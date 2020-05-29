Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent поднялась выше $38

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
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Цена барреля нефти Brent поднялась выше 38 долларов

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Мужчина избил женщину на глазах у прохожих, среди которых были маленькие дети.
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Прокуратура проверит действия полиции при изъятии детей в Оренбуржье

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Запуск Crew Dragon: частная SpaceX вернула США в пилотируемый космос

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В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
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Что изменится в жизни россиян с 1 июня

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В России выявили за сутки 8572 случая заражения коронавирусом

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