Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,32%, составив $34,24 за баррель.

Общество Галкин спародировал совещание Путина и Собянина Максим Галкин, судя по интерьерам, в своем особняке в деревне Грязь записал пародийное видео, в котором одновременно сыграл президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. 1K

Происшествия В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков Мэр американского города Миннеаполис, расположенного в штате Миннесота, Джейкоб Фрей ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. 97

Политика Рогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс Идея основателя компании SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу чудовищна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство. 208

Политика МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR. 1,6K

Общество В Омской области зафиксировано 42 новых случая коронавируса По данным минздрава Омской области на сегодня, 27 мая, коронавирус подтвердился у 42 жителей региона: 32 случая зафиксировано в Омске, четыре — в Марьяновском районе, по два — в Омском и Калачинском районах, по одному — в Черлакском и Полтавском. 36

Здоровье В Новой Зеландии остался один пациент, инфицированный коронавирусом Как сообщило в пятницу министерство здравоохранения страны, в Новой Зеландии остался лишь один пациент с коронавирусной инфекцией.

Технологии Вирусолог рассказал, как в России делают вакцину от коронавируса и сколько еще её ждать Уже несколько месяцев ученые всего мира бьются над разработкой вакцины от нового коронавируса и обещают выпустить ее к концу года.

Экономика Долговая нагрузка на россиян достигла исторического максимума Как отметили в Банке России, почти у четверти взявших кредиты россиян (23%) выплаты по ним составляют более 80% от дохода. 352

Футбол Шамиль Газизов подтвердил наличие переговоров «Уфы» с Red Bull Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал подробнее о том, что клуб может начать сотрудничество с австрийским концерном Red Bull.

Общество В Подмосковье смягчили ограничительные меры Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая. 227

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Общество Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии. 427

Шоу-бизнес Лепс, Эмин, Пригожин, Агутин и другие звезды эстрады обратились в ФНС за получением МРОТ Некоторые из звезд шоу-бизнеса, включая мегапопулярных Григория Лепса, Николая Баскова, Иосифа Пригожина и Леонида Агутина, подали в Федеральную налоговую службу заявки на получение МРОТ каждому из сотрудников их компаний – 12130 руб. Но не все из обратившихся такую компенсацию получили.