Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent поднялась выше $38

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
Читать в источнике
Комментировать88

Подробнее о событии

Цены на нефть взлетели

Lenta.ru29 мая в 15:01

Цена нефти WTI превысила $35 за баррель

RT на русском29 мая в 14:56

Нефть подешевела на фоне роста напряженности между США и КНР

Интерфакс29 мая в 01:24

Нефть Brent подорожала выше $38

News.ru29 мая в 15:07

Цены на нефть по итогам мая показали максимальный месячный рост за всю историю наблюдений

ПРАЙМ29 мая в 15:54

Нефть увеличила падение, Brent - $34,41 за баррель

Финмаркет29 мая в 07:44

Цена нефти Brent поднялась выше $38

ТАСС29 мая в 14:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 08:40, Ашберн
Политика

В Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы

РИА Новости 06:45
441
Космос

Корабль Crew Dragon приближается к МКС

Выведенный на орбиту новый американский пилотируемый корабль Crew Dragon приближается к Международной космической станции, сообщает NASA.
Вести ФМ 07:43
4,2K
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
615
Футбол

Футбольные матчи в Краснодаре и Сочи пройдут без зрителей

В ведомстве подчеркнули, что власти поддерживают инициативу РФС о возобновлении чемпионата, но намерены строго придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора.
Говорит Москва 06:55
Общество

С 1 июня в России начнется выплата новых пособий на детей

Напомним, семьям в России начнут выплаты с 1 июня по двум видам пособий. Первое - ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет.
Батайское время 05:32
3
Общество

Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
1,2K
Происшествия

В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана

В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
66
Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
760
Политика

МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии

«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,— отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ вчера в 11:40
1,5K
Футбол

ЦСКА подтвердил уход Гранеро из клуба

Московский ЦСКА подтвердил уход тренера по физической подготовке Паулино Гранеро.
Газета.Ru вчера в 07:43
Происшествия

МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
25
Экономика

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21
93
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская показала фото, сделанное прямо перед родами

Анастасия Шубская показала фото, сделанное прямо перед родами Анастасия Шубская на этой неделе стала мамой во второй раз.
Экспресс газета 04:34
Общество

Пригожин заявил, что у Шнурова мания величия

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров переоценивает важность своей персоны, заявил продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции "Говорит Москва".
РИА Новости 06:36
12
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»

Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
News.ru вчера в 16:22
402
Космос

Российско-американский эксперимент SIRIUS перенесли из-за пандемии

Совместный изоляционный эксперимент Института медико-биологических проблем РАН и программы по исследованию человека NASA SIRIUS перенесли с ноября 2020 года на май 2021-го из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 07:24
Происшествия

Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
Происшествия

Мужчина жестоко избил женщину на глазах у ребенка в Новороссийске

Телеканал 360° 07:37
48
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
8,9K
Политика

Путин предложил определить шаги России после открытия границ

Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
1,2K
Политика

Пушков прокомментировал планы Трампа пригласить Россию на саммит G7

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter заявление президента США Дональда Трампа о том, что он хочет отложить проведение саммита G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 04:03
1K
Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 29 мая в 17:16
8
Общество

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
1,1K
Шоу-бизнес

Шура опубликовал натуральное фото Наташи Королёвой

Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев.
Аргументы недели 07:26
7
Здоровье

СКР проверит, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками

Барнаул, 30 мая 2020, 13:30 — REGNUM Алтайскими докторами, которым предложено поработать уборщиками, заинтересовалось следствие.
REGNUM вчера в 06:30
52
Наука

Пациенты с коронавирусом больше подвергаются смерти после операций

Оказалось, что пациенты, подхватившие пневмонию, чаще всего умирают после операций.
Актуальные Новости вчера в 09:00
1
Происшествия

На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса

На Кубани было зафиксировано 80 заболевших коронавирусом и одна смерть за последние сутки, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 06:38
1,1K
Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 29 мая в 13:00
1,6K
Технологии

Пользователям стало доступно майское обновление Windows 10

Американской корпорацией Microsoft в четверг, 28 мая было представлено долгожданное крупное обновление для операционной системы Windows 10.
RuNews24.ru 28 мая в 14:55
445
Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
685
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное