Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $20 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $20 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Комментарии
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Здоровье
Больница стала очагом коронавируса в Калининградской области
В областной клинической больнице зафиксировали 21 случай коронавируса.
Каскад 05:34
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru вчера в 08:12
Кино
Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Газета.Ru вчера в 01:17
Общество
В Роспотребнадзоре назвали примерные сроки отмены режима самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая, сообщают РИА Новости.
ГТРК Владимир 04:37
Здоровье
В Липецкой области уволили заместителей главврачей двух больниц
В Липецкой области приняли жесткие решения в отношении трех медиков, которые, как заявляет администрация региона, не соблюдали необходимые правила при работе с больными коронавирусом.
Деловое.ТВ 04:30
Здоровье
В Севастополе не выявлено новых случаев коронавируса
По состоянию на утро 26 апреля новых случаев COVID-19 в Севастополе не зарегистрировано.
ForPost 26 апреля в 05:07
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
Футбол
КДК РФС отменил штраф начальника команды «Локомотив» Сухины
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отменить штраф начальника команды московского "Локомотива" Станислава Сухины, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости 07:14
Общество
Депутат Госдумы заступился за голкипера «Крыльев Советов»
Во вторник, 28 апреля, депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев поддержал вратаря самарских «Крыльев» Евгения Фролова.
ГЛАС.RU 05:46
Культура
Крупнейшие кинофестивали мира покажут фильмы на YouTube
С 29 мая по 7 июня пройдет международное онлайн-мероприятие We Are One: A Global Film Festival на YouTube, в котором примут участие крупнейшие кинофестивали со всего мира.
Народные новости 04:43
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Экономика
Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru 05:39
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Напомним, что, по версии следствия, в 2004-2017 годах Сергей Юшко, работая в режиме полной занятости в технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ.
Российская газета 05:32
Здоровье
Минздрав рекомендовал шесть препаратов для лечения COVID-19
Для лечения коронавируса рекомендовано 6 препаратов, еще 3 проходят клинические испытания, следует из документа Министерства здравоохранения.
РИА Новости 07:00
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Экономика
Чистая прибыль «Яндекса» снизилась на 5%
Скорректированный показатель EBITDA «Такси» по итогам квартала показал прибыльность на 115 млн руб.
Коммерсантъ 06:23
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил курс
Российская газета 26 апреля в 07:57
Политика
Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
Происшествия
Третий пациент клиники «РЖД-Медицина» скончался от коронавируса
В Перми еще одна пациентка клиники "РЖД-Медицина" умерла от коронавируса. Диагноз ей был поставлен посмертно.
Вести.Ru 04:30
Здоровье
Главным врачом калужской областной больницы назначена Елена Разумеева
Главным врачом калужской областной клинической больницы стала Елена Разумеева.
ТРК Ника 06:40
Здоровье
За сутки 64 человека в Ростовской области заболели коронавирусом
По информации Роспотребнадзора на 10:50, вторника, 28 апреля на территории Ростовской области COVID-19 подтвержден еще у 64 человек.
Kursk.com 04:52
Общество
Киев начнет вводить первый этап плана по ослаблению карантинных мер
Власти Киева с 12 мая начнут внедрять первый этап плана по ослаблению ограничительных мер из-за карантина, который введен в связи с коронавирусом, работу смогут начать салоны красоты, рестораны на вынос и непродовольственные магазины, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 06:15
Шоу-бизнес
Шепелев вступился за Тодоренко после ее слов о домашнем насилии
Телеведущий Дмитрий Шепелев осудил травлю ведущей «Орла и Решки» Регины Тодоренко, которая призвала жертв домашнего насилия «задумываться».
Телеканал 360° вчера в 20:54
Общество
В Самарской области еще восемь человек заболели коронавирусом
Сегодня, 28 апреля, в Самарской области выявлено восемь новых случаев заболевания коронавирусом, передает региональный оперштаб.
Волжская коммуна 04:06