховой пенсии, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 28 ноября в 14:30
Кино

На экраны страны выходит фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Лента посвящена знаменитому советскому вратарю, обладателю «Золотого мяча» Льву Ивановичу Яшину.
REGNUM 28 ноября в 05:26
Армия и оружие

В ЛНР заявили о перестрелке между националистами и ВСУ у Золотого

РИА Новости 02:24
Армия и оружие

Ракету «Кинжал» впервые испытали в Арктике

Российская газета 06:33
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Газета.Ru 04:04
Происшествия

Посольство заявило об отсутствии россиян среди раненых в Гааге

Посольство России в Нидерландах предварительно заявило об отсутствии россиян среди пострадавших при нападении мужчины с ножом в Гааге.
РБК 06:28
Происшествия

Полковника СК задержали за взятку в Свердловской области

Первого заместителя начальника главка Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко задержали при получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 05:52
Политика

Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor 00:52
Футбол

В СМИ назван возможный преемник Слуцкого в «Витессе»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» после пятого подряд поражения команды в нидерландском чемпионате.
REGNUM 06:36
Общество

Москва решила улучшить положение в мировых рейтингах

По результатам работы позиции Москвы должны будут повыситься не менее чем в четырех из шести следующих рейтингов: Quality of Living.
РБК 03:00
Шоу-бизнес

Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти

Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
News.ru 28 ноября в 01:18
Как работают Яндекс.Новости?
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