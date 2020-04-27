Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 апреля. Июньские фьючерсы на нефть WTI упали на 8,5%, составив $15,50 за баррель.

Общество Россиян обяжут носить маски в самолетах после возобновления рейсов После снятия ограничений на полеты, пассажиры должны будут носить в самолетах перчатки и маски, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24». 2

Общество В Госдуме оценили планы продления режима самоизоляции в Подмосковье Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что в Московской области нужно продлить режим самоизоляции и пропускной режим, в том числе на майские праздники. 3

Общество В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин. 698

Общество Билл Гейтс рассказал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что мир сможет вернуться к нормальной жизни не раньше чем через один-два года, даже если эпидемия будет взята под контроль.

Здоровье Минздрав Хакасии вышел на связь с медиками, борющимися с коронавирусом В Хакасии коллектив скорой помощи ищет президентские деньги Так, коллектив Абаканской скорой помощи обратился к губернатору Валентину Коновалову с просьбой рассмотреть вопрос о выплатах медикам, обещанных президентом в связи с распространением коронавирусной инфекции. 5

Экономика Численность безработных в России может вырасти в шесть раз Директор Института социальной политики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей. 142

Наука У бактерий сенной палочки обнаружили коллективную память Ученые обнаружили, что колонии сенной палочки (Bacillus subtilis) способны не только обмениваться электрическими импульсами, но и умеют коллективно запоминать информацию о действии разного рода раздражителей. 2

Общество США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США. 214

Политика Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП «В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент. 367

Происшествия В Петербурге суд арестовал недвижимость экс-главы Метростроя Недвижимость бывшего генерального директора петербургского "Метростроя" Николая Александрова, который проходит обвиняемым по двум уголовным делам о растрате, арестована по решению Дзержинского суда, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга. 12

Авто Появились изображения серийного Nissan Ariya Компания Nissan запатентовала в Аргентине серийный облик своего первого электрического кроссовера Ariya.

Транспорт Движение по мосту через Зею в Благовещенске ограничено Проезд на мост через реку Зея на выезде из Благовещенска временно ограничен из-за проблем с дорожным полотном, сообщает пресс-служба администрации амурской столицы. 20

Футбол «Локомотив» согласовал контракт с новым главным тренером Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин до 1 июля оставит свой пост, а на его место придет нынешний наставник сербского «Партизана» Марко Николич. 3

Авто Volkswagen возобновил работу автомобильного завода в Германии Немецкий автоконцерн Volkswagen возобновил производство на заводе в Вольфсбурге, ранее приостановленном из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.