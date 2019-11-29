Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 29 ноября.
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В Албании завершены спасательные операции после землетрясения

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