Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Общество
В Кузбассе за сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусом
За сутки в Кузбассе выявили 41 новый случай заболевания COVID-19.
Аргументы и Факты - Кузбасс 03:24
Общество
В России за сутки выявили менее 6,7 тыс. заразившихся коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 6693 случая заражения коронавирусом.
РБК 03:37
Транспорт
По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение
Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту.
Коммерсантъ 03:38
Политика
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
Европейский союз продлил действие секторальных экономических санкций в отношении России еще на шесть месяцев.
Газета.Ru вчера в 10:48
Политика
Лукашенко высказался о союзе Белоруссии и РФ
Российская Федерация не хочет лишиться Белоруссии, поскольку Минск является единственным союзником Москвы.
Народные новости вчера в 03:04
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Общество
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
РБК 28 июня в 15:32
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Российская газета вчера в 13:44
Общество
В Москве семья обнаружила, что за неё уже проголосовали по поправкам к конституции
Всё случилось на избирательном участке 1403 в районе Лефортово. Туда пришли двое супругов, но проголосовать им не удалось.
Эхо Москвы 01:00
Общество
Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:56
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Новый тип свиного гриппа выявили ученые из Китая.
Соловей.Инфо 02:33
Общество
В Саратовской области выявили 109 новых носителей SARS-CoV-2
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на 26 июня носителями коронавируса числились 6003 человека.
REGNUM вчера в 03:27
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Авто
В интернете появились дебютные рендеры нового седана Lada Vesta
Актуальную Lada Vesta, которая осенью 2019-го лишь слегка "посвежела", ждет полное обновление - кардинально изменится не только ее салон, но и экстерьер.
Новые автомобили вчера в 07:52
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
В Российской Федерации за все время пандемии, с момента фиксации первых больных с COVID-19, было выявлено свыше 100 штаммов коронавируса нового типа, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора центра "Вектор" Рината Максютова.
ПРАЙМ 02:08
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%
Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02
Общество
Волочковой выписали штраф за поездку в монастырь в период карантина
Нижний Новгород, 29 июня 2020, 16:02 — REGNUM Балерина Анастисия Волочкова поплатилась за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастыря, который расположен в закрытом на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево.
REGNUM вчера в 09:02
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Здоровье
Врач-диетолог назвал лучший напиток при высоком сахаре
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков объяснил, какой напиток следует пить при высоком сахаре.
Вечерний курьер 02:56
Армия и оружие
Пентагон заявил об отсутствии доказательств сговора России с талибами
Пентагон не может подтвердить сообщения о том, что российские спецслужбы вступили в сговор с боевиками террористической организации «Талибан» (запрещена в России) в Афганистане.
РБК 03:42
Общество
Клинические испытания вакцины от COVID-19 планируют начать 15 июля
Испытания вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», на людях планируется начать 15 июля.
Плюс один +1 03:21
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Общество
В России за сутки выявили 6693 случая заражения коронавирусом
Новые случаи обнаружили в 84 регионах РФ. Лидером по числу выявленных заражений является Москва — 745.
REGNUM 03:36
Футбол
«Атлетико» отказался от трансфера Эдинсона Кавани
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани не перейдёт в «Атлетико» в летнее трансферное окно, утверждает AS.
Чемпионат 02:36
Армия и оружие
Обновленный крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ РФ в 2022 году
Ремонтные работы крейсера «Адмирал Нахимова» планируется закончить в 2022 году с последующей передачей ВМФ, угроза срыва отсутствует.
Актуальные Новости вчера в 08:59