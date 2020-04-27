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Мировые цены на нефть снижаются
Evo-rus.com
  • Телеканал RTVI2:58
  • Москва 243:04
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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 апреля. Июньские фьючерсы на нефть WTI упали на 8,5%, составив $15,50 за баррель.В источнике
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Нефть WTI падает в цене на 27%

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