Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 27 сентября.
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с чего всё началось

Цены на нефть стабилизировались на новых заявлениях Трампа о Китае

Цены на нефть стабилизировались после падения по итогам предыдущей сессии, обусловленного ростом запасов нефти в США, а также сигналами быстрого восстановления Саудовской Аравией объектов, пострадавших от недавней атаки.
Интерфакс26 сентября в 01:34

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Мировые цены на нефть завершили торги четверга разнонаправленно

Банки.рувчера в 01:35

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:10

Цены на нефть стабилизировались благодаря Трампу

Росбалт26 сентября в 02:59

Цены на нефть растут после двухдневного снижения

ПРАЙМ26 сентября в 00:59

Цены на нефть стабильны в четверг утром

Московский Комсомолец25 сентября в 22:38

Нефть подешевела примерно на 2%. Баррель марки Brent торгуется в районе 62 долларов

Эхо Москвы25 сентября в 13:03

Нефть Brent и WTI дешевеет на 2,5%

ТАСС25 сентября в 10:55
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 14:05, Вашингтон
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В Чили начали строить крупнейший оптический телескоп в мире

После завершения строительства, в середине следующего десятилетия, E-ELT станет крупнейшей в мире наземной оптической обсерваторией.
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Сабуровский астроном измерил данные редчайшей кометы

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Армия и оружие

Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
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Локомотив — Зенит 1:0

Московский «Локомотив» обыграл петербургский «Зенит» в матче 11 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В пакетированном чае нашли частицы пластика

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По словам топ-менеджера, за первые три часа китайские пользователи купили миллион смартфонов старшей модели Mate 30 и Pro.
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Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

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В ЛНР пятеро детей пострадали в результате взрыва гранаты

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Певец Олег Винник взбесил украинцев, отвечая на вопрос, чей Крым

Украинский популярный певец Олег Винник разозлил некоторых соотечественников, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, передает Российский Диалог.
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Названы последствия извинений по требованию Кадырова

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Шоу-бизнес

Ольга Бузова прилетела во Владивосток и закричала

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Ольга Бузова планирует не только выступить перед местными поклонниками, но и закатить корпоративную вечеринку для коллектива.
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Человек-паук снова возвращается в киновселенную Marvel

Поклонники спайдермена могут спать спокойно. В Сети даже появилась информация о третьей картине с Томом Холландом.
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После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь

Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
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Геронтолог рассказал, как замедлить старение

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Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
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Опубликован проект бюджета России до 2022 года

Опубликован проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
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В Германии задержали 57-летнего французского альпиниста Алена Робера, также называемого в СМИ «человеком-пауком», после подъема на высотное здание.
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Жительница Черновецкой области Украины родила сиамских близнецов: у девочек одно тело и две головы.
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МИД России ответил послу США по делу Пола Уилана

Министерство иностранных дел России ответило на видеообращение посла США Джона Хантсмана, где речь идет о якобы отсутствии доказательств противоправных действий американца Пола Уилана.
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Миссия МВФ отметила слишком низкие темпы роста экономики Украины

Миссия Международного валютного фонда констатировала слишком низкие темпы роста экономики Украины и заявила о необходимости сохранения независимости Нацбанка, говорится в заявлении по итогам работы миссии, опубликованном в пятницу.
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
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