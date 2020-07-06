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Армия и оружие Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва». 489

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