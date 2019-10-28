Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 28 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Цены на нефть снижаются в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 22:31

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:04

Нефть дешевеет на возвращении торговых рисков

ПРАЙМ06:18

Котировки нефти Brent падают сильнее, чем WTI

Росбалт08:07

Нефть Brent опустилась к $60 за баррель

REGNUM14:24

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на декабрь на Лондонской нефтяной бирже 30 октября в 12:10 MSK составил $61.28 за баррель

АК&М05:30

Проблемы Китая влияют на снижение цен на нефть

News.ru28 октября в 08:05
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 16:28, Ашберн
Происшествия

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Известия 12:20
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

РБК 14:04
Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Политика

Орбан назвал условие принятия Венгрией заявления НАТО по Украине

Улучшение отношений между РФ и НАТО Венгрия выступает за стабилизацию отношений между Россией и НАТО, отметил Виктор Орбан.
ТАСС 14:16
Политика

Путин заявил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины

Россия готова значительно снизить цену на газ для Украины при прямых поставках, заявил президент России Владимир Путин.
Взгляд.ру 13:44
Экономика

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК 14:01
Происшествия

Подросток открыл стрельбу в московской школе

Российская газета 05:40
Общество

Медведев анонсировал распространение в России налога для самозанятых

Дмитрий Медведев анонсировал планы по распространению на территории России налога, действующего для самозанятых.
Актуальные Новости 08:11
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Происшествия

Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика признал ошибку

Отец первого «пьяного» мальчика сделал заявление Представитель семьи погибшего сообщил, что Насонов и его руководитель на допросе в СК признали, что этиловый спирт в крови ребёнка появился из-за неправильного хранения в морге, который не был оборудован холодильными камерами.
Рамблер 15:07
Происшествия

В ярославском детском саду воспитанники избили девочку

Известия вчера в 11:54
Общество

РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Ведомости вчера в 18:55
Происшествия

В Коми ребенок умер во время тихого часа в детском саду

Трагедия произошла во время тихого часа около 15:00.
REGNUM 15:43
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru вчера в 05:58
Политика

СБУ сообщила о задержании «агента ФСБ»

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Черкасской области местного жителя при получении секретных материалов украинской оборонной сферы, говорится на сайте ведомства.
Ведомости 14:24
Технологии

Рассекречено одно из отличий Android 11

Об очередном отличии будущей платформы рассказали участники сообщества разработчиков XDA Developers.
iXBT.com 12:27
Общество

Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

ТАСС 09:19
Авто

GM выпустил новый стильный кроссовер размером с Hyundai Creta

СП General Motors-SAIC выпустило на китайский рынок новый бюджетный кроссовер Baojun RS-3.
Автоновости дня 11:27
Происшествия

Задержан замглавы 2-го отдела управления ГИБДД по Санкт-Петербургу

Следователи задержали заместителя начальника 2-го отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Александрова.
News.ru 15:46
Экономика

Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд

«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
RT на русском вчера в 18:25
Общество

Медведев поручил повысить доверие бизнеса к судам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил повысить доверие к правоохранительным органам и судебной системе со стороны бизнеса.
МИР 24 вчера в 12:46
Футбол

Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины

"Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины победило "Шахтер" — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук.
Спорт-Экспресс 16:11
Теннис

Даниил Медведев проиграл свой стартовый матч в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть барьер второго раунда "Мастерса" в Париже, уступив французу Жереми Шарди, - 6/4, 2/6, 4/6.
GoTennis.ru вчера в 16:48
Политика

Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

Газета.Ru 06:51
Общество

В «зеленой зоне» Багдада около здания посольства США упала ракета

РИА Новости 15:49
Политика

Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили

Саммит АТЭС пройдет в Чили в ноябре.
Авторадио 08:54
Экономика

Forbes составил топ-20 российских застройщиков

Коммерсантъ вчера в 02:10
Авто

Назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники в РФ

По их данным, на 1 июля 2019 года в РФ было зарегистрировано более 10 млн кроссоверов и внедорожников, что составляет около 23% от всего легкового автопарка страны.
Автоновости дня 27 октября в 04:22
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

BFM.ru 10:37
Политика

Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12
Как работают Яндекс.Новости?
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