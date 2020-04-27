Коронавирус
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 апреля. Июньские фьючерсы на нефть WTI упали на 8,5%, составив $15,50 за баррель.
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Общество
Россиян обяжут носить маски в самолетах после возобновления рейсов
После снятия ограничений на полеты, пассажиры должны будут носить в самолетах перчатки и маски, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 19:16
Общество
В Госдуме оценили планы продления режима самоизоляции в Подмосковье
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что в Московской области нужно продлить режим самоизоляции и пропускной режим, в том числе на майские праздники.
RT на русском 16:13
Общество
В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
Общество
Билл Гейтс рассказал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что мир сможет вернуться к нормальной жизни не раньше чем через один-два года, даже если эпидемия будет взята под контроль.
РИА Новости 20:45
Здоровье
Минздрав Хакасии вышел на связь с медиками, борющимися с коронавирусом
В Хакасии коллектив скорой помощи ищет президентские деньги Так, коллектив Абаканской скорой помощи обратился к губернатору Валентину Коновалову с просьбой рассмотреть вопрос о выплатах медикам, обещанных президентом в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Хакасия 08:00
Экономика
Численность безработных в России может вырасти в шесть раз
Директор Института социальной политики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей.
Известия вчера в 17:01
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv 10:00
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Наука
У бактерий сенной палочки обнаружили коллективную память
Ученые обнаружили, что колонии сенной палочки (Bacillus subtilis) способны не только обмениваться электрическими импульсами, но и умеют коллективно запоминать информацию о действии разного рода раздражителей.
ИА Красная Весна 15:54
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Шоу-бизнес
Джиган поздравил Самойлову с днем рождения и посвятил ей новую песню
Джиган прервал молчание, поздравив супругу и дочь с Днем рождения. Модель Оксана Самойлова 27 апреля отмечает 32-летие.
SM News 09:06
Космос
Найдены 19 астероидов, прилетевших к нам из глубокого космоса
Популярная механика 24 апреля в 16:55
Общество
США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии
У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США.
Ruposters.ru 04:42
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
Коммерсантъ 08:43
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК 07:50
Происшествия
В Петербурге суд арестовал недвижимость экс-главы Метростроя
Недвижимость бывшего генерального директора петербургского "Метростроя" Николая Александрова, который проходит обвиняемым по двум уголовным делам о растрате, арестована по решению Дзержинского суда, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 18:37
Авто
Появились изображения серийного Nissan Ariya
Компания Nissan запатентовала в Аргентине серийный облик своего первого электрического кроссовера Ariya.
Автоновости дня 09:03
Общество
Трубоукладчику «Академик Черский» осталось шесть дней до Калининграда
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил конечную точку следования, и сомнений в том, что судно следует в Балтийское море, не остается.
Евразия Daily вчера в 08:41
Транспорт
Движение по мосту через Зею в Благовещенске ограничено
Проезд на мост через реку Зея на выезде из Благовещенска временно ограничен из-за проблем с дорожным полотном, сообщает пресс-служба администрации амурской столицы.
ИА Порт Амур вчера в 00:19
Происшествия
Сахалинские туристы вернулись домой из Таиланда
ТАСС вчера в 20:57
Футбол
«Локомотив» согласовал контракт с новым главным тренером
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин до 1 июля оставит свой пост, а на его место придет нынешний наставник сербского «Партизана» Марко Николич.
ProstoProSport вчера в 13:31
Авто
Volkswagen возобновил работу автомобильного завода в Германии
Немецкий автоконцерн Volkswagen возобновил производство на заводе в Вольфсбурге, ранее приостановленном из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
Автоновости дня 08:36
Общество
Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко
Pampers отказалась сотрудничать c телеведущей и блогером Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
Ведомости 13:06
Политика
Британский МИД не подтвердил смерть лидера КНДР Ким Чен Ына
Глава МИД Великобритании не подтвердил информацию о смерти главы КНДР Ким Чен Ына.
ToDay News Ufa вчера в 08:02
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Учебный боевой поход Военно-морских сил Украины на поисково-спасательном судне «Донбасс» вызвал насмешки у пользователей Сети.
Военное дело вчера в 01:34
Экономика
В российских аптеках подорожали лекарства
В российских аптеках в марте стоимость лекарств увеличилась на 9 процентов, чем в тот же период годом ранее.
Lenta.ru 19:33
Наука
Пустыня сахара признана самым опасным местом Земли
Ученые предположили, что именно современная пустыня в древности была самым опасным местом на Земле.
Политическая Экспертиза вчера в 10:51
Политика
Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается.
РИА Новости 18:30
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подарила сыну автомобиль в честь его 30-летия
14 апреля сыну Леры Кудрявцевой Жану Ленюку исполнилось 30 лет.
Вокруг ТВ вчера в 16:43