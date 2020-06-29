Энергетика
Аргументы и ФактыЦены на нефть марки Brent упали до $40,15 за баррель
По итогам торгов в пятницу контракт подешевел на $0,03 (0,07%), до $41,02 за баррель. Между тем к 8 утра августовские фьючерсы на техасское сырье WTI подешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,79 (2,05%) - до $37,7 за баррель.
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Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
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Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
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США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
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Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
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