Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 30 июня.

Транспорт По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту. 111

Политика В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой. 661

Общество В Москве семья обнаружила, что за неё уже проголосовали по поправкам к конституции Всё случилось на избирательном участке 1403 в районе Лефортово. Туда пришли двое супругов, но проголосовать им не удалось.

Общество Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС. 16

Политика Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон. 112

Общество Названо число выявленных штаммов коронавируса в России В Российской Федерации за все время пандемии, с момента фиксации первых больных с COVID-19, было выявлено свыше 100 штаммов коронавируса нового типа, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора центра "Вектор" Рината Максютова. 209

Общество Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90% Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием. 1

Общество Волочковой выписали штраф за поездку в монастырь в период карантина Нижний Новгород, 29 июня 2020, 16:02 — REGNUM Балерина Анастисия Волочкова поплатилась за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастыря, который расположен в закрытом на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево. 447

Общество Клинические испытания вакцины от COVID-19 планируют начать 15 июля Испытания вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», на людях планируется начать 15 июля.