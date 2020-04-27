Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 апреля. Июньские фьючерсы на нефть WTI упали на 8,5%, составив $15,50 за баррель.
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Американская легкая нефть упала в цене на бирже сегодня на 27% — почти до 12 долларов за баррель

Эхо Москвы12:04

Последние новости кризиса 27 апреля: рынок жилья обвалится, цены на нефть долго не вырастут

URA.Ru11:29

Цена нефти Brent опустилась ниже $20 впервые с 22 апреля

РБК12:26

Нефть WTI падает в цене на 27%

Газета.Ru11:53

Цена нефти марки WTI снова устремилась вниз

ИА Красная Весна08:50

Цена на нефть марки WTI упала до 15,04 доллара за баррель

РИА Новости02:42

Цены нефти WTI упала уже на 14%

Комсомольская правда03:12
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Общество

Россиян обяжут носить маски в самолетах после возобновления рейсов

После снятия ограничений на полеты, пассажиры должны будут носить в самолетах перчатки и маски, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 19:16
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Общество

В Госдуме оценили планы продления режима самоизоляции в Подмосковье

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что в Московской области нужно продлить режим самоизоляции и пропускной режим, в том числе на майские праздники.
RT на русском 16:13
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Общество

В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России

Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
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Общество

В Нижнем Новгороде на баннере к 9 мая изобразили героев не той войны

Инфо24 07:57
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Общество

Билл Гейтс рассказал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что мир сможет вернуться к нормальной жизни не раньше чем через один-два года, даже если эпидемия будет взята под контроль.
РИА Новости 20:45
Здоровье

Минздрав Хакасии вышел на связь с медиками, борющимися с коронавирусом

В Хакасии коллектив скорой помощи ищет президентские деньги Так, коллектив Абаканской скорой помощи обратился к губернатору Валентину Коновалову с просьбой рассмотреть вопрос о выплатах медикам, обещанных президентом в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Хакасия 08:00
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Экономика

Численность безработных в России может вырасти в шесть раз

Директор Института социальной политики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей.
Известия вчера в 17:01
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Культура

Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ

В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv 10:00
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Политика

Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС

Известия вчера в 10:47
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Наука

У бактерий сенной палочки обнаружили коллективную память

Ученые обнаружили, что колонии сенной палочки (Bacillus subtilis) способны не только обмениваться электрическими импульсами, но и умеют коллективно запоминать информацию о действии разного рода раздражителей.
ИА Красная Весна 15:54
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Общество

Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район

Обозреватель Врн 05:52
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Шоу-бизнес

Джиган поздравил Самойлову с днем рождения и посвятил ей новую песню

Джиган прервал молчание, поздравив супругу и дочь с Днем рождения. Модель Оксана Самойлова 27 апреля отмечает 32-летие.
SM News 09:06
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Космос

Найдены 19 астероидов, прилетевших к нам из глубокого космоса

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Общество

США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии

У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США.
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Путешествия

Отели Турции откажутся от «шведского стола»

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Политика

Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП

«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК 07:50
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Происшествия

В Петербурге суд арестовал недвижимость экс-главы Метростроя

Недвижимость бывшего генерального директора петербургского "Метростроя" Николая Александрова, который проходит обвиняемым по двум уголовным делам о растрате, арестована по решению Дзержинского суда, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 18:37
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Авто

Появились изображения серийного Nissan Ariya

Компания Nissan запатентовала в Аргентине серийный облик своего первого электрического кроссовера Ariya.
Автоновости дня 09:03
Общество

Трубоукладчику «Академик Черский» осталось шесть дней до Калининграда

Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил конечную точку следования, и сомнений в том, что судно следует в Балтийское море, не остается.
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Транспорт

Движение по мосту через Зею в Благовещенске ограничено

Проезд на мост через реку Зея на выезде из Благовещенска временно ограничен из-за проблем с дорожным полотном, сообщает пресс-служба администрации амурской столицы.
ИА Порт Амур вчера в 00:19
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Происшествия

Сахалинские туристы вернулись домой из Таиланда

ТАСС вчера в 20:57
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Футбол

«Локомотив» согласовал контракт с новым главным тренером

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин до 1 июля оставит свой пост, а на его место придет нынешний наставник сербского «Партизана» Марко Николич.
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Авто

Volkswagen возобновил работу автомобильного завода в Германии

Немецкий автоконцерн Volkswagen возобновил производство на заводе в Вольфсбурге, ранее приостановленном из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
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Общество

Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко

Pampers отказалась сотрудничать c телеведущей и блогером Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
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Британский МИД не подтвердил смерть лидера КНДР Ким Чен Ына

Глава МИД Великобритании не подтвердил информацию о смерти главы КНДР Ким Чен Ына.
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Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Учебный боевой поход Военно-морских сил Украины на поисково-спасательном судне «Донбасс» вызвал насмешки у пользователей Сети.
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В российских аптеках подорожали лекарства

В российских аптеках в марте стоимость лекарств увеличилась на 9 процентов, чем в тот же период годом ранее.
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Пустыня сахара признана самым опасным местом Земли

Ученые предположили, что именно современная пустыня в древности была самым опасным местом на Земле.
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Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается.
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Лера Кудрявцева подарила сыну автомобиль в честь его 30-летия

14 апреля сыну Леры Кудрявцевой Жану Ленюку исполнилось 30 лет.
Вокруг ТВ вчера в 16:43
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Как работают Яндекс.Новости?
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