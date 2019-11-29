Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мировые цены на нефть резко падают на фоне угрозы Китая из-за протестов в Гонконге
Эхо Москвывчера в 13:30
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:00, Ашберн
Политика
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
Политика
МИД РФ прокомментировал инцидент с чешской делегацией в Москве
«Хотели бы сообщить, что проблемы возникли исключительно вследствие несоблюдения чешской стороной требований таможенного законодательстваЕАЭС», — заявили в МИД России.
Здоровье
Пикеты «За достойную медицину» не вызвали энтузиазма врачей
Заявленной акцией сторонники Алексея Навального собираются выступить «против развала медицины и произвола главных врачей».
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
Общество
Движение «За права человека» учредит новую организацию
Движение "За права человека" учредит новую одноименную организацию без юрлица, сообщил лидер движения Лев Пономарев.
Общество
РПЦ выступила против обязательной проверки водителей на алкоголизм
Русская православная церковь не одобряет идею обязательного теста на алкоголизм для водителей при получении ими медицинских справок, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
Единоборства
Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
Политика
В ДНР приняли закон о госгранице
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу в гостинице
На северо-востоке Москвы мужчина устроил вооруженную разборку в гостинице.
Гаджеты
Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9
Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.
Происшествия
Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке
Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Общество
Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери
Футбол
ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы
Матч пятого тура групповой стадии Лиги Европы завершился со счетом 1:1. По результатам встречи армейский клуб лишился шансов на выход в плей-офф турнира.
Футбол
Слуцкий уходит в отставку с поста тренера «Витесса»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий подал в отставку со своего поста.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена».
Спорт
Лыжник Большунов стал пятым в гонке на 15 км на этапе КМ в Руке
Россиянин Александр Большунов занял пятое место в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в финской Руке.
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Футбол
Болельщик подробно описал то, как оскорблял Дзюбу на матче сборной
Болельщик сборной России по футболу, присутствовавший на матче с Сан-Марино, рассказал о том, как трибуна начала скандировать оскорбления в адрес 31-летнего форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал видео с подросшей дочерью
Певец редко публикует совместные фотографии с детьми, но сегодня неожиданно показал видео, на котором он держит девочку на руках и смотрит на старшего сына.
Технологии
«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»
Происшествия
В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо
Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
Общество
В Благовещенске достроили российскую часть моста через Амур в Китай
На реке Амур в Благовещенске рабочие завершили основные этапы строительства российской части первого автомобильного моста между Россией и Китаем.
Культура
Участники шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ исполнят знаменитый танец Джокера
В эту субботу, 30 ноября, в 21:00 смотрите на ТНТ новый концерт шоу «ТАНЦЫ», где лучшие танцовщики нашей страны продолжают борьбу за 4 миллиона рублей и из раза в раз доказывают, что для них нет ничего невозможного.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк покинул Россию
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Пётр Чернышов на время покинул Россию.
Наука