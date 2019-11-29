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Шоу-бизнес Сергей Лазарев показал видео с подросшей дочерью Певец редко публикует совместные фотографии с детьми, но сегодня неожиданно показал видео, на котором он держит девочку на руках и смотрит на старшего сына.