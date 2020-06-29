По итогам торгов в пятницу контракт подешевел на $0,03 (0,07%), до $41,02 за баррель. Между тем к 8 утра августовские фьючерсы на техасское сырье WTI подешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,79 (2,05%) - до $37,7 за баррель.

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