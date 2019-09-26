Цены на нефть стабилизировались после падения по итогам предыдущей сессии, обусловленного ростом запасов нефти в США, а также сигналами быстрого восстановления Саудовской Аравией объектов, пострадавших от недавней атаки.

с чего всё началось

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 27 сентября.

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