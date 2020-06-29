Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 30 июня.
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«Детский мир», нефть, Wells Fargo, Uber: за какими котировками следить

РБК02:00

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:18

Новости кризиса 30 июня: в России в 3,5 раза выросла безработица, цена на бензин бьет рекорды

URA.Ru00:09

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:13

Нефть Brent приподнялась в район $42 за баррель

REGNUM02:56

Нефть марки Brent торгуется выше $41,5

ТАССвчера в 08:35

Нефть подешевела на фоне роста числа заражений COVID-19

Взгляд.рувчера в 01:12
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Шоу-бизнес

Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения

Inc-news.ru 00:39
6
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Политика

Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге

Законопроект о национальной безопасности в Гонконге одобрен высшим законодательным органом КНР — Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.
Коммерсантъ вчера в 23:27
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Транспорт

На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов

Симферополь, 30 июня 2020, 01:05 — REGNUM Два первых грузовых поезда проследуют из Краснодарского края в Крым 30 июня, после торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщили в информационном центре «Крымский мост».
REGNUM вчера в 18:05
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Происшествия

ФСБ задержала готовившего теракт во Владикавказе сторонника ИГ

Во Владикавказе ФСБ задержала сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Lenta.ru 02:46
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Туристические операторы Coral Travel, «Интурист», PEGAS Touristik, TEZ Tour и ANEX Tour начали отменять брони на июль из-за неопределенности со сроком снятия ограничений по COVID-19.
Городовой вчера в 14:57
1,3K
Общество

В Югре за сутки выявлено 279 новых носителей коронавируса

Ханты-Мансийск, 30 июня 2020, 09:53 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 02:53
4
Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия вчера в 15:44
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Политика

Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС).
Lenta.ru вчера в 19:30
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Общество

Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%

Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК 28 июня в 15:32
1,8K
Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
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Политика

Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными

Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
Lenta.ru 28 июня в 14:48
214
Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
199
Политика

МИД РФ назвал деструктивной позицию США в отношении ядерных испытаний

Москва призывает государства, которые еще не подписали или не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) сделать это.
Российская газета 03:07
Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,22 рубля

По состоянию на 10:05 мск, курс доллара находился на отметке 70,29 руб. (+0,4%), а курс евро - на 78,76 руб. (+0,1%).
ТАСС 03:08
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пострадала в московском салоне красоты

Дочь актрисы рассказала в Instagram, что захотела сменить прическу и отправилась в дорогой салон.
Evo-rus.com 01:12
39
Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
472
Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

РИА Новости вчера в 17:59
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Армия и оружие

В МИД Украины назвали «высокой» вероятность вторжения России

Источники фото: ria.ru, politeka.net Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью изданию «Интерфакс-Украина» отметил, что сейчас, как никогда, является высокой вероятность нападения России со стороны Кавказа.
HotGeo вчера в 10:43
76
Здоровье

ГП выявила множество нарушений по госпрограмме «Развитие здравоохранения»

Генеральная прокуратура РФ организовала проверку исполнения региональными властями государственной программы "Развитие здравоохранения".
РИА Новости 03:18
Общество

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 08:37
461
Политика

Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом

Вести.Ru вчера в 23:05
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
3,9K
Технологии

Новейший российский ионный двигатель может стать проблемой для США

Новейший российский ионный двигатель для космических аппаратов может стать технологическим прорывом, а также большой проблемой для Соединенных Штатов.
Военное дело вчера в 03:51
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Происшествия

На руднике «Алросы» в Якутии произошел пожар

Ведомости 02:45
Общество

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
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Общество

Во Владимирской области выявлено более 4,3 тысячи носителей SARS-CoV-2

Во Владимирской области 29 июня подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 05:36
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
1,8K
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