Энергетика
Ньюс-ННЦена нефти Brent упала ниже $36 за баррель
Как пишет RNS, цена июльских фьючерсов на нефть WTI уменьшилась до $33,71 за баррель.
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О продлении ограничений на добычу нефти: «Это можно расценить только негативно»
Комсомольская правда28 мая в 09:45
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Политика
США прекращают все отношения с ВОЗ
Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС вчера в 14:56
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
Авто
Объявлена дата продаж конкурента Toyota Highlander от Geely
Напомним, флагманский вседорожник Geely позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили вчера в 00:33
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 мая
Выздоровели с начала эпидемии 159,2 тыс. человек. В Москве 29 мая умерло рекордное количество зараженных коронавирусом — 78 человек.
РБК 02:36
Общество
Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы
Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 13:15
Политика
В антироссийских санкциях нашли положительный момент для России
Антироссийские санкции отчасти привели к тому, что Россия стала более самодостаточной в некоторых отраслях и не зависит от импортной продукции.
Lenta.ru 01:36
Политика
Меркель отказалась ехать на саммит G7
Канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась участвовать в очном саммите лидеров «Большой семёрки» (G7), который пройдёт в Вашингтоне в июне.
News.ru вчера в 20:43
Происшествия
В ряде крупных городов США начались беспорядки из-за смерти Флойда
Акции протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в пятницу переросли в беспорядки в ряде крупных городов США, передает Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости вчера в 22:09
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Происшествия
Актер сериала «Физрук» рассказал об обвинении в двойном убийстве
Российский актер Владимир Сычев в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказал об аресте за двойное убийство.
Известия вчера в 11:39
Общество
Ещё 3599 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
RT на русском 03:03
Энергетика
Украина обменяла национальные интересы и последний ценный актив на американский СПГ
Одобренный Киевом меморандум о поставках СПГ из США является конъюнктурным решением, которое показало полную зависимость Украины от Вашингтона в вопросах энергобезопасности, рассказал ФБА "Экономика сегодня" президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов.
Экономика сегодня вчера в 04:12
Общество
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:37
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Политика
Пушков отреагировал на заявление Кравчука о полной изоляции России
Москва, 30 мая 2020, 08:49 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что для победы над Россией Киеву нужна поддержка со стороны Запада.
REGNUM 01:49
Происшествия
В Красноярске неизвестные напали на инкассаторов
Российская газета 02:15
Здоровье
Перечислены противопоказания для ношения масок
UfacityNews.ru 28 мая в 06:25
Общество
Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
Транспорт
Более 21,5 тыс. пассажиров активировали проездные в Санкт-Петербурге
Пассажиры общественного транспорта Санкт-Петербурга активировали в пятницу, 29 мая, более 21,5 тыс. льготных проездных билетов.
Известия 01:40
Общество
В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса
Вести.Ru вчера в 23:42
Политика
В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну
Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости вчера в 16:54
Происшествия
В Тамбовской области умер десятый пациент с коронавирусом
Мужчина, вернувшийся из Москвы и госпитализированный после семи дней самолечения, стал десятым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, сообщает администрация региона.
РИА Новости 03:09
Общество
Журналистов «Эха Москвы» отпустили из полиции
РБК 28 мая в 13:59
Общество
Из КоАП исключат кратное увеличение штрафов за превышение скорости
В опубликованном накануне документе не идет речи о кратном увеличении штрафа за превышение скорости водителями – санкции остаются идентичным тем, что и в предыдущей редакции.
Infokam.su 03:00
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
Здоровье
В кремлевской больнице спрогнозировали силу второй волны коронавируса
«Если вакцина будет создана, соответственно, возрастет иммунная прослойка населения, и не потребуются такие ограничительные мероприятия», — прогнозирует врач кремлевской больницы.
Lenta.ru 02:43
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем
Издание отмечало, что в результате может сорваться 30-летний контракт между Россией и Китаем на поставку газа.
РБК 28 мая в 14:19
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21