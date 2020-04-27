Коронавирус
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 апреля. Июньские фьючерсы на нефть WTI упали на 8,5%, составив $15,50 за баррель.
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Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания самоизоляции
26 апреля Анна Попова заявляла, что выход России на плато заболеваемости COVID-19 не произойдет в майские праздники, если граждане продолжат соблюдать режим самоизоляции.
Известия 17:28
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров
Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США.
Газета.Ru 04:02
Общество
В Новосибирской области вводится масочный режим
Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим.
РИА Новости 00:00
Шоу-бизнес
Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана
Коммерсантъ Казань 02:33
Религия
В РПЦ установили ответственность за игнорирование мер по коронавирусу
Патриарх Кирилл установил ответственность для священников, которые не соблюдают меры по предотвращению распространения коронавируса.
АБН 13:38
Политика
ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию
Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа.
РБК 07:37
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
Шоу-бизнес
Полина Гагарина устроила праздник для отмечающей трехлетие дочери Мии
Мия Исхакова отпраздновала трехлетие 26 апреля, а домашнее видео с праздника Полина Гагарина показала поклонникам в своем микроблоге.
Дни24 13:11
Наука
У бактерий нашли сложную память
В ходе эксперимента исследователи «подсвечивали» их бактерии порциями синего света разной длины и интенсивности, чтобы оценить как изменится характер обмена между ними сигналами.
Mockva.ru 21:24
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 12:39
Киберспорт
Создатели WWE 2K20 анонсировали аркадный спин-офф игры — WWE 2K Battlegrounds
CyberSport.ru 12:04
Общество
В Свердловской области с 1 мая вводится масочный режим
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что с 1 мая в регионе в связи с распространением коронавируса вводится режим обязательного ношения медицинских масок в магазинах, общественном транспорте, а также закрытых помещениях.
РЕН ТВ 02:38
Общество
«Ведомости» написали о подорожании авиабилетов из Москвы
Москва, 27 апреля 2020, 17:39 — REGNUM Стоимость перелётов рейсами авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Utair из Москвы существенно повысилась с этого месяца, пишут 27 апреля «Ведомости».
REGNUM 10:39
Здоровье
Врач, спасавший людей от коронавируса, сам оказался в реанимации
Комсомольская правда 09:45
Общество
В Китае Vivo и Oppo вытеснили Huawei на третье место
В Китае смартфоны марок Oppo и Vivo вытеснили традиционного монополиста гаджетов, Huawei на 3 место.
МонаВиста 14:07
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК 08:52
Общество
Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко
Pampers отказалась сотрудничать c телеведущей и блогером Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
Ведомости 13:06
Общество
«Бессмертный полк» пройдет 9 Мая в режиме онлайн
Акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая в режиме видеотрансляции в связи с пандемией коронавируса.
Daily Storm 05:55
Общество
В Китае за сутки выявили всего шесть случаев заражения коронавирусом
Только шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Китае за минувшие сутки, выздоровел 81 пациент, летальных исходов не было, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 21:34
Космос
Найдены 19 астероидов, прилетевших к нам из глубокого космоса
Популярная механика 24 апреля в 16:55
Космос
В Сети показали видео с вылетевшим из кратера вулкана НЛО
Актуальные Новости 25 апреля в 23:01
Общество
Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК .
ЗакC.Ру вчера в 11:00
Общество
Вильфанд прогнозирует рекордно жаркое лето в РФ
Руководитель Гидрометцентра России заявил, что 2020 год попадет в топ-5 самых теплых лет.
МедиаПоток 03:33
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv 10:00
Кино
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года
Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
Известия вчера в 23:38
Общество
В Госдуме выступили против переноса майских праздников
Перенос выходных 1–5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет дополнительной нагрузкой на экономику, поэтому россиянам нужно выбрать, чего они хотят: «гулять» или «выкарабкиваться» из кризиса.
Известия 00:43