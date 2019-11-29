Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 29 ноября.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов пятницы

Банки.рувчера в 02:17

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на февраль на Лондонской нефтяной бирже в 12:01 MSK 29 ноября составил $62.87 за баррель

АК&М29 ноября в 04:27

Цена нефти Brent опустилась на 5%

ТАСС29 ноября в 12:42

Нефть марки WTI подешевела более чем на 5% на сомнениях в результативности заседания ОПЕК+

ПРАЙМ29 ноября в 14:05

Котировки Brent и WTI снижаются на фоне неопределенности

Росбалт29 ноября в 07:30

Нефть Brent за сутки подешевела на $3,5 за баррель

РБК29 ноября в 13:04

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском29 ноября в 00:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 01:48, Ашберн
Здоровье

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

РБК вчера в 10:02
Общество

Власти Украины увеличат финансирование фонда жены Порошенко

Киев добавит финансирование Украинскому культурному фонду (УКФ), главой наблюдательного совета которого является Марина Порошенко, жены бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Газета.Ru 01:11
Армия и оружие

ВСУ за неделю четыре раза обстреляли территорию ЛНР

Украинские каратели за неделю четыре раза нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР.
ИА Новороссия 29 ноября в 05:39
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru 29 ноября в 18:47
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о своей болезни

Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:10
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 17:30
Здоровье

Вызывающие головную боль продукты назвали специалисты

Профильные специалисты назвали продукты, которые могут вызывать головную боль.
Актуальные Новости вчера в 02:25
Происшествия

Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
РИА Новости вчера в 10:12
Технологии

В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI

Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Росбалт 29 ноября в 02:16
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф показал свою новую девушку

Российский музыкант Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, показал свою новую девушку.
News.ru 29 ноября в 05:26
Происшествия

Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика не был отстранен от работы

Судмедэксперт Сергей Насонов, выявивший содержание спирта в крови сбитого в Кировской области шестилетнего мальчика, продолжает работать.
Известия 00:06
Политика

В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана

Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
REGNUM вчера в 19:31
Футбол

«Они думали, что игра с Россией - ерунда». Гус Хиддинк - о Евро-2008, успехе Семака в «Зените» и мировом классе Акинфеева

Вся Голландия была в оранжевом, все танцевали. Они думали, что игра с Россией — это ерунда.
Матч ТВ вчера в 14:59
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
REGNUM вчера в 23:15
Футбол

Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Газета.Ru вчера в 15:39
Здоровье

Перечислены помогающие нормализовать давление при гипертонии продукты

Медицинскими специалистами определены и названы семь лучших продуктов, помогающих нормализовать давление при гипертонии.
Ugpressa.ru вчера в 04:32
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС вчера в 13:20
Экономика

Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
РИА Новости 29 ноября в 10:55
Автоспорт

Даниил Квят: Машина очень сильно скользила

F1news.ru вчера в 10:36
Политика

Савченко рассказала об отвратительных встречах с Порошенко

Известия вчера в 23:50
Происшествия

Полицейские-язычники расследуют убийства скота в британском лесу

РИА Новости вчера в 20:17
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Российская газета вчера в 02:10
Общество

Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги

С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Московский Комсомолец 29 ноября в 09:44
Политика

National Interest рассказал о самых странных советских автоматах

Американский журнал National Interest рассказал о необычных советских экспериментальных образцах автоматов, которые так и не были приняты на вооружение.
РИА Новости 01:19
Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Политика

Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах

Госдеп США обеспокоен в связи с принятым в России законом о СМИ — иностранных агентах.
Телеканал 360° вчера в 17:22
Общество

Ди Каприо ответил на обвинения в спонсировании поджогов Амазонии

Актер Леонардо Ди Каприо отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару в спонсировании неправительственных организаций, которые могут быть причастны к лесным пожарам в Амазонии.
Российская газета вчера в 18:52
Гаджеты

В Huawei рассказали о преимуществах Harmony OS перед Android

По мнению старшего вице-президента Huawei по связям с общественностью Джой Тана, Harmony OS является легкой и компактной операционной системой с большим количеством функций.
OAnews 00:01
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное