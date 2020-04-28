Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов во вторник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:43 по московскому времени вторника составляет $20,64 за баррель, что на 3,25% ($0,65) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Нефть Brent подорожала до $20,64 за баррель

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