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Июньские фьючерсы на нефть WTI упали на 8,5%, составив $15,50 за баррель.В источнике Оценить215Комментировать166Подробнее о событии Нефть WTI падает в цене на 27%Газета.Ru 11:53Последние новости кризиса 27 апреля: рынок жилья обвалится, цены на нефть долго не вырастутURA.Ru 11:29Цена на нефть марки WTI упала до 15,04 доллара за баррельРИА Новости 02:42рекламаЕщё по темеНефть марки Urals стала дороже BrentНовак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть«Лукойл» допустил обвал цен на нефть Brent по аналогии с WTIЦена на нефть демонстрирует рост на бирже ICEЭксперты Goldman Sachs ждут нового обвала нефтяных ценГлавноеПопова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в РоссииРектор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в РоссииНазваны сроки окончания пандемии коронавируса в РоссииВ Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях НарусовойМВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейскихВидеозаписи полета НЛО официально опубликованы ПентагономМИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику КоневуДоктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемиюПомощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволенФельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о властиУмер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей ВаричевДату релиза The Last of Us Part II раскрыли после масштабной утечки спойлеровТрамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына