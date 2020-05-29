Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 29 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,54%, составив $33,19 за баррель.
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Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель

REGNUM29 мая в 15:45

Цена нефти Brent превысила 38 долларов за баррель

Комсомольская правда29 мая в 14:44

Цена нефти WTI превысила $35 за баррель

RT на русском29 мая в 14:56

Нефть увеличила падение, Brent - $34,41 за баррель

Финмаркет29 мая в 07:44

Цена нефти Brent поднялась выше $38

ТАСС29 мая в 14:45

Котировки Brent и WTI падают из-за роста напряженности

Росбалт29 мая в 07:55

Рынок нефти: ставка на восстановление спроса не оправдалась. Что дальше?

Вести.Ru29 мая в 06:10
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Общество

Количество случаев коронавируса в России превысило 400 тысяч

За последние сутки в России выявлено 9268 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3784 случая - у контактных лиц без клинических проявлений болезни, выписали из больниц после выздоровления 4414 человек.
FreeNews-Volga 03:50
79
Общество

Песков рассказал о своих симптомах коронавируса

Уже 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начинает работать в домашнем режиме.
BFM.ru 04:41
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Политика

В Раде призвали вернуть Украине российский рынок

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская заявила, что украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без России и стран СНГ, и призвала вернуть стране российский рынок.
Lenta.ru вчера в 22:01
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Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
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Единоборства

Бернс победил Вудли в главном бою турнира UFC on ESPN 9

Бразилец Гилберт Бернс одержал победу над американцем Тайроном Вудли в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) on ESPN 9.
Газета.Ru 01:26
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству

РИА Новости вчера в 07:31
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Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
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Политика

Трамп захотел пригласить Россию на саммит G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает формат G7 неэффективным и потому намерен пригласить на саммит этой организации такие страны как Россия, Индия, Южная Корея и Австралия, сообщила корреспондент телеканала CBS Пола Рид.
Интерфакс вчера в 20:30
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Космос

Маск: человечество может гордиться кораблём Crew Dragon

RT на русском вчера в 22:32
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Общество

В МЧС предупредили жителей Москвы о сильном ветре с грозами

РБК 04:18
9
Общество

Попова заявила, что носить маски на пляже не придется

Отдыхающим на пляже россиянам не придется носить маски, однако социальную дистанцию необходимо соблюдать.
ТАСС 04:32
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Происшествия

Лифт с людьми упал в торговом центре Благовещенска

В торговом центре в Благовещенске с высоты второго этажа сорвался грузовой лифт, в котором находились двое рабочих, следователи начали проверку, сообщается на сайте следственного управления СК России по Амурской области.
РБК вчера в 21:05
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Здоровье

178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:05
956
Политика

Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ

Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА «Новости».
МИР 24 29 мая в 15:33
1,1K
Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
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Происшествия

В Москве у мужчины похитили рюкзак с 12 миллионами рублей

"На место прибыли полицейские и установили, что в 20.54 у дома по данному адресу двое неизвестных в черных масках брызнули гражданину в лицо из газового баллончика, нанесли побои, открыто похитили рюкзак, в котором находились денежные средства в сумме 12 миллионов рублей, личные документы, ключи от квартиры, после чего скрылись", - рассказали в пресс-службе.
РИА Новости 04:31
8
Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

Вести.Ru вчера в 00:25
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Здоровье

Новый препарат от коронавируса не поступит в открытую продажу в России

Первый зарегистрированный в России препарат для лечения коронавирусной инфекции «Авифавир» не поступит в аптеки в свободную продажу, а будет применяться в больницах под медицинским наблюдением, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 04:34
1,4K
Кино

Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Аргументы и Факты 29 мая в 09:56
60
Общество

В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос

Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости вчера в 08:32
2,4K
Политика

Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР

Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter.
REGNUM вчера в 23:16
113
Общество

Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить

Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
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Армия и оружие

На Украине объявили об успешном испытании ракет «Нептун»

В ходе испытаний на полигоне Алибей в Одесской области украинские крылатые ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" почти одновременно уничтожили две цели.
РИА Новости вчера в 18:40
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Здоровье

В Свердловской области ещё 265 человек заболели коронавирусом

Уральский меридиан 03:42
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Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова хочет создать семью с девушкой

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария призналась, что хочет жениться на девушке.
Вечерняя Москва вчера в 17:52
9
Общество

Где в Тульской области заболели коронавирусом: карта на 31 мая

К 31 мая число инфицированных коронавирусом в Тульской области увеличилось до 3 855 человек (+104 новых случая).
Тульская пресса 04:21
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Армия и оружие

«Удивили всех»: во что Украина превратила свою боевую авиацию

РИА Новости 01:00
Политика

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
1,5K
Общество

Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru вчера в 15:20
2,4K
Политика

Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 17:30
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