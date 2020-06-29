Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 01:50, Ашберн
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Футбол
Лионель Месси покинул тройку претендентов на «Золотой мяч»
Третье место занимает Кевин Де Брёйне из «Манчестер Сити», который вытеснил из тройки лидеров самого Лионеля Месси, который опустился на четвертую позицию.
ГЛАС.RU вчера в 23:53
Армия и оружие
Военный мобильный госпиталь начал лечить пациентов в Туве
Медицинский персонал военного госпиталя начал лечить пациентов.
Sibnet Новости вчера в 23:28
Экономика
Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 10:15
Футбол
ПФК ЦСКА объявил о смене технического спонсора
Московский футбольный клуб ЦСКА сообщил о смене технического спонсора команды.
RT на русском вчера в 06:48
Футбол
«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»
Газета.Ru вчера в 14:15
Общество
Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала учебного года
Известия вчера в 22:24
Футбол
Форвард дрезденского «Динамо» Еремеефф может перейти в «Ростов»
Нападающий дрезденского "Динамо" Александер Еремеефф может продолжить карьеру в России.К 26-летнему футболисту проявляет интерес "Ростов".
Soccer.ru вчера в 16:02
Происшествия
Экс-президента Киргизии перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонии
У бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, приговорённого к 11 годам лишения свободы, диагностировали двухстороннюю пневмонию.
RT на русском 00:53
Футбол
Руководство «Барселоны» поддержало наставника команды Сетьена
Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" выразило поддержку главному тренеру команды Кике Сетьену.
Вести.Ru 01:43
Футбол
Тренер «Сельты» оценил игру Федора Смолова за испанский клуб
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов проделывает много работы на поле, заявил главный тренер испанского футбольного клуба Оскар Гарсия.
РИА Новости 01:38
Музыка
Линда выпустила новый клип на песню «Ты нравишься мне»
Москва, 30 июня 2020, 08:26 — REGNUM Новый клип на песню «Ты нравишься мне» представила певица Линда (Светлана Гейман).
REGNUM 01:26
Культура
Филипп Киркоров стал прообразом героя в новом фильме о Евровидении
Российский продюсер и поп-исполнитель Филипп Киркоров стал прообразом нового героя для ленты "Евровидение: История огненной саги".
ИнфоСМИ вчера в 14:50
Происшествия
На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
РИА Новости вчера в 23:25
Происшествия
В Петербурге локализовали пожар на складе на территории промзоны
Сообщалось, что горит склад на территории промзоны. Площадь пожара составляла 2300 квадратных метров.
РИА Новости 01:00
Общество
Раскрыта связь между риском заражения коронавирусом и генетикой
Руководитель лаборатории молекулярной генетики человека, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Михаил Чурносов раскрыл в беседе с ТАСС связь между риском заражения коронавирусом и генетикой человека.
Lenta.ru вчера в 23:06
Общество
Полиция проверила жалобы экс-жен Башарова на побои
Полицейские проверяли жалобы на побои, которые поступали от бывших жен актера Марата Башарова.
РЕН ТВ 00:56
Футбол
Ярошик оценил шансы ЦСКА на победу в дерби со «Спартаком»
Как сообщает ProstoProSport.ru, профессиональный футболист чешского происхождения, тренер Иржи Ярошик рассказал какие шансы есть у ЦСКА в игре со «Спартаком».
CT news 01:49
Кино
Райан Рейнольдс испортил встречу героев фильмов «Люди Икс»
Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс испортил встречу участников фильмов о Людях Икс, в которой принимали участие Патрик Стюарт, Хью Джекман, Холли Берри, Фамке Янссен.
Kinonews.ru 28 июня в 03:49
Футбол
ФК «Спартак» стал лидером РПЛ по выплатам вознаграждений посредникам
Наибольшее среди клубов российской Премьер-лиги вознаграждение посредникам за трансферы игроков в 2019 году заплатил московский футбольный клуб «Спартак», 29 июня сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
ИА Красная Весна вчера в 17:41
Футбол
«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» Пьянича
Российская газета вчера в 16:42
Космос
Это не звездная пыль. На поверхности Бетельгейзе увидели пятна
29.06.2020 Астрономы обнаружили гигантские пятна на поверхности Бетельгейзе.
Портал Поиск вчера в 07:34
Шоу-бизнес
Нюша и Егор Крид пообщались в мессенджерах в дуэтном клипе
Нюша и Егор Крид представили видеоклип на дуэтную композицию "Mr. Mrs. Smith".
ИА InterMedia вчера в 08:02
Авто
В интернете появились дебютные рендеры нового седана Lada Vesta
Актуальную Lada Vesta, которая осенью 2019-го лишь слегка "посвежела", ждет полное обновление - кардинально изменится не только ее салон, но и экстерьер.
Новые автомобили вчера в 07:52
Происшествия
На руднике «Интернациональный» в Якутии произошло возгорание
В Главное управление МЧС России по Якутии поступило сообщение о том, что на руднике «Интернациональный» в Мирнинском районе произошло возгорание погрузочно-разгрузочной машины в горной выработке.
Якутия Daily 01:44
Происшествия
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru вчера в 09:40
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
Армия и оружие
Сенаторы призвали США к незамедлительному продлению СНВ-3
Сенаторы конгресса Дайэнн Файнстайн и Эдвард Марки призвали США как можно скорее продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией.
Lenta.ru 00:24
Футбол
Памятник Фёдору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника прославленному советскому футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову.
RT на русском 28 июня в 07:39
Культура
Вышел новый трейлер мультфильма «Душа» от Pixar
Студия Pixar опубликовала трейлер нового мультипликационного фильма «Душа». Режиссёрами выступили Пит Доктер и Кемп Пауэрс.
News.ru вчера в 06:56