Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксНефть Brent подорожала до $20,64 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов во вторник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:43 по московскому времени вторника составляет $20,64 за баррель, что на 3,25% ($0,65) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
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Цена на нефть Brent растет до $23,54

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Цена на нефть марки WTI упала более чем на 20%

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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
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В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом

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Общество

В Москве приготовились развернуть временные госпитали

Власти Москвы приняли решение начать подготовительные работы по разворачиванию временных госпиталей 10 тысяч коек.
Lenta.ru вчера в 22:14
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Федерация футбола Франции объявила, что футбольный сезон в стране завершен досрочно.
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До 11 мая продлен режим самоизоляции в Подмосковье

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"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
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Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

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