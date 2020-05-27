Энергетика
Национальная служба новостейМировые цены на нефть продолжают снижение
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 2,48% — до $33,88 за баррель, пишет RT. Путин и саудовский принц договорились о выполнении сделки ОПЕК+ Между тем, запасов нефти на действующих месторождениях в России хватит на 35 лет добычи.
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Новая «нефтяная война»? Экономисты о последствиях подорожания «чёрного золота»
Национальная служба новостейвчера в 03:22
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Путешествия
В Госдуме назвали возможный срок открытия пляжей в России
Пляжи практически по всей стране могут начать открывать с 1 июля.
РБК 02:38
Армия и оружие
Минобороны России начало подготовку к параду Победы
RT на русском вчера в 17:57
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Шоу-бизнес
Алсу показала подтянутую фигуру
Наряд подчеркивает стройную фигуру певицы. Также в руке она держит гантелю.
RuNews24.ru 00:51
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Общество
Норвегия заявила о бесполезности карантина
Оказалось, что в середине марта, когда власти ввели карантинные меры, Норвегия находилась на пике заболеваемости.
Lenta.ru вчера в 06:47
Общество
Где в Кузбассе за сутки обнаружили людей с коронавирусом
На 28 мая коронавирусную инфекцию подтвердили у 20 человек. Всего же вирус выявили у 482 кузбассовцев.
ВашГород.ру вчера в 00:13
Общество
С 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ 27 мая в 08:58
Общество
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Наука
Названа странная особенность коронавируса
Ученые назвали странную особенность COVID-19, которая отличает его от других вирусов. Об этом пишет издание Daily Mail.
9111.ru 27 мая в 03:25
Общество
Кузнецова предложила установить бессрочную слежку за педофилами
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и организовать пожизненный административный надзор за ними после их освобождения из мест лишения свободы.
Известия 01:18
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Политика
Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости вчера в 17:00
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Авто
Tesla снизила цены на свои электрокары
В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику.
Автоновости дня 27 мая в 05:48
Происшествия
Два уголовных дела завели в отношении «Омбудсмена полиции» Воронцова
Два уголовных дела завели на основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил в пятницу начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 02:14
Здоровье
Нижегородские поликлиники возобновят плановый прием
Поликлиники Нижегородской области начнут постепенно открывать плановый прием пациентов на следующей неделе.
Newsroom24 вчера в 10:30
Космос
В США перенесли запуск космического корабля Crew Dragon
Запуск в США первого с 2011 года пилотируемого космического корабля Crew Dragon перенесли из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в Twitter компании SpaceX.
Rambler News Service вчера в 00:38
Общество
В Петербурге и Ленобласти смягчат ограничительные меры с 1 июня
Власти ослабят ограничительные меры с 1 июня в Петербурге и Ленинградской области. Об этом говорится на сайте администрации города.
ФАН вчера в 11:46
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 27 мая в 04:42
Происшествия
На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе
В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 02:00
Политика
Трамп может направить Национальную гвардию в Миннеаполис
Президент США Дональд Трамп заявил, что может направить в Миннеаполис, штат Миннесота, где продолжаются беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, бойцов Национальной гвардии, если мэр города не возьмет ситуацию под контроль.
РИА Новости 02:14
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов России
Заморозки ожидаются в ряде регионов России в ближайшие два дня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском вчера в 16:38
Общество
Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП
Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 27 мая в 10:49
Общество
Томские власти продлили режим самоизоляции в регионе до 15 июня
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции, продлил режим самоизоляции в регионе до 15 июня.
ТАСС 02:11
Армия и оружие
Российский конвой в Сирии забросали большими камнями с моста
Piter.tv вчера в 09:02
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском вчера в 11:24
Шоу-бизнес
Барбара и Криворотов встречались до проекта «Холостяк»
Фото из Instagram plan.b.tnt Барбара и Криворотов встречались до проекта «Холостяк». Об этом говорят все приведенные доводы.
HotGeo вчера в 22:22
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности
Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса продлены в Приморье до 15 июня включительно, сообщает правительство региона.
РИА Новости 01:34
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова проигнорировала публичное признание Джигана в любви
Оксана Самойлова проигнорировала публичное признание своего супруга Джигана в любви.
Актуальные Новости 00:21