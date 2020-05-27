Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть снижаются в среду утром
В начале торговой сессии в среду утром на мировом рынке товаров наблюдается снижение нефтяных котировок. По данным торгов, к шести утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на полпроцента, до 36 долларов за баррель.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
Общество
Минтруд захотел взимать с зарплат россиян новый взнос
В Министерстве труда выразили готовность поддержать идею забирать из зарплат россиян дополнительный взнос, который будет уходить на обязательное страхование от безработицы.
Суть событий вчера в 11:10
Политика
В день парада Победы могут объявить выходной
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что 24 июня, когда должен состоятся парад Победы, может стать выходным днем в 2020 году.
Gazeta.SPb вчера в 13:20
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru вчера в 16:34
Общество
В Ингушетию для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи
Магас, 28 мая 2020, 02:34 — REGNUM В аэропорт Магас для помощи Ингушетии в борьбе с новой коронавирусной инфекцией прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей.
REGNUM вчера в 19:34
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
Хоккей
Неизвестно, хватит ли у ЦСКА денег на Капризова и Сорокина
Федерация надавит на КХЛ, после чего контракты игроков, которые не уехали в НХЛ, не будут учитываться под потолком в следующем сезоне.
ProstoProSport вчера в 05:30
Общество
Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму
Симферополь, 27 мая 2020, 21:52 — REGNUM Не вводить требования тестировать на коронавирус сотрудников курортной сферы и туристов в Крыму попросил федеральные власти РФ глава региона Сергей Аксёнов, сообщается в его паблике в Facebook 27 мая.
REGNUM вчера в 14:52
Культура
Соловьев хочет устроить поединок Познера и Михалкова
Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале заявил, что не прочь был бы провести дебаты между Владимиром Познером и Никитой Михалковым.
Рамблер 25 мая в 06:16
Происшествия
В Кузбассе ветром сдуло целую деревню
От деревни Константиновка остались одни воспоминания, очевидцы сняли на видео последствия разгула стихии.
Вести.Ru вчера в 03:36
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
Политика
Эксперт объяснил жест Путина с ручкой
Психолог, физиогномист Светлана Филатова оценила жест российского президента Владимира Путина с броском ручки на совещании с представителями власти, который привлек внимание общественности.
Национальная служба новостей вчера в 14:58
Здоровье
В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.
REGNUM вчера в 16:59
Технологии
Для Windows 10 вышло крупное обновление
Корпорация Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update к операционной системе Windows 10.
Мойка78 вчера в 22:44
Общество
Дочь детского писателя Успенского выступила против премии его имени
REGNUM 26 мая в 09:09
Авто
Озвучена дата продаж самого бюджетного кроссовера Toyota
Компания Toyota определилась с датой выхода на рынок нового вседорожника Yaris Cross, построенного на базе "пятидверки" Yaris.
Новые автомобили вчера в 01:31
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Общество
Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости вчера в 05:05
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в больнице
Ранее стало известно, что 20 мая Игнатьев подал иск в Верховный суд на президента Владимира Путина, в котором он оспаривает свое увольнение.
Суть событий вчера в 12:37
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 26 мая в 10:05
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила населенный пункт под Триполи
Источник сообщил, что после ряда боестолкновений с войсками Правительства национального согласия Ливийская национальная армия заняла расположенный в 50 километрах к юго-западу от столицы населенный пункт Эль-Хира.
Военное дело вчера в 06:46
Армия и оружие
Военные экологи очистят от мусора труднодоступные районы России
Экологические отряды, по роду деятельности занимающиеся очисткой объектов от бытового мусора и отходов военного назначения, готовятся к работе в труднодоступных районах Урала, Красноярского края, Ямало-Ненецкого округа и других, куда затруднена заброска гражданских специалистов.
ИА Красная Весна вчера в 16:40
Хоккей
КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября
«Предварительная дата начала сезона КХЛ 2020/2021 – 2 сентября 2020 года».
SM News вчера в 10:51
Политика
США отменят исключения для санкций против Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что отменяет исключения из санкций Вашингтона против всех иранских ядерных проектов, имеющих отношение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).
Интерфакс вчера в 18:44
Общество
Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни
РИА Новости вчера в 11:42
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным
В конце прошлого года стало известно, что певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин приняли решение разойтись, несмотря на маленькую дочь.
MedikForum.ru вчера в 05:23
Автоспорт
Хайдфельд: Шумахер заменит Джовинацци в Alfa Romeo в 2020-м
В 2020 году Мик Шумахер продолжит выступать в Формуле 2. Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера проведет свой второй сезон за команду Prema.
Motorsport.com Россия вчера в 08:25