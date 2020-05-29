Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 29 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,54%, составив $33,19 за баррель.
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Цена нефти Brent поднялась выше $38

Известия29 мая в 20:17

Котировки Brent и WTI падают из-за роста напряженности

Росбалт29 мая в 07:55

Цена нефти Brent превысила 38 долларов за баррель

Комсомольская правда29 мая в 14:44

Цена нефти WTI превысила $35 за баррель

RT на русском29 мая в 14:56

Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель

REGNUM29 мая в 15:45

Нефть увеличила падение, Brent - $34,41 за баррель

Финмаркет29 мая в 07:44

Цена нефти Brent поднялась выше $38

ТАСС29 мая в 14:45
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Авто

Компания Ford воскресит драйверскую вариацию Mustang

32CARS.ru 29 мая в 16:18
Игры

Darkest Dungeon стала бесплатной в Steam до 1 июня

Discover24 вчера в 08:20
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Авто

Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах

При въезде на территорию Научно-технического центра "ВАЗа" были замечены два универсала Lada Vesta SW.
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Шоу-бизнес

Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ

Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
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Политика

Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке

Украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская.
РИА Новости вчера в 20:48
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Происшествия

Один человек погиб в ходе протестов в Индианаполисе

Правоохранители сообщили о гибели по меньшей мере одного человека, трое получили огнестрельные ранения в Индианаполисе в ходе протестов.
iReactor 02:21
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Армия и оружие

СМИ: египетский фрегат разнес в клочья турецкий военный корабль, нарушивший границы страны

Вечерний курьер 02:34
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Футбол

«Рубин» остановил выдачу компенсаций владельцам абонементов

Казанский Рубин в своем официальном твиттере сообщил о том, что процедура выдачи компенсации владельцам абонементов остановлена.
Советский спорт 02:38
Общество

Microsoft заменит журналистов роботами

Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда вчера в 13:16
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Футбол

Футболисты «Уфы» прошли третье тестирование на коронавирус

Пресс-служба клуба в твиттере сообщает, что сегодня команда проходит уже третье тестирование на коронавирус.
Bobsoccer 02:46
Общество

В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

Пневмония диагностирована у 32 из 97 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2746, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 28 мая в 02:47
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Здоровье

Ситуация в Екатеринбурге ухудшилась в пять раз: пересчитываем процент заболеваемости COVID-19 в регионе

За один месяц в Свердловской области резко ухудшилась ситуация с коронавирусом.
Екатеринбург Онлайн вчера в 21:30
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Гаджеты

Xiaomi резко снижает цены на флагманские «умные» телевизоры Mi TV 5 Pro

Актуальные Новости 02:13
Авто

Toyota запустила продажи самого мощного RAV4 Prime

Гибридный Toyota RAV4 Prime, анонсированный японской маркой еще осенью 2019 года, поступил в продажу в США.
Автоновости дня вчера в 02:28
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Теннис

Самым высокооплачиваемым спортсменом мира стал Роджер Федерер

Новые Известия 29 мая в 13:40
Экономика

Вексельбергу не дали направить замороженные средства на борьбу с COVID

Швейцарский банк Julius Baer, заморозивший в 2018 году средства на личных счетах владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, не позволил направить часть этих денег на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 29 мая в 11:53
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Футбол

Ринат Билялетдинов: «Рассчитываю на Баженова и Сабитова»

Главный тренер «Олимп-Долгопрудного» Ринат Билялетдинов, ставший гостем прямого эфира на канале «СЭ» в YouTube, рассказал о своей команде.
Спорт-Экспресс 28 мая в 12:12
Футбол

«Бавария» одержала восьмую победу подряд в чемпионате Германии

РБК вчера в 14:38
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Футбол

Два матча с участием Андрея Аршавина вошли в ТОП-10 АПЛ

В ТОП-10, по мнению экс-нападающего сборной Англии, попали сразу две ярчайших игры, в которых с наилучшей стороны проявил себя бывший футболист питерского «Зенита» и национальной команды России – Андрей Аршавин.
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Политика

Меркель и Трамп поспорили из-за «Северного потока-2»

Разногласия по поводу газовой магистрали «Северный поток-2» привели к спорам между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и американским президентом Дональдом Трампом.
Профиль вчера в 01:35
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Технологии

Лучший процессор для современного бюджетного компьютера определен

Для тестов Core i3-10100 использовали материнскую плату Asus ROG Maximus XII Extreme и недорогую серию B460, а для процессоров AMD Ryzen авторы канала выбрали Gigabyte X570 Aorus Master.
Astera 03:00
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Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
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Экономика

Что точно изменится для миллионов пенсионеров с 1 июня

В России с 1 июня вступят в силу ряд законодательных инициатив, которые отразятся на пенсионерах.
Primpress.ru вчера в 17:00
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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 28 мая в 04:53
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Футбол

Рух – Динамо Брест: прогноз Сергея Тиховича на 31 мая 2020 года

Котировки букмекерских контор БК Париматч предлагает на этот матч следующие коэффициенты: победа «Руха» — 4.40, ничья – 3.50, победа «Динамо Брест» — 1.85.
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Авто

Автобренд Datsun уходит из России

Компания Nissan объявила об уходе бренда Datsun с российского рынка.
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Политика

В России опровергли заявления о копировании французских «Мистралей»

Известия вчера в 22:15
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Политика

Трамп рассказал о самочувствии астронавтов на борту Crew Dragon

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно выведен на низкую околоземную орбиту, 30 мая заявил, выступая перед журналистами на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида, президент США Дональд Трамп.
ИА Красная Весна вчера в 18:44
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Футбол

Гулиев может вернуться в «Ростов»

Metaratings вчера в 13:34
Футбол

Букмекеры: «Шахтер» победит «Динамо» в 24-м туре чемпионата Украины

31 мая «Шахтер» сыграет с киевским «Динамо» в 24-м туре украинской Премьер-Лиги, который пройдет на стадионе НСК «Олимпийский» и начнется в 17:00.
Bookmaker-ratings.ru 29 мая в 09:45
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