Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,32%, составив $34,24 за баррель.
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Трамп обвалил цены на нефть

Московский Комсомолец01:48

Стоимость нефти падает из-за напряжённости между США и КНР

News.ru02:15

Нефть подешевела на фоне роста напряженности между США и КНР

Интерфакс01:24

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:05

Данные о запасах в США обрушили нефтяные цены

Финансовая газетавчера в 04:47

Доллар, нефть и коронавирус на 28 мая

Право.рувчера в 05:30

Новая «нефтяная война»? Экономисты о последствиях подорожания «чёрного золота»

Национальная служба новостейвчера в 03:22
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 02:57, Ашберн
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета вчера в 04:33
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Общество

В Москве за сутки от коронавируса вылечились 3793 человека

В столице за прошедшие сутки выздоровели 3793 заболевших COVID-19, общее число вылечившихся превысило 70 тыс. Об этом сообщает московский оперативный штаб со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
РБК вчера в 03:55
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Технологии

Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10

Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
Gazeta.SPb вчера в 17:37
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Политика

ПАСЕ решила проверить Конституцию России

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
Lenta.ru вчера в 09:47
2,5K
Происшествия

Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела

Полиция подтвердила возбуждение двух новых уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Газета.Ru 02:42
5
Политика

Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости вчера в 17:00
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Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
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Футбол

Пеле, Неймар и Халк вошли в список самых переоценённых футболистов

Портал Football365 составил список игроков, которые были самыми переоцененными в истории футбола.
Pravda.Ru вчера в 06:59
Происшествия

В Киевской области задержали десять человек после конфликта со стрельбой

РИА Новости 02:53
Происшествия

В Южно-Сахалинске заразился коронавирусом сотрудник городской больницы

Случай заражения коронавирусом выявили в городской больнице Южно-Сахалинска, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Сахалинской области.
ТАСС 00:28
5
Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости 27 мая в 13:57
1,6K
Общество

Власти Петербурга с 1 июня смягчат режим ограничений

В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется смягчение режима ограничений, введенного для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 13:12
1K
Здоровье

Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
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Наука

Хищные динозавры конца юрского периода оказались каннибалами

Рисунок царапин на нескольких тысячах костей аллозавров и других крупных хищных динозавров конца юрского периода показал, что пятую часть этих останков обглодали их же сородичи.
ТАСС Наука вчера в 09:14
18
Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета вчера в 08:32
209
Общество

Рекордное количество осадков может выпасть в Москве 29 мая

В столице 29 мая ожидается рекордное количество осадков, температура воздуха поднимется до плюс 17 градусов.
Вечерняя Москва 01:29
2
Энергетика

Роснефть столкнулась с нехваткой нефти для экспорта из-за сделки ОПЕК+

Например, в июне «Роснефть» была вынуждена резко сократить поставки нефти в адрес крупнейших покупателей ее морских грузов – торговых компаний Glencore и Trafigura – из-за недостатка ресурсов.
Компания вчера в 13:24
Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ вчера в 10:56
4,3K
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
1,9K
Экономика

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском вчера в 15:45
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Авто

Volkswagen представил новый кроссовер Nivus

Немецкая марка Volkswagen официально представила свой новый купе-кроссовер Nivus.
Somanyhorses вчера в 15:53
33
Здоровье

Врач допустил переход коронавируса в сезонное заболевание

Ранее директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что переход эпидемии коронавируса COVID-19 в сезонную возможен в том случае, если более 60% от населения Земли приобретут иммунитет к этой болезни.
РБК вчера в 23:10
Политика

Трамп может направить Национальную гвардию в Миннеаполис

Президент США Дональд Трамп заявил, что может направить в Миннеаполис, штат Миннесота, где продолжаются беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, бойцов Национальной гвардии, если мэр города не возьмет ситуацию под контроль.
РИА Новости 02:14
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Происшествия

В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом

РИА Новости 01:32
5
Шоу-бизнес

Александр Васильев заступился за Надежду Бабкину

Paparazzi.ru вчера в 01:47
79
Общество

Кузнецова предложила штрафовать за нецелевое использование маткапитала

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предложила штрафовать должностных лиц Пенсионного фонда России и граждан за нецелевое использование материнского капитала.
ТК Звезда вчера в 23:51
2
Общество

Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой

Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости вчера в 02:40
7K
Шоу-бизнес

Жена Овечкина показала встречу старшего сына с новорожденным братом

Модель Анастасия Шубская, которая на днях родила второго ребенка от хоккеиста Александра Овечкина, опубликовала в Instagram трогательные снимки.
ТВ Центр 02:08
Экономика

Российские банки снижают запасы золота 6-й месяц подряд

Запасы драгметаллов российских банков в пересчете на золото в апреле снизились на 4,6 тонны до 73,4 тонны, с начала года — на 17 тонн.
Вести.Ru вчера в 03:54
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Авто

АвтоВАЗ улучшает производство ради новых моделей

Напомним, в ближайшие годы «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится LADA Granta второго поколения, а также автомобиль «нижнего C-сегмента» — преемник нынешней LADA Vesta.
Автоновости дня вчера в 10:26
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