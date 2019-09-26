Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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с чего всё началось
Цены на нефть стабилизировались после падения по итогам предыдущей сессии, обусловленного ростом запасов нефти в США, а также сигналами быстрого восстановления Саудовской Аравией объектов, пострадавших от недавней атаки.Интерфакс26 сентября в 01:34
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Нефть подешевела примерно на 2%. Баррель марки Brent торгуется в районе 62 долларов
Эхо Москвы25 сентября в 13:03
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 14:05, Вашингтон
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Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Культуромания 05:12
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В Чили начали строить крупнейший оптический телескоп в мире
После завершения строительства, в середине следующего десятилетия, E-ELT станет крупнейшей в мире наземной оптической обсерваторией.
ТАСС вчера в 09:46
Футбол
Павел Мамаев подписал контракт с «Ростовом»
Газета.Ru 11:59
Космос
Сабуровский астроном измерил данные редчайшей кометы
Филипп Романов, астроном-любитель из Москворечья-Сабурова, измерил данные недавно открытой кометы 2I/Borisov.
Наше Москворечье-Сабурово 26 сентября в 06:34
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
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Локомотив — Зенит 1:0
Московский «Локомотив» обыграл петербургский «Зенит» в матче 11 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru 14:01
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
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Пользователи раскупили миллион Huawei Mate 30 всего за три часа
По словам топ-менеджера, за первые три часа китайские пользователи купили миллион смартфонов старшей модели Mate 30 и Pro.
Ferra 06:08
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Певец Олег Винник взбесил украинцев, отвечая на вопрос, чей Крым
Украинский популярный певец Олег Винник разозлил некоторых соотечественников, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, передает Российский Диалог.
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Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Шоу-бизнес
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Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Ольга Бузова планирует не только выступить перед местными поклонниками, но и закатить корпоративную вечеринку для коллектива.
Восток-Медиа 26 сентября в 23:47
Политика
В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
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Известия 02:14
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Человек-паук снова возвращается в киновселенную Marvel
Поклонники спайдермена могут спать спокойно. В Сети даже появилась информация о третьей картине с Томом Холландом.
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После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
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Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
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Опубликован проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
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В Германии задержали 57-летнего французского альпиниста Алена Робера, также называемого в СМИ «человеком-пауком», после подъема на высотное здание.
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МИД России ответил послу США по делу Пола Уилана
Министерство иностранных дел России ответило на видеообращение посла США Джона Хантсмана, где речь идет о якобы отсутствии доказательств противоправных действий американца Пола Уилана.
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Миссия Международного валютного фонда констатировала слишком низкие темпы роста экономики Украины и заявила о необходимости сохранения независимости Нацбанка, говорится в заявлении по итогам работы миссии, опубликованном в пятницу.
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CNN заявил об уходе в отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который занимал эту должность с 7 июля 2017 года.
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