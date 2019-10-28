Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 29 октября, снижаются. Декабрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,41%, составив $55,58 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре снизились на 0,36% — до $61,35 за баррель.
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Экономика
Гуцериев выкупит у «Траста» одного из крупнейших девелоперов Москвы
В «Траст» были переданы «плохие долги» санированных ЦБ в 2017 году крупных частных банков, в том числе Бинбанка — его мажоритарием был племянник Гуцериева Микаил Шишханов, сам Гуцериев владел миноритарным пакетом.
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Федор Добронравов во время общения с поклонниками заявил, что «Сватам-7» быть.
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Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
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Фанаты киевского «Динамо» спели песню «Убей серба» на матче Лиги Европы
Сербы обратили внимание УЕФА на матч Лиги Европы в Киеве между "Динамо" и "Копенгагеном" (1:1) 24 октября, в ходе которого ультрас украинского клуба пели песни оскорбительного содержания про президента России Владимира Путина и "Ubij Srbina" ("Убить серба". - прим. ред.).
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Радулов сделал хет-трик в ворота «Миннесоты»
Авто
Автомобилисты встревожились ростом расходов на вождение
Самым болезненным автомобилисты считают увеличение стоимости топлива, страхования, ремонта и технического обслуживания автомобиля.
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Число погибших из-за паводков в Иркутской области возросло до 26
Количество погибших в результате летних паводков в Иркутской области возросло с 25 до 26 человек.
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В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей
Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Футбол
Экс-глава РФС рассказал, почему Россия получила право проводить ЧМ-2018
По словам Колоскова, только благодаря блестящей заявочной кампании Россия получила право на проведение ЧМ-2018.
Политика
Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян
Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
Экономика
«Сафмар» купил 27% акций Кузбасской топливной компании
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Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Общество
Университет снимал отпечатки пальцев школьников без ведома родителей
В 2018 году Минобразования Карелии сообщало о том, что в республике некая компания собирает биометрические данные школьников без согласия родителей.
Гаджеты
Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
В поселке Алча Астраханской области на 125-м году жизни скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил РИА Новости глава Байбекского сельсовета Эльман Такиев.
Политика
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Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
Общество
Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей
Кино
HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»
Экономика
Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания, заявил Минсельхоз
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Политика
Посольство Израиля в России отказалось работать из-за нехватки денег
Израильское посольство в Москве временно прекратит работу из-за финансовых проблем, следует из сообщения диппредставительства в Facebook.
Авто
На рынке России появится обновленный кроссовер Changan CS55
Бренд Changan выпустит для России новый кроссовер CS55. На отечественном рынке машина появится в конце осени 2019 года.
Авто
В России на заводе Haval будут собирать Great Wall Hover H5
Китайский производитель принял решение на своем заводе производить сборку модели автомобиля Haval H5.
Происшествия
В Москве в районе Лефортово загорелся автобус
В Москве на Красноказарменной набережной в районе Лефортово загорелся рейсовый автобус.
Футбол
Сёмин ответил Роналду на слова об оборонительной тактике «Локомотива»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал высказывания форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду о том, что российская команда не играла в футбол, «припарковав автобус» у своих ворот.
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