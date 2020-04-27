Энергетика
ИзвестияИюльские фьючерсы нефти марки Brent поднялись выше $25 за баррель
Выше $25 за баррель поднялась цена нефти марки Brent с поставкой в июле, об этом свидетельствуют данные торгов. Цена июльских фьючерсов выросла на 0,93% до $25,4 за баррель (на 2:54 мск). Июньские фьючерсы торгуются за $21,64 за баррель.
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Комментарии
Здоровье
В Липецке трех врачей уволили из-за коронавирусных вспышек
Несколько медиков уволили в липецких больницах за нарушение противоэпидемических правил при работе с инфицированными пациентами.
Kursk.com 14:21
Биатлон
Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной
Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:32
Общество
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
Общество
Власти Москвы назвали условие для снятия ограничений
Данчиков отметил, что на сегодняшний день в Москве зафиксировано свыше 45 тысяч случаев заражения и наблюдается ежедневный рост числа заболевших.
РИА Новости 13:46
Происшествия
Вице-спикер Заксобрания Бурятии арестован по делу о ДТП
Советский районный суд Улан-Удэ поместил под домашний арест вице-спикера Законодательного Собрания Бурятии Баира Жамбалова.
Российская газета 04:17
Религия
Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу
На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости 18:13
Культура
Ульяновцев приглашают спеть «День Победы» из окон и с балконов
Суть флешмоба под названием «Окно Победы» состоит в том, что люди – в едином порыве – будут петь из открытых окон, а также – с балконов и лоджий – нетленное произведение Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы».
Ульяновск.Экспресс 03:09
Футбол
«Уфа» продемонстрировала новый клубный автобус, расцветку которого придумывали болельщики
Руководство футбольного клуба «Уфа» провело конкурс среди болельщиков на лучший дизайн-макет клубного автобуса и подвело его итоги.
Чемпионат 20:56
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Экономика
Минтранс предлагает оказать господдержку всей отрасли
Еще 35 млрд могут выделить водному транспорту на закупку речных и морских судов.
Телеканал Санкт-Петербург 08:30
Музыка
К выходу новых серий «Рика и Морти» опубликовали «змеиный плейлист»
Шесть шипящих треков из «змеиного плейлиста» вышли на «КиноПоиск HD» к премьере новых эпизодов «Рика и Морти».
Культуромания 14:08
Общество
В Москве скончался ещё 31 пациент с коронавирусом
«В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение столичного оперативного штаба.
RT на русском вчера в 14:34
Общество
«Открытые медиа»: из больницы в Коммунарке увольняются медсестры из-за условий работы
Из московской больницы в Коммунарке, где лечат больных с коронавирусом, в марте - апреле уволились десятки медсестер и других сотрудников младшего медперсонала.
Znak.com 05:35
Общество
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса российские регионы
Наибольший страх из-за эпидемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество
В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники
Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM 14:23
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Политика
США решили выставить Китаю счет за коронавирус
В апреле сразу два американских штата — Миссури и Миссисипи — решили подать иск на Китай из-за сокрытия информации о коронавирусе.
Lenta.ru 21:20
Общество
Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году
Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru 10:19
Общество
Источники дыма в самых грязных городах РФ протестируют карантином
Источники дыма в самых грязных городах РФ протестируют карантином Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Роспотребнадзору и Росгидромету провести дополнительные измерения качества воздуха в 12 городах с самым сильным уровнем загрязнений в России.
Коммерсантъ 17:43
Культура
Объявлены имена финалистов шоу «Маска»
Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY).
Российская газета 11:47
Происшествия
В Хакасии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
В Хакасии выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 22:14
Политика
Хафтар объявил о переходе к ЛНА управления Ливией
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в видеообращении к нации заявил о выходе из политического соглашения, приведшего к формированию Правительства национального согласия, и переходе управления Ливией к ЛНА.
RT на русском 15:57
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Происшествия
Главврач красноярской больницы выпала из окна
Врио главного врача краевого госпиталя для ветеранов выпала из окна кабинета на пятом этаже, она находится в больнице в тяжелом состоянии.
Sibnet Новости вчера в 22:50
Происшествия
В Новосибирской области 52 медика заразились коронавирусом
В Новосибирской области 52 медика заразились коронавирусом. Половина из них болеют бессимптомно.
Любимый город 09:10
Общество
«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов
Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов.
ТАСС 10:17
Общество
Оценена вероятность продления ограничений из-за коронавируса на год
Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Константин Затулин оценил возможность продления ограничительных мер против распространения коронавируса на целый год.
РИА Новости 17:10