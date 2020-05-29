Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 29 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,54%, составив $33,19 за баррель.
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Космос
Произведен исторический запуск Crew Dragon к МКС
ФАН вчера в 15:48
Общество
В России за сутки выявили более 9,2 тыс. случаев заражения COVID-19
За последние сутки в России выявили 9268 случаев коронавируса. Умерли от осложнений, вызванных COVID-19, 138 человек по всей стране.
АБН 03:46
Общество
Обнародована статистика российских регионов по коронавирусу
Статистику российских регионов обнародовал оперативный штаб в своем Telegram-канале в субботу, 30 мая.
Lenta.ru вчера в 03:38
Армия и оружие
СМИ: египетский фрегат разнес в клочья турецкий военный корабль, нарушивший границы страны
Вечерний курьер 02:34
Происшествия
Один человек погиб в ходе протестов в Индианаполисе
Правоохранители сообщили о гибели по меньшей мере одного человека, трое получили огнестрельные ранения в Индианаполисе в ходе протестов.
iReactor 02:21
Происшествия
В Астрахани за сутки зафиксировали резкий скачок числа инфицированных
Рост за минувшие сутки составил 131 человек, сообщают сегодня в Министерстве здравоохранения Астраханской области.
Канал 7+ 02:45
Общество
Руководство Lufthansa не исключает банкротства
Наблюдательный совет Lufthansa не исключает возможности банкротства как одного из вариантов выхода из нынешнего кризиса, если компании не удастся договориться с властями Германии и ЕС об условиях господдержки.
Коммерсантъ 29 мая в 07:54
Единоборства
Антонина Шевченко показала повреждения после боя с Кэтлин Чукагян
Бой с Кэтлин Чукагян оказался не простым для Антонины Шевченко.
Юфсбет 02:27
Общество
Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов
Трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина дала большое интервью, в котором высказалась о проблемах в современном фигурном катании, о возможном возвращении Алины Загитовой и о финансовых трудностях, с которыми столкнулись граждане из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 02:16
Общество
В России предложили штрафовать за отказ от обязательной вакцинации
Москва, 30 мая 2020, 11:12 — REGNUM В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится пункт, который устанавливает штрафы для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
REGNUM вчера в 04:12
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
Политика
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, так как отказывается признавать российский статус Крыма, уверен глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Газета.Ru вчера в 11:09
Футбол
Букмекеры: «Шахтер» победит «Динамо» в 24-м туре чемпионата Украины
31 мая «Шахтер» сыграет с киевским «Динамо» в 24-м туре украинской Премьер-Лиги, который пройдет на стадионе НСК «Олимпийский» и начнется в 17:00.
Bookmaker-ratings.ru 29 мая в 09:45
Футбол
«Монако» поздравил Головина с 24-летием
Газета.Ru вчера в 05:23
Политика
Названы востребованные у россиян поправки к Конституции
Больше всего у россиян востребованы предложенные президентом Владимиром Путиным поправки к Конституции, касающиеся социальной сферы, экологии и науки.
Lenta.ru вчера в 07:49
Происшествия
Лифт с людьми упал в торговом центре Благовещенска
В торговом центре в Благовещенске с высоты второго этажа сорвался грузовой лифт, в котором находились двое рабочих, следователи начали проверку, сообщается на сайте следственного управления СК России по Амурской области.
РБК вчера в 21:05
Общество
Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса
Известия вчера в 19:08
Спорт
Умер трёхкратный олимпийский чемпион Бобби Морроу
Американский легкоатлет-спринтер, трёхкратный олимпийский чемпион Бобби Морроу умер в возрасте 84 лет.
News.ru 03:01
Общество
Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
РИА Новости вчера в 06:05
Авто
Минпромторг назвал удобное время для покупки автомобиля
Автоновости дня 29 мая в 00:54
Технологии
Определен лучший процессор для современного бюджетного компьютера
Энтузиасты задались вопросом, какой процессор в бюджетных компьютерах будет справляться с поставленными задачами лучше.
Любимый город вчера в 14:08
Общество
Песков рассказал о потере обоняния при коронавирусе
"Клубнику от курицы вы не сможете отличить", — сообщил он, отметив, что это "совершенно необычное ощущение".
Вести.Ru 03:46
Общество
В Крыму зафиксировано 10 новых случаев коронавируса
Все новые случаи выявлены по контактам с ранее заболевшими людьми. Всего в Республике Крым коронавирус обнаружен у 385 человек.
Вести.Севастополь 03:00
Происшествия
Огненное облако: жилой дом под Омском взорвался дважды
Деревянный жилой дом в поселке Береговом, расположенном в Омской области, полностью уничтожили два взрыва.
ТК Звезда 03:17
Армия и оружие
На Украине провели испытания ракеты «Нептун»
На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском 01:59
Общество
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 29 мая в 13:00
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 29 мая в 17:16
Общество
Изменены правила приема первоклашек в школы
Опубликован проект приказа министерства просвещения РФ, регламентирующий новый порядок принятия детей в общеобразовательные школы страны.
Infokam.su 02:02