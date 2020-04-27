Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 апреля. Июньские фьючерсы на нефть WTI упали на 8,5%, составив $15,50 за баррель.

Общество Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ". 538

Общество Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая. 2K

Общество В Госдуме оценили планы продления режима самоизоляции в Подмосковье Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что в Московской области нужно продлить режим самоизоляции и пропускной режим, в том числе на майские праздники. 2

Общество Особое мнение: Олег Сысуев Мое безответственное суждение заключается в том, что именно сейчас то время, когда необходимо по назначению как мне кажется тратить ФНБ и я, пожалуй, присоединяюсь к мнению экономистов, которые тоже во власти не находятся.

Общество Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко Pampers отказалась сотрудничать c телеведущей и блогером Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.

Общество Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире. 1K

Общество Крабовая компания Ксении Собчак вошла в список системообразующих Ранее с просьбой о включении рыбодобывающих компаний Сахалина в список системообразующих к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву обратилась мать Ксении Собчак, член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова. 184

Политика Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя. 34

Кино Фильм, где Хью Джекман играет учителя-взяточника, появился в Сети На видеосервисе "Амедиатека" появился хит фестиваля в Торонто (TIFF) 2019 года - фильм Bad Education, что в дословном переводе означает "Плохое образование", однако в России картина получила название "Безупречный". 2

Общество Осипов пожаловался Путину на нехватку лесных инспекторов Губернатор Забайкальского края Александр Осипов попросил помощи у президента Владимира Путина в увеличении числа лесных инспекторов для улучшения контроля за лесопожарной обстановкой. 1

Культура МИД Таджикистана усмотрел в казахском сериале разжигание розни Ведомство потребовало «дать правовую оценку деятельности» снявшего сериал продюсерского центра «BAS production» и его заказчика — компании «Независимый Телевизионный Канал» (НТК) — на предмет клеветы и «умышленных действий, направленных на возбуждение межнациональной розни». 3

Энергетика Нефтяников и бюджет в этом году ждут рекордные потери Нефтяников и бюджет в этом году ждут рекордные потери Российская нефтяная отрасль в 2020 году может не досчитаться минимум $18 млрд выручки в связи со снижением цен на нефть и сокращением добычи в рамках сделки ОПЕК+, считают аналитики Argus. 1

Гаджеты Intel Core i3-10100 и i3-10300 сравнили с Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X Если результаты Core i3-10300 в однопоточном и многопоточном тестах составляют 457 и 2330 баллов соответственно, то Ryzen 3 3300X смог вырваться немного вперёд, набрав 491 балл и 2341 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. 7

Шоу-бизнес Агата Муцениеце отреагировала на слова Тодоренко о домашнем насилии Актриса подчеркнула, что жертв нельзя считать виноватыми. Скандальные слова Регины Тодоренко задели за живое Агату Муцениеце.

Наука Пятилетнее экспериментальное потепление указало на потенциальную угрозу тайге Пятилетний полевой эксперимент в бореальных лесах Миннесоты выявил чувствительность доминантных древесных видов к повышению температуры окружающей среды — все они откликнулись на потепление ранним стартом вегетации.

Здоровье Правила поведения при режиме повышенной готовности утвердили в Якутии Глава Якутии Айсен Николаев утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности из-за коронавируса.