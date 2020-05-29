Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 29 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,54%, составив $33,19 за баррель.
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Цена нефти Brent превысила 38 долларов за баррель

Комсомольская правда29 мая в 14:44

Цена нефти WTI превысила $35 за баррель

RT на русском29 мая в 14:56

Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель

REGNUM29 мая в 15:45

Цены на нефть по итогам мая показали максимальный месячный рост за всю историю наблюдений

ПРАЙМ29 мая в 15:54

Нефть увеличила падение, Brent - $34,41 за баррель

Финмаркет29 мая в 07:44

Котировки Brent и WTI падают из-за роста напряженности

Росбалт29 мая в 07:55

Цена нефти Brent поднялась выше $38

ТАСС29 мая в 14:45
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Здоровье

В Калининградской области продлили запрет на плановую медпомощь

Калининградские власти продлили запрет на оказание плановой медицинской помощи в больницах региона из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба областного правительства.
РИА Новости 09:31
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Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
9,2K
Происшествия

Автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП

Эксперты страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) смогли узнать, что по статистике, небольшие авто по-прежнему чаще других не способны сохранять жизнь автомобилистов в ДТП, даже несмотря на большое количество систем безопасности.
SpeedMe 05:56
11
Общество

Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
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Политика

Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»

Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Известия вчера в 23:10
6,1K
Общество

Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
368
Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
1,6K
Религия

В Подмосковье разрешили посещать храмы

Известия 12:15
97
Общество

Попова исключила одномоментное снятие ограничений

Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
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Футбол

«Боруссия» Дортмунд забила «Падерборну» шесть голов за тайм

Евро-футбол.ру 14:10
Политика

Путин объявил 24 июня выходным днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем.
Астрахань.Ру вчера в 01:00
3,3K
Общество

Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе

Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
16
Авто

Chevrolet Niva получил прибавку к цене

Автоновости дня вчера в 04:01
17
Кино

Квентин Тарантино назвал лучшие фильмы десятилетия

АБН 29 мая в 09:17
74
Игры

Mojang анонсировала первый июльский DLC для Minecraft Dungeons

HotGeo 09:03
2
Политика

Медведев оценил опыт «Единой России» по электронному голосованию

Электронное голосование укрепило лидерские позиции "Единой России", но такие технологии только проходят обкатку, заявил в воскресенье лидер ЕР Дмитрий Медведев.
РИА Новости 14:39
10
Общество

МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
79
Армия и оружие

Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синая

Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синайского полуострова в ходе нескольких операций, сообщил в воскресенье официальный представитель ВС Египта Тамер ар-Рифаи.
РИА Новости 06:39
Культура

Звезда шоу «Солдатки» получила предложение руки и сердца

В скорой финальной серии зрителей ждет сюрприз: старшина готовится сделать девушке предложение руки и сердца.
ИнфоСМИ 28 мая в 13:07
3
Происшествия

В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков

В ингушском городе Сунжа в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков.
РБК вчера в 13:27
1K
Авто

Назван список вещей, которые не следует возить в багажнике

Специалисты «Российской газеты» назвали перечень вещей, которые не следует перевозить в багажнике автомобиля.
Тарантас Ньюс 10:44
Шоу-бизнес

Настасья Шубская показала фото сразу после родов

Как на днях стало известно, Настасья Шубская – супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина – осчастливила супруга, подарив ему второго сына, которого родила 27 мая нынешнего года.
Bimru.ru 08:46
3
Шоу-бизнес

Алферова призналась, что постоянно плакала в браке с Абдуловым

Ирина Алферова и Александр Абдулов прожили вместе 17 лет. После их расставания актриса признавалась, что тяжело переживает развод.
ФАН вчера в 20:21
12
Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
46
Происшествия

В Миннеаполисе полиция распылила слезоточивый газ на журналистов

В американском Миннеаполисе после разгона акции протеста полицейские распылили слезоточивый газ в лицо корреспондентам телеканала VICE и агентства РИА Новости.
RT на русском 01:47
94
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Детские выплаты С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые "коронавирусные" выплаты на детей.
Известия вчера в 17:02
64
Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru 09:55
1K
Происшествия

В Кировской области умерли два пациента с COVID-19

Число летальных случаев в связи с коронавирусной инфекцией в Кировской области увеличилось до 13, семь пациентов в настоящее время находятся в больницах на аппаратах ИВЛ, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 28 мая в 06:31
11
Происшествия

В Курской области сильный ветер повредил кровли более 20 домов

Кровли свыше 20 зданий на площади более 1,6 тысячи квадратных метров повреждены сильным ветром в Большесолдатском районе Курской области, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 09:34
13
Общество

Социальная дистанция станет обязательной при посадке в самолет

Соблюдение социальной дистанции пассажирами станет обязательным во время авиаперелетов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 31 мая в эфире телеканала «Россия 1». Попова пояснила, что социальную дистанцию необходимо будет соблюдать не только в самом самолете во время полета, но и при посадке на самолет, а также на выходе из авиалайнера.
ИА Красная Весна 07:57
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