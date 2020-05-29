Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 29 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,54%, составив $33,19 за баррель.
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Авто
Компания Ford воскресит драйверскую вариацию Mustang
32CARS.ru 29 мая в 16:18
Игры
Darkest Dungeon стала бесплатной в Steam до 1 июня
Discover24 вчера в 08:20
Авто
Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах
При въезде на территорию Научно-технического центра "ВАЗа" были замечены два универсала Lada Vesta SW.
Новые автомобили вчера в 09:33
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ
Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
Политика
Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке
Украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская.
РИА Новости вчера в 20:48
Происшествия
Один человек погиб в ходе протестов в Индианаполисе
Правоохранители сообщили о гибели по меньшей мере одного человека, трое получили огнестрельные ранения в Индианаполисе в ходе протестов.
iReactor 02:21
Армия и оружие
СМИ: египетский фрегат разнес в клочья турецкий военный корабль, нарушивший границы страны
Вечерний курьер 02:34
Футбол
«Рубин» остановил выдачу компенсаций владельцам абонементов
Казанский Рубин в своем официальном твиттере сообщил о том, что процедура выдачи компенсации владельцам абонементов остановлена.
Советский спорт 02:38
Общество
Microsoft заменит журналистов роботами
Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда вчера в 13:16
Футбол
Футболисты «Уфы» прошли третье тестирование на коронавирус
Пресс-служба клуба в твиттере сообщает, что сегодня команда проходит уже третье тестирование на коронавирус.
Bobsoccer 02:46
Общество
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Пневмония диагностирована у 32 из 97 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2746, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 28 мая в 02:47
Здоровье
Ситуация в Екатеринбурге ухудшилась в пять раз: пересчитываем процент заболеваемости COVID-19 в регионе
За один месяц в Свердловской области резко ухудшилась ситуация с коронавирусом.
Екатеринбург Онлайн вчера в 21:30
Гаджеты
Xiaomi резко снижает цены на флагманские «умные» телевизоры Mi TV 5 Pro
Актуальные Новости 02:13
Авто
Toyota запустила продажи самого мощного RAV4 Prime
Гибридный Toyota RAV4 Prime, анонсированный японской маркой еще осенью 2019 года, поступил в продажу в США.
Автоновости дня вчера в 02:28
Теннис
Самым высокооплачиваемым спортсменом мира стал Роджер Федерер
Новые Известия 29 мая в 13:40
Экономика
Вексельбергу не дали направить замороженные средства на борьбу с COVID
Швейцарский банк Julius Baer, заморозивший в 2018 году средства на личных счетах владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, не позволил направить часть этих денег на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 29 мая в 11:53
Футбол
Ринат Билялетдинов: «Рассчитываю на Баженова и Сабитова»
Главный тренер «Олимп-Долгопрудного» Ринат Билялетдинов, ставший гостем прямого эфира на канале «СЭ» в YouTube, рассказал о своей команде.
Спорт-Экспресс 28 мая в 12:12
Футбол
«Бавария» одержала восьмую победу подряд в чемпионате Германии
РБК вчера в 14:38
Футбол
Два матча с участием Андрея Аршавина вошли в ТОП-10 АПЛ
В ТОП-10, по мнению экс-нападающего сборной Англии, попали сразу две ярчайших игры, в которых с наилучшей стороны проявил себя бывший футболист питерского «Зенита» и национальной команды России – Андрей Аршавин.
Ореанда-Новости 02:59
Политика
Меркель и Трамп поспорили из-за «Северного потока-2»
Разногласия по поводу газовой магистрали «Северный поток-2» привели к спорам между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и американским президентом Дональдом Трампом.
Профиль вчера в 01:35
Технологии
Лучший процессор для современного бюджетного компьютера определен
Для тестов Core i3-10100 использовали материнскую плату Asus ROG Maximus XII Extreme и недорогую серию B460, а для процессоров AMD Ryzen авторы канала выбрали Gigabyte X570 Aorus Master.
Astera 03:00
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Экономика
Что точно изменится для миллионов пенсионеров с 1 июня
В России с 1 июня вступят в силу ряд законодательных инициатив, которые отразятся на пенсионерах.
Primpress.ru вчера в 17:00
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 28 мая в 04:53
Футбол
Рух – Динамо Брест: прогноз Сергея Тиховича на 31 мая 2020 года
Котировки букмекерских контор БК Париматч предлагает на этот матч следующие коэффициенты: победа «Руха» — 4.40, ничья – 3.50, победа «Динамо Брест» — 1.85.
BetOn вчера в 01:43
Авто
Автобренд Datsun уходит из России
Компания Nissan объявила об уходе бренда Datsun с российского рынка.
Автоновости дня 28 мая в 05:01
Политика
В России опровергли заявления о копировании французских «Мистралей»
Известия вчера в 22:15
Политика
Трамп рассказал о самочувствии астронавтов на борту Crew Dragon
Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно выведен на низкую околоземную орбиту, 30 мая заявил, выступая перед журналистами на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида, президент США Дональд Трамп.
ИА Красная Весна вчера в 18:44
Футбол
Гулиев может вернуться в «Ростов»
Metaratings вчера в 13:34
Футбол
Букмекеры: «Шахтер» победит «Динамо» в 24-м туре чемпионата Украины
31 мая «Шахтер» сыграет с киевским «Динамо» в 24-м туре украинской Премьер-Лиги, который пройдет на стадионе НСК «Олимпийский» и начнется в 17:00.
Bookmaker-ratings.ru 29 мая в 09:45