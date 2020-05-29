Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 29 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,54%, составив $33,19 за баррель.
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Политика
Трамп решил отложить саммит G7 до сентября
Дональд Трамп Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская администрация планировала провести очную встречу стран G7 в конце июня в Вашингтоне.
REGNUM 20:37
Здоровье
Попова заявила, что вторая волна коронавируса может прийти осенью
Попова подчеркнула, что это заставляет торопиться с вакцинацией против гриппа.
ТАСС 06:22
Космос
Астронавты вернулись на карантин после отмены запуска Crew Dragon
Комсомольская правда 28 мая в 00:40
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru вчера в 15:22
Армия и оружие
Пентагон готовит военную полицию для отправки в Миннеаполис
В боевую готовность приведены подразделения американской военной полиции для развертывания в городе Миннеаполис, сообщает 30 мая агентство Ассошиэйтед Пресс.
ИА Красная Весна 02:19
Происшествия
При падении лифта в Благовещенске пострадали люди
Российская газета 20:38
Шоу-бизнес
Супруга Овечкина показала подарки после рождения второго сына
Супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подписчикам в Instagram подарки после появления в семье второго ребенка.
РИА Новости 06:07
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
Футбол
Аршавин объяснил фразу «Ваши ожидания – ваши проблемы»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отметил, что, если вбить в Гугл «Андрей Аршавин», то первой появляется именно фраза про «ожидания и проблемы».
Спорт день за днем вчера в 10:56
Космос
В «Роскосмосе» поприветствовали запуск Crew Dragon
RT на русском 18:02
Недвижимость
Риелторы предсказали резкий рост спроса на студии в Москве
Спрос на студии и микроквартиры в Москве в ближайшее время может вырасти минимум на 25%.
Российская газета 28 мая в 06:53
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Южных Курил
Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в воскресенье, 31 мая, у Южных Курил, сообщает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
RT на русском 18:45
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Шоу-бизнес
Кристина Асмус похвасталась переездом в новый дом
Кристина Асмус похвасталась переездом в новое жилище. О покупке дома актриса рассказала в интервью литератору Александру Цыпкину.
Вечерняя Москва 18:50
Экономика
Что точно изменится для миллионов пенсионеров с 1 июня
В России с 1 июня вступят в силу ряд законодательных инициатив, которые отразятся на пенсионерах.
Primpress.ru 17:00
Общество
Грозовые дожди и порывистый ветер обрушатся на Алтай
Ожидаются грозовые дожди с порывистым ветром, немного похолодает. Днём переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.
Вести Алтай вчера в 23:12
Происшествия
В Лос-Анджелесе объявлен комендантский час
Лос-Анджелес, США, 31 мая 2020, 02:35 — REGNUM В связи с охватившими Лос-Анджелес после убийства чернокожего американца Джорджа Флойда беспорядками принято решение о введении комендантского часа.
REGNUM 19:35
Футбол
«Бавария» разгромила «Фортуну», Левандовски оформил дубль
Sport24.ru 14:19
Футбол
«Александрия» в концовке вырвала победу в матче с «Зарей», «Днепр-1» победил «Олимпик»
Клубы, ведущие борьбу за места в верхней шестерке, отыграл без голов более 90 минут, но в компенсированное время Гречишкин реализовал пенальти и принес хозяевам победу.
Bookmaker-ratings.ru 11:57
Экономика
Прибыль американских компаний рухнула до значений кризисного 2009 года
Показатели оказались равными значениям кризисного 2009 года, в связи с чем аналитики предупреждают об обвале инвестиционных компаний.
Экономика сегодня 02:50
Кино
Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе
Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости 28 мая в 23:25
Общество
В Китае выдвинули новую версию о распространении коронавируса
Ученые китайского национального центра по профилактике и контролю заболеваний пришли к выводу, что рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был первоначальным источником коронавируса, пишет Daily Mail.
Спорт-Экспресс 05:27
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»
Балерина Анастасия Волочкова решила показать своим поклонникам, в какой форме она находится. Звезда продемонстрировала идеальную растяжку.
News.ru 16:28
Армия и оружие
В России началась работа над космическим истребителем
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая в эфире "Комсомольской правды", заявил, в том числе, о том, что сейчас рассматривается возможность создания крылатого пилотируемого космического корабля.
Российская газета 04:55
Здоровье
Стали известны самые частые осложнения от коронавируса
Профессор МГМУ имени Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин назвал самые частые осложнения от коронавирусной инфекции COVID-19.
Online47.ru 20:05
Политика
Трамп заявил об отмене торговых льгот для Гонконга
Президент США Дональд Трамп дал своей администрации поручение начать процесс отмены всех льгот для Гонконга.
РБК вчера в 16:58
Политика
Пушков отреагировал на заявление Кравчука о полной изоляции России
Москва, 30 мая 2020, 08:49 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что для победы над Россией Киеву нужна поддержка со стороны Запада.
REGNUM 01:49
Единоборства
Вудли и Бёрнс показали одинаковый вес перед турниром UFC on ESPN 9
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли и бразильский боец смешанного стиля Гилберт Бёрнс сделали вес перед поединком на турнире UFC on ESPN 9.
RT на русском вчера в 16:41