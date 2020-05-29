Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 29 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,54%, составив $33,19 за баррель.

Шоу-бизнес Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс. 750

Политика Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке Украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская. 334

Происшествия Один человек погиб в ходе протестов в Индианаполисе Правоохранители сообщили о гибели по меньшей мере одного человека, трое получили огнестрельные ранения в Индианаполисе в ходе протестов. 2

Футбол «Рубин» остановил выдачу компенсаций владельцам абонементов Казанский Рубин в своем официальном твиттере сообщил о том, что процедура выдачи компенсации владельцам абонементов остановлена.

Общество Microsoft заменит журналистов роботами Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии. 1

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Футбол Два матча с участием Андрея Аршавина вошли в ТОП-10 АПЛ В ТОП-10, по мнению экс-нападающего сборной Англии, попали сразу две ярчайших игры, в которых с наилучшей стороны проявил себя бывший футболист питерского «Зенита» и национальной команды России – Андрей Аршавин.

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Технологии Лучший процессор для современного бюджетного компьютера определен Для тестов Core i3-10100 использовали материнскую плату Asus ROG Maximus XII Extreme и недорогую серию B460, а для процессоров AMD Ryzen авторы канала выбрали Gigabyte X570 Aorus Master. 24

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