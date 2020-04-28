Энергетика
ИнтерфаксНефть Brent подорожала до $20,64 за баррель
Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов во вторник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:43 по московскому времени вторника составляет $20,64 за баррель, что на 3,25% ($0,65) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
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Власти Москвы приняли решение начать подготовительные работы по разворачиванию временных госпиталей 10 тысяч коек.
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