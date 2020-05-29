Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 29 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,54%, составив $33,19 за баррель.
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Цена нефти Brent поднялась выше $38

ТАСС29 мая в 14:45

Рынок нефти: ставка на восстановление спроса не оправдалась. Что дальше?

Вести.Ru29 мая в 06:10

Цена нефти WTI превысила $35 за баррель

RT на русском29 мая в 14:56

Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель

REGNUM29 мая в 15:45

Нефть увеличила падение, Brent - $34,41 за баррель

Финмаркет29 мая в 07:44

Котировки Brent и WTI падают из-за роста напряженности

Росбалт29 мая в 07:55

Цена нефти Brent превысила 38 долларов за баррель

Комсомольская правда29 мая в 14:44
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Космос

Произведен исторический запуск Crew Dragon к МКС

ФАН вчера в 15:48
3,8K
Общество

В России за сутки выявили более 9,2 тыс. случаев заражения COVID-19

За последние сутки в России выявили 9268 случаев коронавируса. Умерли от осложнений, вызванных COVID-19, 138 человек по всей стране.
АБН 03:46
Общество

Обнародована статистика российских регионов по коронавирусу

Статистику российских регионов обнародовал оперативный штаб в своем Telegram-канале в субботу, 30 мая.
Lenta.ru вчера в 03:38
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Армия и оружие

СМИ: египетский фрегат разнес в клочья турецкий военный корабль, нарушивший границы страны

Вечерний курьер 02:34
9
Происшествия

Один человек погиб в ходе протестов в Индианаполисе

Правоохранители сообщили о гибели по меньшей мере одного человека, трое получили огнестрельные ранения в Индианаполисе в ходе протестов.
iReactor 02:21
3
Происшествия

В Астрахани за сутки зафиксировали резкий скачок числа инфицированных

Рост за минувшие сутки составил 131 человек, сообщают сегодня в Министерстве здравоохранения Астраханской области.
Канал 7+ 02:45
5
Общество

Руководство Lufthansa не исключает банкротства

Наблюдательный совет Lufthansa не исключает возможности банкротства как одного из вариантов выхода из нынешнего кризиса, если компании не удастся договориться с властями Германии и ЕС об условиях господдержки.
Коммерсантъ 29 мая в 07:54
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Единоборства

Антонина Шевченко показала повреждения после боя с Кэтлин Чукагян

Бой с Кэтлин Чукагян оказался не простым для Антонины Шевченко.
Юфсбет 02:27
Общество

Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов

Трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина дала большое интервью, в котором высказалась о проблемах в современном фигурном катании, о возможном возвращении Алины Загитовой и о финансовых трудностях, с которыми столкнулись граждане из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 02:16
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Общество

В России предложили штрафовать за отказ от обязательной вакцинации

Москва, 30 мая 2020, 11:12 — REGNUM В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится пункт, который устанавливает штрафы для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
REGNUM вчера в 04:12
8,6K
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
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Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
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Политика

В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова

Канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, так как отказывается признавать российский статус Крыма, уверен глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Газета.Ru вчера в 11:09
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Футбол

Букмекеры: «Шахтер» победит «Динамо» в 24-м туре чемпионата Украины

31 мая «Шахтер» сыграет с киевским «Динамо» в 24-м туре украинской Премьер-Лиги, который пройдет на стадионе НСК «Олимпийский» и начнется в 17:00.
Bookmaker-ratings.ru 29 мая в 09:45
Футбол

«Монако» поздравил Головина с 24-летием

Газета.Ru вчера в 05:23
Политика

Названы востребованные у россиян поправки к Конституции

Больше всего у россиян востребованы предложенные президентом Владимиром Путиным поправки к Конституции, касающиеся социальной сферы, экологии и науки.
Lenta.ru вчера в 07:49
1,1K
Происшествия

Лифт с людьми упал в торговом центре Благовещенска

В торговом центре в Благовещенске с высоты второго этажа сорвался грузовой лифт, в котором находились двое рабочих, следователи начали проверку, сообщается на сайте следственного управления СК России по Амурской области.
РБК вчера в 21:05
23
Общество

Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса

Известия вчера в 19:08
47
Спорт

Умер трёхкратный олимпийский чемпион Бобби Морроу

Американский легкоатлет-спринтер, трёхкратный олимпийский чемпион Бобби Морроу умер в возрасте 84 лет.
News.ru 03:01
Общество

Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре

РИА Новости вчера в 06:05
6
Авто

Минпромторг назвал удобное время для покупки автомобиля

Автоновости дня 29 мая в 00:54
104
Технологии

Определен лучший процессор для современного бюджетного компьютера

Энтузиасты задались вопросом, какой процессор в бюджетных компьютерах будет справляться с поставленными задачами лучше.
Любимый город вчера в 14:08
26
Общество

Песков рассказал о потере обоняния при коронавирусе

"Клубнику от курицы вы не сможете отличить", — сообщил он, отметив, что это "совершенно необычное ощущение".
Вести.Ru 03:46
22
Общество

В Крыму зафиксировано 10 новых случаев коронавируса

Все новые случаи выявлены по контактам с ранее заболевшими людьми. Всего в Республике Крым коронавирус обнаружен у 385 человек.
Вести.Севастополь 03:00
46
Происшествия

Огненное облако: жилой дом под Омском взорвался дважды

Деревянный жилой дом в поселке Береговом, расположенном в Омской области, полностью уничтожили два взрыва.
ТК Звезда 03:17
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Армия и оружие

На Украине провели испытания ракеты «Нептун»

На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском 01:59
483
Общество

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
1,4K
Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 29 мая в 13:00
1,6K
Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 29 мая в 17:16
8
Общество

Изменены правила приема первоклашек в школы

Опубликован проект приказа министерства просвещения РФ, регламентирующий новый порядок принятия детей в общеобразовательные школы страны.
Infokam.su 02:02
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