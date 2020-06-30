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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 30 июня.В источнике
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Нефть теряет в цене, но Brent остается выше $41 за баррель

Росбалт03:21

Нефть марки Brent торгуется выше $41,5

ТАССвчера в 08:35

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:18

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:13

Новости кризиса 30 июня: в России в 3,5 раза выросла безработица, цена на бензин бьет рекорды

URA.Ru00:09

Нефть Brent приподнялась в район $42 за баррель

REGNUM02:56

«Детский мир», нефть, Wells Fargo, Uber: за какими котировками следить

РБК02:00
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Волочковой выписали штраф за поездку в монастырь в период карантина

Нижний Новгород, 29 июня 2020, 16:02 — REGNUM Балерина Анастисия Волочкова поплатилась за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастыря, который расположен в закрытом на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево.
REGNUMвчера в 09:02
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В Петербурге идут обыски по адресам, имеющим отношение к Минобороны

В свою очередь издание «Фонтанка» сообщает, что обыски также проходят в главном петербургском офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России, основными целями которого является государственный архитектурно-строительный надзор при строительстве военных объектов и процедуры наказаний при выявленных правонарушениях.
REGNUM04:07
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Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

В Российской Федерации за все время пандемии, с момента фиксации первых больных с COVID-19, было выявлено свыше 100 штаммов коронавируса нового типа, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора центра "Вектор" Рината Максютова.
ПРАЙМ02:08
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Кристиан Бэйл может вернуться к роли Бэтмена в фильме «Флэш»

Как сообщают инсайдеры, 68-летний актер Майкл Китон ведет переговоры с Warner Bros. о возвращении к роли Брюса Уэйна/Бэтмена в предстоящем фильме «Флэш», которые пока находятся на ранней стадии.
Киноафиша Россиивчера в 07:33

В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей

Орджоникидзевский районный суд в Перми приговорил школьного учителя к 9,5 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении своей ученицы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ruвчера в 10:23
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