Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Здоровье
В регионах прошли пикеты в защиту медработников
Общество
Власти Украины увеличат финансирование фонда жены Порошенко
Киев добавит финансирование Украинскому культурному фонду (УКФ), главой наблюдательного совета которого является Марина Порошенко, жены бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Армия и оружие
ВСУ за неделю четыре раза обстреляли территорию ЛНР
Украинские каратели за неделю четыре раза нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о своей болезни
Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Здоровье
Вызывающие головную боль продукты назвали специалисты
Профильные специалисты назвали продукты, которые могут вызывать головную боль.
Происшествия
Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Технологии
В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф показал свою новую девушку
Российский музыкант Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, показал свою новую девушку.
Происшествия
Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика не был отстранен от работы
Судмедэксперт Сергей Насонов, выявивший содержание спирта в крови сбитого в Кировской области шестилетнего мальчика, продолжает работать.
Политика
В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана
Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
Футбол
«Они думали, что игра с Россией - ерунда». Гус Хиддинк - о Евро-2008, успехе Семака в «Зените» и мировом классе Акинфеева
Вся Голландия была в оранжевом, все танцевали. Они думали, что игра с Россией — это ерунда.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
Футбол
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Здоровье
Перечислены помогающие нормализовать давление при гипертонии продукты
Медицинскими специалистами определены и названы семь лучших продуктов, помогающих нормализовать давление при гипертонии.
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
Автоспорт
Даниил Квят: Машина очень сильно скользила
Политика
Савченко рассказала об отвратительных встречах с Порошенко
Происшествия
Полицейские-язычники расследуют убийства скота в британском лесу
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Общество
Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги
С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Политика
National Interest рассказал о самых странных советских автоматах
Американский журнал National Interest рассказал о необычных советских экспериментальных образцах автоматов, которые так и не были приняты на вооружение.
Происшествия
Девять человек погибли при крушении самолета в США
В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Политика
Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах
Госдеп США обеспокоен в связи с принятым в России законом о СМИ — иностранных агентах.
Общество
Ди Каприо ответил на обвинения в спонсировании поджогов Амазонии
Актер Леонардо Ди Каприо отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару в спонсировании неправительственных организаций, которые могут быть причастны к лесным пожарам в Амазонии.
Гаджеты
В Huawei рассказали о преимуществах Harmony OS перед Android
По мнению старшего вице-президента Huawei по связям с общественностью Джой Тана, Harmony OS является легкой и компактной операционной системой с большим количеством функций.
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.