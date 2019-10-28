Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 28 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 16:28, Ашберн
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Политика
Орбан назвал условие принятия Венгрией заявления НАТО по Украине
Улучшение отношений между РФ и НАТО Венгрия выступает за стабилизацию отношений между Россией и НАТО, отметил Виктор Орбан.
ТАСС 14:16
Политика
Путин заявил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины
Россия готова значительно снизить цену на газ для Украины при прямых поставках, заявил президент России Владимир Путин.
Взгляд.ру 13:44
Экономика
ФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК 14:01
Происшествия
Подросток открыл стрельбу в московской школе
Российская газета 05:40
Общество
Медведев анонсировал распространение в России налога для самозанятых
Дмитрий Медведев анонсировал планы по распространению на территории России налога, действующего для самозанятых.
Актуальные Новости 08:11
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году
Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Происшествия
Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика признал ошибку
Отец первого «пьяного» мальчика сделал заявление Представитель семьи погибшего сообщил, что Насонов и его руководитель на допросе в СК признали, что этиловый спирт в крови ребёнка появился из-за неправильного хранения в морге, который не был оборудован холодильными камерами.
Рамблер 15:07
Происшествия
В ярославском детском саду воспитанники избили девочку
Известия вчера в 11:54
Общество
РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс
Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Ведомости вчера в 18:55
Происшествия
В Коми ребенок умер во время тихого часа в детском саду
Трагедия произошла во время тихого часа около 15:00.
REGNUM 15:43
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru вчера в 05:58
Политика
СБУ сообщила о задержании «агента ФСБ»
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Черкасской области местного жителя при получении секретных материалов украинской оборонной сферы, говорится на сайте ведомства.
Ведомости 14:24
Технологии
Рассекречено одно из отличий Android 11
Об очередном отличии будущей платформы рассказали участники сообщества разработчиков XDA Developers.
iXBT.com 12:27
Авто
GM выпустил новый стильный кроссовер размером с Hyundai Creta
СП General Motors-SAIC выпустило на китайский рынок новый бюджетный кроссовер Baojun RS-3.
Автоновости дня 11:27
Происшествия
Задержан замглавы 2-го отдела управления ГИБДД по Санкт-Петербургу
Следователи задержали заместителя начальника 2-го отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Александрова.
News.ru 15:46
Экономика
Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд
«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
RT на русском вчера в 18:25
Общество
Медведев поручил повысить доверие бизнеса к судам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил повысить доверие к правоохранительным органам и судебной системе со стороны бизнеса.
МИР 24 вчера в 12:46
Футбол
Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины
"Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины победило "Шахтер" — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук.
Спорт-Экспресс 16:11
Теннис
Даниил Медведев проиграл свой стартовый матч в Париже
Российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть барьер второго раунда "Мастерса" в Париже, уступив французу Жереми Шарди, - 6/4, 2/6, 4/6.
GoTennis.ru вчера в 16:48
Политика
Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили
Саммит АТЭС пройдет в Чили в ноябре.
Авторадио 08:54
Экономика
Forbes составил топ-20 российских застройщиков
Коммерсантъ вчера в 02:10
Авто
Назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники в РФ
По их данным, на 1 июля 2019 года в РФ было зарегистрировано более 10 млн кроссоверов и внедорожников, что составляет около 23% от всего легкового автопарка страны.
Автоновости дня 27 октября в 04:22
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12