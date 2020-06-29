Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Политика
Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге
Законопроект о национальной безопасности в Гонконге одобрен высшим законодательным органом КНР — Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.
Коммерсантъ вчера в 23:27
Транспорт
На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов
Симферополь, 30 июня 2020, 01:05 — REGNUM Два первых грузовых поезда проследуют из Краснодарского края в Крым 30 июня, после торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщили в информационном центре «Крымский мост».
REGNUM вчера в 18:05
Происшествия
ФСБ задержала готовившего теракт во Владикавказе сторонника ИГ
Во Владикавказе ФСБ задержала сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Lenta.ru 02:46
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Туристические операторы Coral Travel, «Интурист», PEGAS Touristik, TEZ Tour и ANEX Tour начали отменять брони на июль из-за неопределенности со сроком снятия ограничений по COVID-19.
Городовой вчера в 14:57
Общество
В Югре за сутки выявлено 279 новых носителей коронавируса
Ханты-Мансийск, 30 июня 2020, 09:53 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 02:53
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия вчера в 15:44
Политика
Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС).
Lenta.ru вчера в 19:30
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%
Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02
Общество
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
РБК 28 июня в 15:32
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными
Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
Lenta.ru 28 июня в 14:48
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
Политика
МИД РФ назвал деструктивной позицию США в отношении ядерных испытаний
Москва призывает государства, которые еще не подписали или не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) сделать это.
Российская газета 03:07
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,22 рубля
По состоянию на 10:05 мск, курс доллара находился на отметке 70,29 руб. (+0,4%), а курс евро - на 78,76 руб. (+0,1%).
ТАСС 03:08
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пострадала в московском салоне красоты
Дочь актрисы рассказала в Instagram, что захотела сменить прическу и отправилась в дорогой салон.
Evo-rus.com 01:12
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
РИА Новости вчера в 17:59
Армия и оружие
В МИД Украины назвали «высокой» вероятность вторжения России
Источники фото: ria.ru, politeka.net Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью изданию «Интерфакс-Украина» отметил, что сейчас, как никогда, является высокой вероятность нападения России со стороны Кавказа.
HotGeo вчера в 10:43
Здоровье
ГП выявила множество нарушений по госпрограмме «Развитие здравоохранения»
Генеральная прокуратура РФ организовала проверку исполнения региональными властями государственной программы "Развитие здравоохранения".
РИА Новости 03:18
Общество
Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля
С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 08:37
Политика
Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом
Вести.Ru вчера в 23:05
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Технологии
Новейший российский ионный двигатель может стать проблемой для США
Новейший российский ионный двигатель для космических аппаратов может стать технологическим прорывом, а также большой проблемой для Соединенных Штатов.
Военное дело вчера в 03:51
Происшествия
На руднике «Алросы» в Якутии произошел пожар
Ведомости 02:45
Общество
Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений
У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
Общество
Во Владимирской области выявлено более 4,3 тысячи носителей SARS-CoV-2
Во Владимирской области 29 июня подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 05:36
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23