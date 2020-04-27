Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 апреля. Июньские фьючерсы на нефть WTI упали на 8,5%, составив $15,50 за баррель.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi Max 4 получит устаревший процессор Snapdragon 710 В программе для определения производительности смартфона был замечен Xiaomi Mi Max 4. Этот смартфон основан на базе процессора Snapdragon 710 с LTE модемом Snapdragon X15.

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 1K

Общество В Китае за сутки выявили всего шесть случаев заражения коронавирусом Только шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Китае за минувшие сутки, выздоровел 81 пациент, летальных исходов не было, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. 2

Общество В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников. 337

Общество Дмитрию Миндиашвили присвоено звание Героя Труда Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Российской Федерации прославленному тренеру по вольной борьбе Дмитрию Миндиашвили. 22

Происшествия Против экс-главы Кирова Быкова завели еще два дела Следователи возбудили еще два уголовных дела против бывшего главы города Кирова Владимира Быкова, сообщается на сайте СК РФ. 27

Футбол Гончаренко покинет пост главного тренера ЦСКА «По моим данным, клуб ищет нового главного тренера, при этом основного кандидата на этот пост пока нет», — говорится в сообщении. 2

Общество Главврач Коммунарки опроверг сообщения о массовых увольнениях Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях в клинике. 591

Энергетика Saxo Bank предупредил о риске нового «обнуления» нефти Давление на рынке нефти будет сохраняться еще ближайшие 4-6 недель, возможно очередное падение котировок до нулевых отметок, заявил глава отдела стратегий на товарных рынках Saxo Bank Оле Хансен.

Общество Вывозной рейс вернет в Москву часть российских школьников из США Российские школьники войдут в число пассажиров вывозного рейса "Аэрофлота" из США, который состоится 28 апреля.

Религия Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.

Общество В Новосибирской области ввели масочный режим Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 27 апреля, подписал постановление, согласно которому жителям региона рекомендовано соблюдать масочный режим в общественном транспорте и такси, на станциях и остановках общественного транспорта, а также при посещении аптек, магазинов и других организаций, связанных с оказанием услуг (например, парикмахерских). 2

Общество В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом Накануне в Москве умер 31 человек с COVID-19. Таким образом, общее число скончавшихся в столице от коронавируса достигло 479 человек. 305

Авто Объявлены сроки старта продаж бюджетного аналога Mercedes-Benz G-Class Китайский автогигант BAIC определился со временем вывода на рынок обновленной модификации внедорожника Beijing BJ80, который является дешевым аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class. 4