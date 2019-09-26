Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 27 сентября.
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с чего всё началось

Цены на нефть стабилизировались на новых заявлениях Трампа о Китае

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Стоимость нефти Brent опустилась до $61,56 за баррель

DP.RUвчера в 09:13

Нефть продолжает дешеветь на рисках снижения спроса на сырье

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Мировые цены на нефть снижаются

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Мировые цены на нефть завершили торги четверга разнонаправленно

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Котировки нефти по-разному реагируют на «неопределенность»

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Нефть усилила снижение на росте добычи в Саудовской Аравии

Интерфакс26 сентября в 11:23

Цены на нефть стабильны в четверг утром

Московский Комсомолец25 сентября в 22:38
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:37, Вашингтон
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В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров

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Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru 13:31
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Российская газета 09:10
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Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
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Советский спорт 14:29
Происшествия

Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

РИА Новости 12:33
Происшествия

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На озере в Карелии перевернулась лодка с рыбаками

Спасательные службы ведут поиск трех рыбаков, лодка которых перевернулась на озере Вермас в Карелии.
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Бранислав Иванович: «ВАР мешает судьям»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий в перерыве матча 11-го тура чемпионата России с «Локомотивом».
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Жители Кубани заразились лихорадкой Западного Нила

На Кубани сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали сразу несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила.
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Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.
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Ребенок с двумя головами родился в Черновцах

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Опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена

В интернете появились показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина против экс-вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих выборах американского лидера Джо Байдена.
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Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.
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Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
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28 сентября во Владикавказе состоится церемония передачи гастрольной эстафеты Всероссийского театрального марафона и символа Года театра от Южного федерального округа в Северо-Кавказский.
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