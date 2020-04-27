Мировые цены на нефть снижаются

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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 апреля. Июньские фьючерсы на нефть WTI упали на 8,5%, составив $15,50 за баррель.