Коронавирус
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 апреля. Июньские фьючерсы на нефть WTI упали на 8,5%, составив $15,50 за баррель.
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Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению
По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос 05:15
Общество
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса российские регионы
Наибольший страх из-за эпидемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
Общество
В Госдуме оценили планы продления режима самоизоляции в Подмосковье
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что в Московской области нужно продлить режим самоизоляции и пропускной режим, в том числе на майские праздники.
RT на русском 16:13
Общество
Особое мнение: Олег Сысуев
Мое безответственное суждение заключается в том, что именно сейчас то время, когда необходимо по назначению как мне кажется тратить ФНБ и я, пожалуй, присоединяюсь к мнению экономистов, которые тоже во власти не находятся.
Эхо Москвы 13:29
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11
Общество
Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко
Pampers отказалась сотрудничать c телеведущей и блогером Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
Ведомости 13:06
Общество
Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года
Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском 13:20
Космос
Найдены 19 астероидов, прилетевших к нам из глубокого космоса
Популярная механика 24 апреля в 16:55
Общество
В ООН прогнозируют сокращение 195 млн рабочих мест
В ООН спрогнозировали сокращение около 195 миллионов рабочих мест из-за последствий пандемии коронавируса, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 15:55
Общество
Отказ властей от введения режима ЧС лишает россиян денег
Россияне могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Уралинформбюро 09:23
Здоровье
Губернатор: «Нам удается удерживать ситуацию под контролем»
Готовы ввести жесткий режим карантина, если увидим, что ситуация развивается негативно.
ИА Порт Амур 06:15
Общество
Крабовая компания Ксении Собчак вошла в список системообразующих
Ранее с просьбой о включении рыбодобывающих компаний Сахалина в список системообразующих к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву обратилась мать Ксении Собчак, член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова.
Московский Комсомолец 17:45
Общество
«Бессмертный полк» пройдет онлайн
ЧС-ИНФО 06:31
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском вчера в 09:36
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
Кино
Фильм, где Хью Джекман играет учителя-взяточника, появился в Сети
На видеосервисе "Амедиатека" появился хит фестиваля в Торонто (TIFF) 2019 года - фильм Bad Education, что в дословном переводе означает "Плохое образование", однако в России картина получила название "Безупречный".
Российская газета вчера в 05:01
Общество
Осипов пожаловался Путину на нехватку лесных инспекторов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов попросил помощи у президента Владимира Путина в увеличении числа лесных инспекторов для улучшения контроля за лесопожарной обстановкой.
Чита.Ру 08:06
Культура
МИД Таджикистана усмотрел в казахском сериале разжигание розни
Ведомство потребовало «дать правовую оценку деятельности» снявшего сериал продюсерского центра «BAS production» и его заказчика — компании «Независимый Телевизионный Канал» (НТК) — на предмет клеветы и «умышленных действий, направленных на возбуждение межнациональной розни».
Фергана 07:30
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
Российская газета вчера в 23:00
Энергетика
Нефтяников и бюджет в этом году ждут рекордные потери
Нефтяников и бюджет в этом году ждут рекордные потери Российская нефтяная отрасль в 2020 году может не досчитаться минимум $18 млрд выручки в связи со снижением цен на нефть и сокращением добычи в рамках сделки ОПЕК+, считают аналитики Argus.
Коммерсантъ 15:25
Гаджеты
Intel Core i3-10100 и i3-10300 сравнили с Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X
Если результаты Core i3-10300 в однопоточном и многопоточном тестах составляют 457 и 2330 баллов соответственно, то Ryzen 3 3300X смог вырваться немного вперёд, набрав 491 балл и 2341 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.
3DNews 04:20
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце отреагировала на слова Тодоренко о домашнем насилии
Актриса подчеркнула, что жертв нельзя считать виноватыми. Скандальные слова Регины Тодоренко задели за живое Агату Муцениеце.
Lisa.ru вчера в 07:15
Наука
Пятилетнее экспериментальное потепление указало на потенциальную угрозу тайге
Пятилетний полевой эксперимент в бореальных лесах Миннесоты выявил чувствительность доминантных древесных видов к повышению температуры окружающей среды — все они откликнулись на потепление ранним стартом вегетации.
N+1 15:19
Здоровье
Правила поведения при режиме повышенной готовности утвердили в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности из-за коронавируса.
EastRussia 19:29
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 12:39
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Единоборства
Андрей Орловский: В идеале хотелось бы набить рожу Федору Емельяненко
Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский отметил, что хотел бы провести поединки с Федором Емельяненко и Алистаром Оверим.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:37