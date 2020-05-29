Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Политика
Песков ответил на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новая дата по общероссийскому голосованию по Конституции России будет объявлена Владимиром Путиным, когда он посчитает нужным.
Газета.Ru 07:00
Хоккей
«Авангард» подпишет финского защитника из системы «Каролины»
Контракт официально пока не подписан, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Срок соглашения Каски с «Авангардом» — один год.
Спорт-Экспресс 07:05
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Происшествия
В КБР избрали меру пресечения по делу о драке адвокатов с полицейскими
"Адвокатам Ратмиру Жилокову и Диане Ципиновой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 18:23
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
Происшествия
В Волгограде от коронавируса скончался 52-летний волжанин
От коронавирусной инфекции скончался 52-летний житель Волжского. Мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение ГБУЗ "ВОКИБ № 1".
МТВ онлайн 06:48
Происшествия
МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
Происшествия
Мужчина избил женщину на глазах прохожих и детей в Новороссийске
Мужчина избил женщину на глазах у прохожих, среди которых были маленькие дети.
Регион online 02:32
Происшествия
Прокуратура проверит действия полиции при изъятии детей в Оренбуржье
В прокуратуре пообещали дать оценку действиям сотрудников полиции и представителей органов опеки, участвовавших в изъятии детей.
РБК 07:56
Космос
Запуск Crew Dragon: частная SpaceX вернула США в пилотируемый космос
США в субботу осуществили первый за почти десятилетие самостоятельный пилотируемый старт: принадлежащий частной компании SpaceX корабль Crew Dragon вышел на орбиту и движется к Международной космической станции.
РИА Новости вчера в 21:54
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
Происшествия
В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана
В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
Происшествия
В Белоруссии задержали оппозиционера Николая Статкевича
Минск, 31 мая 2020, 14:29 — REGNUM Белорусского оппозиционера, председателя партии «Народная грамада» Николая Статкевича задержали и увезли в неизвестном направлении люди в штатском в Минске.
REGNUM 07:29
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Детские выплаты С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые "коронавирусные" выплаты на детей.
Известия вчера в 17:02
Армия и оружие
Пушилин прокомментировал обострение ситуации в Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о планах ликвидировать административные органы республик Донбасса.
Pravda.Ru 03:57
Здоровье
Еще 289 нижегородцев заболели коронавирусом
289 новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Нижегородской области 29 мая.
В Городе N вчера в 03:44
Шоу-бизнес
Шура опубликовал натуральное фото Наташи Королёвой
Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев.
Аргументы недели 07:26
Экономика
Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома
Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
Газета.Ru 29 мая в 13:08
Футбол
Малафеев объявил об уходе из «Зенита»
Заместитель спортивного директора петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев объявил об уходе из клуба.
Газета.Ru 05:51
Космос
Российско-американский эксперимент SIRIUS перенесли из-за пандемии
Совместный изоляционный эксперимент Института медико-биологических проблем РАН и программы по исследованию человека NASA SIRIUS перенесли с ноября 2020 года на май 2021-го из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 07:24
Авто
Кроссовер Geely Icon опередил по продажам Kia Sportage
Компания Geely начала продажи нового кроссовера с уникальным дизайном Geely Icon в начале текущего года.
Новые автомобили вчера в 23:35
Кино
Сразу после карантина: российский триллер «Аванпост» покажут в Японии
В Японии после карантина в кино первым покажут российский фантастический триллер «Аванпост».
Провинция.ру вчера в 13:55
Общество
Бельгийский принц заразился коронавирусом после вечеринки в Испании
Говорит Москва 07:23
Здоровье
Новый препарат от коронавируса не поступит в открытую продажу в России
Первый зарегистрированный в России препарат для лечения коронавирусной инфекции «Авифавир» не поступит в аптеки в свободную продажу, а будет применяться в больницах под медицинским наблюдением, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 04:34
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 29 мая в 10:05
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Футбол
Ташаев покинул «Рубин» и возвращается в «Спартак»
Бомбардир.ру 06:07
Политика
Первый президент Украины Кравчук обвинил США в «обмане» Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук обвинил США в том, что те «обманули» Киев из-за подписания Будапештского меморандума.
Страна Советов on-line 29 мая в 12:55
Общество
В России выявили за сутки 8572 случая заражения коронавирусом
Москва, 29 мая 2020, 10:49 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявлено ещё 8572 носителя коронавируса.
REGNUM 29 мая в 03:49