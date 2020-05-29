Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 29 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,54%, составив $33,19 за баррель.
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Политика
Трамп решил пригласить Россию на саммит G7
Президент США Дональд Трамп принял решение перенести саммит «Большой семерки» (G7) с конца июня на сентябрь, а также выразил желание пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.
Известия 20:16
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики
«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 16:08
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Космос
Пилотируемый Crew Dragon отправился в свой первый полет
Грузовые корабли Dragon производства частной компании SpaceX уже летали к МКС, но на этот раз состоялся первый за без малого 10 лет пилотируемый полет с территории США.
Вести.Ru 18:39
Космос
Инопланетные кентавры: история в деталях
Сегодня открыто уже два космических тела, которые недавно пролетели через нашу систему из межзвездного пространства: астероид 1I / Оумуамуа и комета 2I / Борисова.
Ридус 27 мая в 22:17
Происшествия
Лифт с людьми упал в ТЦ в Благовещенске
RT на русском 19:48
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru вчера в 03:50
Экономика
Зеленский обнародовал декларацию о доходах
РИА Новости 10:54
Технологии
Вышло майское обновление Windows 10
В свежей сборке разработчики очень сильно изменили приложение фирменного голосового помощника Cortana, а также добавили ассистенты новые возможности.
Astera 28 мая в 10:20
Происшествия
Амурские пожарные не дали взорваться бочке с топливом
Пожару был присвоен повышенный ранг возгорания из-за возможной угрозы взрыва - под навесом находились бочки с топливом.
Телепорт 20:24
Армия и оружие
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
Глава конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса «Нептун».
Известия 20:24
Общество
Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «Доширак»
В субботу партия "Коммунисты России" сообщила, что отправила Пригожину и его жене Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели "Доширак" в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение.
РИА Новости 17:20
Кино
У «Соника в кино» появится сиквел
Компании Paramount и Sega Sammy подтвердили, что у фильма «Соник в кино» появится продолжение.
RT на русском вчера в 10:59
Армия и оружие
В Китае назвали преимущества новой российской подлодки
В Китае назвали преимущества новой российской подлодки пятого поколения проекта 545 «Лайка».
Ferra вчера в 13:03
Наука
Предложен новый способ поиска аксионов
Британские физики во главе с учеными из Оксфордского университета предложили совершенно новый подход к поиску аксионов – гипотетических частиц.
Anonsens 28 мая в 16:28
Политика
Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 17:30
Космос
Ближайшая экзопланета оказалась еще больше похожей на Землю
О существовании планеты Проксима Центавра b астрономы догадались еще в 2013, а подтвердили ее наличие в 2016 благодаря спектрографу HARPS Европейского космического агентства.
Хайтек+ вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Фотоподстава: Шура показал Наташу Королёву без фотошопа
Певица Наташа Королёва явно не скажет спасибо коллеге и другу Шуре за одну из последних публикаций на его странице.
OvideO.ru 14:40
Здоровье
Названы три внешних признака скрытых проблем со здоровьем
Ранее ученые Афинского национального университета в Греции выяснили, что люди, которые редко смотрят телевизор и регулярно едят завтрак, реже страдают от отложений в кровеносных сосудах и обладают более эластичными артериями, что уменьшает риск заболеваний сердца и инсульта.
Lenta.ru 06:44
Авто
Haval представил тизеры внедорожника в стиле нового G-Class
Китайская компания Haval представила официальные изображения нового брутального внедорожника в стиле нового G-Class.
Тарантас Ньюс 16:02
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands.
Piter.tv вчера в 13:59
Игры
Sony с выходом PlayStation 5 сосредоточится только на новой консоли
Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан накануне заявил, что внутренние студии сосредоточатся на играх для PlayStation 5, чтобы пользователи могли получить максимальную отдачу от новой платформы.
Astera 10:23
Футбол
Широков раскритиковал бывшего тренера «Спартака» Якина
Газета.Ru вчера в 11:33
Технологии
Флешки для защиты от 5G начали продавать в Британии
Журналист отметил, что там, где он покупал защиту от 5G, ранее продавали аналогичные приспособления, но для того чтобы защитится от 3G, Wi-Fi, 4G.
Astera 28 мая в 09:04
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru вчера в 15:22
Происшествия
В Денвере ввели комендантский час
ИА Красная Весна 17:44
Автоспорт
Команда «Формулы-1» Williams может быть выставлена на продажу
RT на русском вчера в 04:40
Происшествия
Три пассажира выпрыгнули из движущегося автобуса на юге Сахалина
Три пассажира испугались, открыли двери салона и выпрыгнули на дорогу. Водителю удалось остановить автобус.
АСТВ 18:53