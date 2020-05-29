Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 29 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,54%, составив $33,19 за баррель.

Политика Трамп решил пригласить Россию на саммит G7 Президент США Дональд Трамп принял решение перенести саммит «Большой семерки» (G7) с конца июня на сентябрь, а также выразил желание пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. 2

Армия и оружие Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики «29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении. 852

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 8,2K

Космос Пилотируемый Crew Dragon отправился в свой первый полет Грузовые корабли Dragon производства частной компании SpaceX уже летали к МКС, но на этот раз состоялся первый за без малого 10 лет пилотируемый полет с территории США. 3,4K

Космос Инопланетные кентавры: история в деталях Сегодня открыто уже два космических тела, которые недавно пролетели через нашу систему из межзвездного пространства: астероид 1I / Оумуамуа и комета 2I / Борисова. 4

Общество Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года. 1,3K

Технологии Вышло майское обновление Windows 10 В свежей сборке разработчики очень сильно изменили приложение фирменного голосового помощника Cortana, а также добавили ассистенты новые возможности. 433

Происшествия Амурские пожарные не дали взорваться бочке с топливом Пожару был присвоен повышенный ранг возгорания из-за возможной угрозы взрыва - под навесом находились бочки с топливом.

Общество Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «Доширак» В субботу партия "Коммунисты России" сообщила, что отправила Пригожину и его жене Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели "Доширак" в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение. 325

Наука Предложен новый способ поиска аксионов Британские физики во главе с учеными из Оксфордского университета предложили совершенно новый подход к поиску аксионов – гипотетических частиц.

Политика Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. 208

Космос Ближайшая экзопланета оказалась еще больше похожей на Землю О существовании планеты Проксима Центавра b астрономы догадались еще в 2013, а подтвердили ее наличие в 2016 благодаря спектрографу HARPS Европейского космического агентства. 9

Шоу-бизнес Фотоподстава: Шура показал Наташу Королёву без фотошопа Певица Наташа Королёва явно не скажет спасибо коллеге и другу Шуре за одну из последних публикаций на его странице.

Здоровье Названы три внешних признака скрытых проблем со здоровьем Ранее ученые Афинского национального университета в Греции выяснили, что люди, которые редко смотрят телевизор и регулярно едят завтрак, реже страдают от отложений в кровеносных сосудах и обладают более эластичными артериями, что уменьшает риск заболеваний сердца и инсульта.

Авто Haval представил тизеры внедорожника в стиле нового G-Class Китайская компания Haval представила официальные изображения нового брутального внедорожника в стиле нового G-Class.

Игры Sony с выходом PlayStation 5 сосредоточится только на новой консоли Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан накануне заявил, что внутренние студии сосредоточатся на играх для PlayStation 5, чтобы пользователи могли получить максимальную отдачу от новой платформы. 10