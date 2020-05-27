Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,32%, составив $34,24 за баррель.
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Общество
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Здоровье
Доктор Мясников перечислил причины ослабления коронавируса в стране
Каждый раз, попадая в очередной организм, вирус немного ослабевает. Об этом рассказал доктор Александр Мясников.
Российская газета 00:03
Общество
Галкин спародировал совещание Путина и Собянина
Максим Галкин, судя по интерьерам, в своем особняке в деревне Грязь записал пародийное видео, в котором одновременно сыграл президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Общество
Где в Кузбассе за сутки обнаружили людей с коронавирусом
На 28 мая коронавирусную инфекцию подтвердили у 20 человек. Всего же вирус выявили у 482 кузбассовцев.
ВашГород.ру вчера в 00:13
Политика
Twitter отреагировал на указ Трампа о регулировании соцсетей
Администрация Twitter прокомментировала указ президента США Дональда Трампа о регулировании работы социальных сетей.
Известия вчера в 23:12
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Lenta.ru 27 мая в 17:40
Кино
Кейт Бланшетт снимется в экранизации Borderlands
Напомним, что 51-летняя Бланшетт дважды выигрывала Оскар за роли в фильмах «Авиатор» и «Жасмин».
ГЛАС.RU 00:18
Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
Мэр американского города Миннеаполис, расположенного в штате Миннесота, Джейкоб Фрей ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 21:56
Политика
Рогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс
Идея основателя компании SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу чудовищна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство.
Известия 27 мая в 17:05
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости 27 мая в 13:57
Общество
В Омской области зафиксировано 42 новых случая коронавируса
По данным минздрава Омской области на сегодня, 27 мая, коронавирус подтвердился у 42 жителей региона: 32 случая зафиксировано в Омске, четыре — в Марьяновском районе, по два — в Омском и Калачинском районах, по одному — в Черлакском и Полтавском.
Омскрегион 26 мая в 23:06
Здоровье
В Новой Зеландии остался один пациент, инфицированный коронавирусом
Как сообщило в пятницу министерство здравоохранения страны, в Новой Зеландии остался лишь один пациент с коронавирусной инфекцией.
ТАСС 00:53
Технологии
Вирусолог рассказал, как в России делают вакцину от коронавируса и сколько еще её ждать
Уже несколько месяцев ученые всего мира бьются над разработкой вакцины от нового коронавируса и обещают выпустить ее к концу года.
НГС24 вчера в 20:30
Путешествия
В АТОР рассказали, когда россияне смогут отдыхать за границей
Представитель Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о сроках возобновления поездок за рубеж для российских туристов.
News.ru 27 мая в 07:25
Происшествия
В Южно-Сахалинске заразился коронавирусом сотрудник городской больницы
Случай заражения коронавирусом выявили в городской больнице Южно-Сахалинска, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Сахалинской области.
ТАСС 00:28
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс вчера в 16:22
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета вчера в 04:33
Армия и оружие
За сутки ВСУ 2 раза нарушили перемирие в ДНР
Новостной фронт 27 мая в 02:35
Экономика
Долговая нагрузка на россиян достигла исторического максимума
Как отметили в Банке России, почти у четверти взявших кредиты россиян (23%) выплаты по ним составляют более 80% от дохода.
Ivbg.ru вчера в 11:18
Авто
Названы самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей
Москва, 28 мая 2020, 09:47 — REGNUM Рейтинг кроссоверов на вторичном авторынке России за 600 тыс. рублей составили специалисты портала Usedcars.ru.
REGNUM вчера в 02:47
Хоккей
Форвард Сергей Плотников пополнил состав «Металлурга»
Первый областной вчера в 05:00
Футбол
Шамиль Газизов подтвердил наличие переговоров «Уфы» с Red Bull
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал подробнее о том, что клуб может начать сотрудничество с австрийским концерном Red Bull.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 13:20
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
Общество
Путин поддержал идею о максимальных пособиях для разорившихся ИП
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации на рынке труда поддержал идею о назначении максимальных пособий по безработице для разорившихся бизнесменов.
Газета.Ru 27 мая в 13:09
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 11:47
Единоборства
Джонс обвинил Уайта во лжи насчёт переговоров по бою с Нганну
Чемпионат вчера в 21:58
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Лепс, Эмин, Пригожин, Агутин и другие звезды эстрады обратились в ФНС за получением МРОТ
Некоторые из звезд шоу-бизнеса, включая мегапопулярных Григория Лепса, Николая Баскова, Иосифа Пригожина и Леонида Агутина, подали в Федеральную налоговую службу заявки на получение МРОТ каждому из сотрудников их компаний – 12130 руб. Но не все из обратившихся такую компенсацию получили.
Территория новостей 01:08
Общество
Власти Москвы назвали сроки открытия кафе и ресторанов
Предприятия общественного питания возобновят работу на следующем этапе снятия ограничений.
Известия вчера в 14:19
Происшествия
На 1 июня перенесли предварительное слушание по делу Шеверды
В пресс-службе Кировского районного суда Иркутска сообщили, что оно состоится 1 июня. В первый раз слушания назначали на 29 апреля.
Московский Комсомолец вчера в 23:39