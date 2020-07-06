Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Цены на нефть изменились разнонаправленно на неопределенности с восстановлением спроса
Взгляд.рувчера в 01:03
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Армия и оружие
Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
REGNUM вчера в 21:31
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05 июля в 05:54
Политика
Правительство поддержало запрет послам иметь иностранное гражданство
Ранее сенаторы Константин Косачев и Андрей Клишас внесли в Госдуму проект, согласно которому послом РФ в иностранном государстве или постоянным представителем РФ в международной организации не может быть назначен гражданин, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве.
РИА Новости 00:02
Кино
Сильвестр Сталлоне объявил о работе над режиссерской версией «Рокки 4»
Live24 вчера в 06:43
Кино
Том Хэнкс жалеет, что «Грейхаунд» не покажут в кино: Apple TV+ не сравнится по качеству видео и звука
Проект дебютирует на платформе Apple TV+ уже 10 июля, но последняя, по мнению Хэнкса, не даст зрителям наилучших впечатлений.
3DNews вчера в 12:15
Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости вчера в 16:05
Общество
Коронавирус мог присутствовать во всём мире в спящем состоянии
Просто определённые факторы переводят вирусы из спящего состояния в активное.
Цензуры.Нет 05 июля в 17:33
Армия и оружие
В России оценили «уничтожители» Крымского моста
Профессор академии военных наук России Сергей Горбачев оценил крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», которые Военно-морские силы (ВМС) Украины планируют разместить на Черном и Азовском морях.
Lenta.ru 00:51
Экономика
Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Религия
Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи
Газета.Ru вчера в 14:22
Общество
США потребовали от обучающихся онлайн иностранцев покинуть страну
Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате.
РБК вчера в 21:45
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости вчера в 14:48
Энергетика
«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу
После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
Lenta.ru вчера в 08:02
Футбол
ЦСКА может приобрести форварда «Сан-Лоренсо» за € 8 млн
«Армейцы» готовы приобрести права на форварда за € 8 млн и уже сделали предложение.
Чемпионат вчера в 11:31
Политика
Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»
Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости вчера в 11:33
Политика
Эксперты назвали преимущества для России от противостояния США и Китая
Усиление противостояния КНР и США создает не только дополнительные риски для развития России и Китая, но и возможности для наращивания сотрудничества Москвы и Пекина в нескольких сферах.
РБК 00:00
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Экономика
«Русал» назвал неожиданным размер штрафа Росприроднадзора «Норникелю»
"Русал" надеется на скорый созыв совета директоров "Норникеля" и ждет предложений от менеджмента компании по источникам покрытия убытков от предъявленного Росприроднадзором ущерба из-за аварии.
ТАСС вчера в 13:30
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Общество
В Самаре могут ужесточить ограничения из-за коронавируса
По 4 пациента зарегистрировали в Новокуйбышевске и Ставропольском районе.
Терра 01:08
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
Общество
Эксперты увидели смену связанных с коронавирусом страхов россиян
Если в апрельском рейтинге основная фобия была связана с боязнью заболеть и столкнуться с проблемами в связи с изоляцией, то по итогам второго квартала главными опасениями россиян стали возможная потеря работы и дохода из-за кризиса, угроза второй волны коронавируса, возвращение цифровых пропусков, штрафы за нарушение карантинных мер, срыв отпусков из-за закрытия границ.
РБК 01:20
Общество
Россиянам объяснили, как распознать звонок мошенника по телефону
Отвечать или нет и есть ли на том конце провода мошенники, рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.
ФедералПресс вчера в 22:30
Здоровье
Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
Добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо.
РБК вчера в 22:04
Наука
Ученые прогнозируют скорое появление нового коронавируса
Новый коронавирус, который будет передаваться от животного к человеку, может появиться в ближайшее десятилетие.
BFM.ru 00:59
Общество
Генсек ООН озвучил два сценария для мира после пандемии коронавируса
В материале, опубликованном 6 июля, генсек отмечает, что хоть предугадать будущее нельзя, он видит лишь два возможных сценария для мира после пандемии: оптимистический и пессимистический.
Известия вчера в 20:32
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области
Три человека погибли при столкновении легкового авто Honda с грузовиком Volvo в городе Павлове Нижегородской области, сообщили 7 июля в региональном главке МЧС.
Известия вчера в 23:52
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25