Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 29 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,54%, составив $33,19 за баррель.
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Цены на нефть по итогам мая показали максимальный месячный рост за всю историю наблюдений

ПРАЙМ29 мая в 15:54

Цена нефти WTI превысила $35 за баррель

RT на русском29 мая в 14:56

Цена нефти Brent поднялась выше $38

ТАСС29 мая в 14:45

Цена нефти Brent превысила 38 долларов за баррель

Комсомольская правда29 мая в 14:44

Нефть увеличила падение, Brent - $34,41 за баррель

Финмаркет29 мая в 07:44

Котировки Brent и WTI падают из-за роста напряженности

Росбалт29 мая в 07:55

Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель

REGNUM29 мая в 15:45
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Общество

Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
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Политика

Посол Ирана вызван в украинский МИД по делу о Boeing

REGNUM 16:27
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Космос

Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС

Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
РИА Новости 10:37
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Футбол

Чемпионшип возобновится 20 июня

Розыгрыш английской Премьер-лиги возобновится 17 июня.
Чемпионат 16:39
Политика

США объявят движение «Антифа» террористической организацией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты признают движение «Антифа» террористической организацией.
Коммерсантъ 15:08
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Шоу-бизнес

Дочь певца Малинина намерена по суду получить от отца 15 млн рублей

Москва, 31 мая 2020, 13:20 — REGNUM 34-летняя дочь певца Александра Малинина Кира заявила в программе «Секрет на миллион», что намерена по суду получить от своего отца 15 миллионов рублей.
REGNUM 06:20
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Экономика

В России может закрыться до 30% салонов связи

Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек.
Ведомости 15:42
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Происшествия

СК проверит сообщения о халатности руководства больницы в Видном

"Следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области организовано проведении проверки информации, размещённой в одной из социальных сетей и СМИ, о возможной халатности руководства Видновской районной клинической больницы", - говорится в сообщении.
РИА Новости 16:50
Кино

Российский «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии

Боевик российского режиссера Егора Баранова "Аванпост" станет одним из первых фильмов, который откроет японский прокат после пандемии коронавирусной инфекции.
Экономика сегодня 13:20
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Общество

В России вступил в силу закон о реестре организаторов детского отдыха

Москва, 1 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, призванный повысить качество и безопасность отдыха детей, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 17:01
Здоровье

Перечислены крупные очаги коронавируса вокруг Москвы

По данным на 30 мая, в Московской области зафиксировано 38 238 случаев коронавируса.
URA.Ru вчера в 10:42
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Армия и оружие

Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синая

Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синайского полуострова в ходе нескольких операций, сообщил в воскресенье официальный представитель ВС Египта Тамер ар-Рифаи.
РИА Новости 06:39
Происшествия

В Москве ветер повалил более 60 деревьев

В Москве из-за сильного ветра упали более 60 деревьев.
RT на русском 15:40
1
Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru 09:55
1,1K
Общество

МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
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Единоборства

Джон Джонс отказался от чемпионского пояса UFC

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, сообщил о том, что оставляет свой титул, предложив организации разыграть вакантный чемпионский пояс в поединке между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем.
FightTime.ru 16:47
Шоу-бизнес

Валерия назвала большинство аудитории «дебильной»

Обо всем певица Валерия рассказала во время разговора с коллегой Анитой Цой, которая позвонила ей в рамках развлекательного YouTube-шоу Comment Out.
Gazeta.SPb вчера в 12:20
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Футбол

Геркус: слова «Локомотива» о Сёмине кажутся неискренними и ненужными

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о прощании клуба с тренером Юрием Сёминым в соцсетях.
RT на русском 16:16
Космос

«Роскосмос» испытает две новые ракеты

«Роскосмос» в 2020 году планирует провести испытания двух новых ракет.
BFM.ru 06:24
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Авто

Acura представила седан Acura TLX нового поколения

Компания Acura представила спортивный седан TLX нового поколения.
Автоновости дня 29 мая в 10:45
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
1,2K
Хоккей

Назаров - о беспорядках в США: почему молчат наши энхаэловские правдорубы?

Российский тренер Андрей Назаров высказался о бушующих в США протестах из-за произошедшего 25 мая в Миннеаполисе, когда в результате противоправных действий полицейского скончался темнокожий мужчина Джордж Флойд.
Газета.Ru 17:06
Политика

МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии

«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,— отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ вчера в 11:40
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Шоу-бизнес

Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым

Звезда отметила, что знаменитый актер слишком много натворил в своей жизни. При этом, от Абдулова жене совсем ничего не доставалось.
Слово и Дело 10:03
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
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Экономика

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

RT на русском вчера в 11:49
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Общество

Попова исключила одномоментное снятие ограничений

Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Армия и оружие

В Литве открыли специальную железнодорожную линию для техники НАТО

В Швенчёнском районе Литвы 29 мая открыли железнодорожную ветку Пабраде — Пажеймяне специально для тяжёлой техники НАТО, сообщило агентство BNS.
Парламентская газета 29 мая в 08:15
Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
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