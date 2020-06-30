Энергетика
Аргументы и ФактыЦены на нефть марки Brent упали до $40,15 за баррель
По итогам торгов в пятницу контракт подешевел на $0,03 (0,07%), до $41,02 за баррель. Между тем к 8 утра августовские фьючерсы на техасское сырье WTI подешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,79 (2,05%) - до $37,7 за баррель.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опыт минувших дней показывает эффективность голосования, растянутого на несколько дней.
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Новичок Серии А «Беневенто» сделал предложение Шюррле
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Новые случаи обнаружили в 84 регионах РФ. Лидером по числу выявленных заражений является Москва — 745.
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ВЦИОМ: 76% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию РФ
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